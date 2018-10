Herr Kaya, mit dem SV Tur Abdin haben Sie drei turbulente Spieltage in der Fußball-Bezirksliga hinter sich. Wie bewerten Sie die vergangenen Wochen?

Christian Kaya: Ziemlich lehrreich auf jeden Fall. Unsere Fehler, die uns ja auch durchaus bekannt sind, wurden nochmals brutal offengelegt. Die haben wir richtig zu spüren bekommen. Von den drei Spielen hätten wir eigentlich alle gewinnen können, stattdessen haben wir zwei Niederlagen kassiert. Die letzten Wochen waren ein Wechselbad der Gefühle.

Das ist einfach eine Einstellungssache. Ich denke nicht, dass jeder Spieler die richtige Einstellung hat. Gegen starke Gegner sind wir motivierter, so ist das bei uns. Ich muss jetzt nicht über Tagesform reden, das wäre gelogen. Es lässt sich ja ein Muster erkennen. Am Sonntag gegen Rastede war das ausnahmsweise zu Beginn mal anders. Wir nutzen unsere Chancen, führen, kriegen es aber trotzdem nicht gebacken, den Vorsprung zu verwalten. Wir haben einfach ein Kopfproblem. Ich weiß nicht, ob die Jungs manchmal unterfordert sind. So langsam muss ich mir wohl aber andere Methoden überlegen. Es wird jedoch noch dauern, bis die Spieler verstanden haben, dass sie 90 Minuten Vollgas geben müssen. Wobei: 70 Prozent der Spieler dürften es kapiert haben. Aber wir haben ein, zwei Spezialisten, deren lässige Art sich teilweise auf das Team überträgt.

Sicher merken sie das selber. Nach dem Spiel am Sonntag ist auch keiner grinsend über den Platz gelaufen. Ich habe auch deutliche Worte an das Team gerichtet. Niemand brauchte sich über den Sieg freuen. Für mich hat er sich ohnehin wie eine Niederlage angefühlt.

Eins hat auch gefruchtet, seitdem ist viel mehr Zug im Training. Was ich noch machen möchte, ist, Einzelgespräche zu führen. Gerade mit Spielern, die nicht zum Grundgerüst gehören. Ich glaube, dass ich bei diesen Akteuren anpacken muss. Sie sind ein bisschen unzufrieden und bringen das manchmal mit rein. Jeder muss aber verstehen, dass zu einem Team nicht nur die elf Spieler gehören, die auf dem Platz stehen. Das haben noch nicht alle verstanden. Und manche schauen, vorsichtig gesagt, an der Realität vorbei. Ich kann einige Spieler nicht auswechseln, sie gehören zum Gerüst. Und man braucht einen Stamm. Nach dem Spiel gegen Rastede habe ich sehr deutliche Worte gefunden. Wie manche Spieler auf das Feld gehen, so beleidigt, hätte ich mich damals nicht getraut.

Wir wollen auch noch weiter nach oben, dafür müssen wir die Spiele aber konzentriert zu Ende bringen. Uns fehlen einfach noch ein paar Prozent. Der VfL Stenum (aktuell Tabellendritter; Anmerk. der Red.) ist im Gegensatz zu uns ein geschlossenes, gefestigtes Team. Individuell sind wir vielleicht etwas besser, aber Stenum steht mit seinem Willen und Ehrgeiz zu Recht da oben.

Das Interview führte Nico Nadig.

Zur Person

Christian Kaya

trainiert den Fußball-Bezirksligisten SV Tur Abdin seit der vergangenen Saison. Am jüngsten Spieltag gewannen die Aramäer mit 4:3 gegen den FC Rastede, verspielten dabei fast eine 4:0-Führung.