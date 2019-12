Richard Schmid blickt aus sportlicher Sicht auf eine positive erste Jahreshälfte der Leichtathletik-Abteilung des Delmenhorster TV zurück. In den folgenden Monaten lief es jedoch nicht so rund. Im kommenden Jahr erwartet er weniger Erfolge als im Jahr 2019. Schmid sorgt sich um die allgemeine Zukunft der Leichtathletik, da immer weniger Trainer, Übungsleiter und Kampfrichter zur Verfügung stehen. (INGO MÖLLERS)

Richard Schmid: Alles in allem fällt meine Bilanz eher gemischt aus. Nach gutem Saisonbeginn haben wir ab Mitte der Saison deutlich nachgelassen. Das, was sich unsere Sportler erhofft und erwartet haben, haben sie leider nicht mehr umsetzen können. Dafür gab es mehrere Gründe. Viele unserer U20-Athleten haben Abitur gemacht, da war in der zweiten Saisonhälfte die Motivation raus, sich richtig reinzuhängen. Unter dem Strich ist die Bilanz aber positiv. Immerhin haben es zwei unserer Athleten zu Deutschen Meisterschaften geschafft: Fabian Kuhfeld konnte sich gleich zweimal für die Deutschen U20-Jugendmeisterschaften qualifizieren, einmal in der Halle über 60 Meter und einmal im Freien über 100 Meter. Rene Rumpf war bei der U23-Meisterschaft am Start.

Eindeutig die von Rene Rumpf. Schon im vergangenen Jahr lief er über 100 Meter 11,16 Sekunden und wurde Dritter bei der Landesmeisterschaft. In diesem Jahr hat er sich geradezu phänomenal entwickelt. Beim Läufertag im April ist er mit 10,98 erstmals unter 11 Sekunden geblieben. Bei der Bezirksmeisterschaft mit etwas zu viel Windunterstützung 10,62 Sekunden. Da kannst du nur noch mit den Ohren schlackern. Das wäre ein neuer Kreisrekord gewesen, wenn der Rückenwind nicht zu stark gewesen wäre. In Wetzlar bei der Deutschen Juniorenmeisterschaften ist er mit 10,71 Sekunden ins Halbfinale gekommen. Er gehörte damit zu den besten 24 in dieser Klasse (U23). Bei der Landesmeisterschaft in Göttingen im Juli sprintete er bei als neuer Landesmeister bei den Männern über 200 Meter in 21,60 Sekunden und lief die 100 Meter in 10,68 Sekunden. Das war schon ein Riesending. Der NLV hat ihn deshalb als Newcomer des Jahres geadelt. Dass Fabian Kuhfeld in der Halle über 60 Meter U20-Landesmeister geworden ist, war auch ein Highlight. Er hat über 100 Meter, auch durch kleinere Krankheiten und Verletzungen, seine 11,20 Sekunden aus dem Frühjahr leider nicht bestätigen können. Fabian Sander hat sich im Dreisprung ohne großes Training und Technikkenntnisse auf 13,19 Meter gesteigert. In Niedersachsen liegt er damit auf Platz zwei der niedersächsischen Jahresbestenliste in der U20-Altersklasse.

Der Verlust von Rene Rumpf zu Werder Bremen tut richtig weh. Angesichts seiner Leistungen war aber klar, dass andere Vereine ihn abwerben wollen. Bei Werder sind die Voraussetzungen besser, die haben erfahrene, hochklassige Trainer. Werder saugt sich gerade mit Talenten aus der Region voll, um auch national erfolgreicher zu werden. Allerdings bin ich ein wenig sauer auf die Leichtathletik-Verantwortlichen von Werder. Mit mir hat in Bezug auf Rene niemand gesprochen. Das ist ziemlich traurig. Wir hätten vielleicht ein Agreement hinbekommen können. Rene lebt ja noch ein Jahr in Delmenhorst, er geht hier zur Schule. Man hätte sagen können, er läuft 2020 noch für den DTV und bekommt schon Trainingsmöglichkeiten bei Werder und startet da dann ab 2021. Ich finde den Umgang, den Werder gegenüber einem kleineren Verein hier an den Tag legt, schon ein wenig arrogant.

