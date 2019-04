Langenhagen. Die Ü47-Volleyballsenioren des VfL Wildeshausen haben sich erneut für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. In einem Ausscheidungsmatch der beiden regionalen Vizemeister aus Nordwest und West setzten sich die Mannen um Spielertrainer Frank Gravel gegen das Bill-Collins-Memorial-Team Düsseldorf mit 3:0 (25:13, 25:21, 25:16) durch und machten so ihre vierte Teilnahme in Folge an den nationalen Titelkämpfen perfekt.

Nachdem die Wildeshauser Senioren III bei den Nordwestdeutschen Ausscheidungen Anfang März wieder einmal im Finale am ewigen Widersacher MTV 48 Hildesheim gescheitert waren, bekamen sie im Entscheidungsspiel gegen Düsseldorf eine weitere Chance, sich doch noch für die Deutschen Meisterschaften, die über Pfingsten in Minden stattfinden, zu qualifizieren. Den ersten Satz gegen das Team aus Nordrhein-Westfalen begannen die Huntestädter in der Sporthalle in Langenhagen auf der Spielfeldseite ohne Sonnenblendung. Mit diesem Vorteil im Rücken machten vor allem Dirk Meyer über die Außenposition und Claus Meyer über die Mitte enorm viel Druck. Die frühe 10:5-Führung baute der VfL sogar noch auf 19:8 aus. Davon erholten sich die Düsseldorfer nicht mehr.

Danach war das BCMT etwas besser im Spiel und schaffte mit einigen guten Blockaktionen eine 8:2-Führung. Wildeshausen verkürzte auf 7:10, ehe erneut die Düsseldorfer am Netz das bessere Team waren. Erst als der VfL anfing, die eigenen Angriffe auch abzusichern, sollte der Durchgang endgültig zu seinen Gunsten kippen. Eine 20:17-Führung des Gravel-Teams glich Düsseldorf zwar noch mal aus, doch der VfL spielte jetzt routiniert den Satz und danach auch das Spiel zu Ende. Nach den Plätzen vier, fünf und neun in den vergangenen drei Jahren steht jetzt die vierte DM-Teilnahme an, bei der man es aufs Treppchen schaffen möchte.

VfL Wildeshausen: Andreas Fortmann, Günter Timpe, Johannes Schütte, Dirk Meyer, Martin Kumpmann, Axel Thuernagel, Ludger Ostermann, Andreas Gonwald, Claus Meyer, Frank Gravel.