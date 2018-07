Rene Pawelski betreute das Herrenteam des HC Delmenhorst bei den Spielen in der Hockey-Oberliga. (ingo möllers)

Rene Pawelski: Nun, was heißt verdaut – schon Mitte der Rückserie haben wir uns mit dem Abstieg beschäftigt. Schon damals haben wir die ersten Gespräche mit der Mannschaft geführt und mit einem Neuanfang in der Verbandsliga geplant.

Es gab noch mal einen Lichtblick, als wir gegen den Club zur Vahr gewonnen hatten. Trotzdem mussten wir noch zum Beispiel gegen Goslar einen Sieg einfahren. Goslar hatte in der Rückrunde aber noch mal aufgerüstet und wir hatten bei Auswärtsspielen meist zu wenige Akteure. Da ist es dann auch irgendwann klar. Es wäre schön gewesen, wenn wir den Klassenerhalt noch geschafft hätten, so starten wir eben einen Neuanfang – das haben wir uns bereits während der Rückrunde gesagt.

Ja. Zum Tabellenführer Braunschweig sind wir mit acht Mann gefahren. Damit reißt du nichts. Wir haben auch gute Partien abgeliefert, selbst gegen stärkere Mannschaften. Aber generell war der Zuspruch zum Mitspielen ein Problem. Ein zweiter Punkt ist die Fitness gewesen. Manchmal waren wir bei den Einheiten aus verschiedensten Gründen so wenige, dass wir nicht wirklich konditionell trainieren konnten. Das hat sich dann auf die Spiele ausgewirkt. Oft haben wir in der ersten Halbzeit gut mitgehalten, sind danach jedoch eingebrochen.

Wenn man unten in der Tabelle steht, ist es schwierig, neue Akteure zu finden. In der Oberliga braucht es zudem eine gewisse Qualität. Wir konnten auch nicht alle Spieler mitnehmen, weil die Liga einen hohen technischen Anspruch hatte. Wir hatten drei Nachwuchstalente: Eines war körperlich und im Kopf schon so weit, dass es mithalten konnte. Bei den zwei anderen kam die Oberliga noch zu früh, körperlich waren sie noch nicht bereit. Deshalb ist es nicht schlimm, dass wir jetzt in die Verbandsliga abgestiegen sind. Denn obwohl die Oberliga nur eine Klasse höher ist, sind die Unterschiede ziemlich krass.

Er hat an den Wochenenden schon gefehlt. Ich habe nicht das taktische und technische Wissen wie er. Ich bin Quereinsteiger und eigentlich Betreuer. Da fehlte einfach jemand, der bei den Spielen mal die Taktik umstellen konnte. Zwar haben die Jungs das probiert, aber mit Christian an der Linie wäre das trotzdem noch was anderes gewesen.

Das besprechen wir noch. Die Damen vom Bremer Hockeyclub (Bremer ist Co-Trainer der Damen, außerdem ist er Coach der Herren; Anmerk. der Red.) sind ja in die Bundesliga aufgestiegen. Wenn der BHC sagt, dass Christian unter der Woche nicht noch einen anderen Verein trainieren soll, kann ich das verstehen. Da geht es ja um mehr als bei uns.

Trainer, die gut und ambitioniert sind, liegen außerhalb unserer Möglichkeiten. Delmenhorst ist nicht so attraktiv, wir spielen jetzt in der Verbandsliga. Jemand, der beispielsweise schon in Hannover Teams trainiert hat, fährt dafür die Strecke nicht. Ich mache das ehrenamtlich wie viele andere auch, aber jemand, der den Beruf gelernt hat, soll und muss damit auch Geld verdienen. Das ist verständlich. Wir können das also nur intern lösen. Da muss man erst mal wen finden, der das Know-how und natürlich auch die Zeit hat. Wir trainieren zweimal in der Woche, das sind schon vier Stunden. Allerdings fallen in der Verbandsliga die weiten Fahrten weg.

Nein. Wir fokussieren uns jetzt erst mal auf die Jugend.

Es ist schon unser sportlicher Ehrgeiz, mit den Herren und Damen in dieser Klasse zu spielen. Jetzt wollen wir den Verein aber zuerst breiter aufstellen. Wenn wir dann Jugendspieler haben, die gut sowie hungrig sind und in die Oberliga wollen, schauen wir weiter. Von einem HCD in der zweiten Bundesliga brauchen wir aber gar nicht reden, dafür haben wir die Mittel nicht. Und wir wollen ein stabiler Club bleiben. Schön wäre es, wenn wir weiter immer mal wieder Spieler rausbringen würden, die es nach oben schaffen. Das freut uns und man sieht, wie gut der Ausbildungsstand ist. Für unsere Mannschaften soll der Spaß im Vordergrund stehen. Die Herren und Damen sollen ehrgeizig auf dem Feld sein, aber auch lachen können. Und der Zusammenhalt soll wieder wachsen. Sportlich sind wir jetzt am Tiefpunkt, es kann nur nach oben gehen.

Generell haben ja alle Sportarten damit Probleme, junge Menschen in den Verein zu bekommen. Aber dafür, dass wir so ein kleiner Club sind, können wir nicht meckern. Luft nach oben ist immer, allerdings haben andere Vereine mehr zu kämpfen.

Wir haben ein gutes Team, das daran arbeitet. Gerade besprechen wir uns noch. Wir bekommen in diesem Jahr eine Bundesfreiwilligendienstleistende, meine Tochter. Sie ist dann auch in die Jugendarbeit eingebunden, macht bei den AGs in den Schulen und Kindergärten mit. Das sind so die Anfänge.

Zur Person

Rene Pawelski

ist stellvertretender Vorstand in der Abteilung Erwachsenenhockey des HC Delmenhorst. Außerdem betreut er das Herren-Team an den Wochenenden. In der vergangenen Saison stieg der HCD aus der Oberliga ab.