Bei den Mädels haben wir mehrere. Allerdings ist es bei unserem jüngeren Nachwuchs, also den unter 13-Jährigen, schwer zu sagen, wie sie sich entwickeln. Aber ich denke, dass wir hier künftig zumindest auf Landesebene einige Erfolge haben werden. Ofure Okoje ist unser größtes Talent. Auf der Landesbestenliste in der Altersklasse W12 steht sie über 75 Meter auf Rang zwei. Sie ist Regionsmeisterin geworden und wurde beim Regionskreisvergleich von allen Starterinnen der Altersklasse U14 für die beste Leistung ausgezeichnet. Wenn sie bei der Leichtathletik bleibt, kann sie einiges reißen. Immerhin ist sie sehr diszipliniert beim Training dabei. Auch Alina Vanessa Eze, die zwei Jahre älter ist, ist ein großes Talent. Bei der Landesmeisterschaft ist sie über 100 Meter ins Halbfinale gekommen. Sie könnte sich bei ihrem Talent und Ehrgeiz vielleicht im kommenden Jahr für die Deutsche U16-Meisterschaft qualifizieren, auch wenn hier die Qualifikationshürde besonders hoch ist. Das dritte Talent ist Katharina Rolle über 800 Meter. Sie ist auf Landesebene in den Top 20. Auch bei den Jungs gibt ein paar, die zumindest auf Landesebene etwas bewegen können. Nicht zu vergessen: Mit Daniel Eskes, der 2020 noch in der Altersklasse U18 starten kann, haben wir einen guten Mittelstreckler.

Wir würden gerne mehr Kinder und Jugendliche für die Leichtathletik begeistern. Es gibt viele Kinder, das weiß ich von Lehrern, die große Chancen auf Erfolge bei der Leichtathletik hätten. Es gab dieses Jahr eine Sportabzeichen-Challenge mit 350 Kindern im Stadion. Da waren ein paar dabei, die ohne spezifisches Leichtathletiktraining unsere Besten beim DTV in der jeweiligen Altersgruppe über 50 Meter oder Weitsprung schlagen würden. Aber wenn man die anspricht, ob sie zur Leichtathletik kommen wollen, sagen sie meistens ‚Ich spiele schon Fußball‘. Es tut uns immer ein Stück weit weh, dass der Fußball so populär ist und uns die besten Kinder weggreift. Wenn die Kinder und Jugendliche älter werden und mitbekommen, dass sie beim Fußball nur ganz ordentlich sind, aber sich nicht wirklich durchsetzen können, kommen sie manchmal zu uns. Rene Rumpf ist da ein Beispiel, Daniel Eskes ist ein weiteres.

Wir haben ein Problem, Trainer zu finden. Carlos Ridder und Torsten Husak sind gerade gleichzeitig im Referendariat und treten als Trainer daher kürzer. Torsten hat zugesagt, im Frühjahr wieder dazuzustoßen als Trainer. Das wäre enorm wichtig für uns. Er hat viel Erfahrung sowie das nötige Fingerspitzengefühl und weiß, wie man mit Kindern und Jugendlichen umzugehen hat. Carlos war zunächst noch zeitweise dabei, aber nach den Sommerferien zog er sich zurück. Bei ihm steht es in den Sternen, ob er noch mal zurückkommt als Trainer. Zudem haben uns nach den Herbstferien, bedingt durch Beruf und Studium, drei unserer Nachwuchstrainer verlassen. Das ist schon ein Aderlass. Unser einziger dauerhafter Trainer, der uns geblieben ist, ist Kuhfeld. Jan Haslinger, der in Osnabrück studiert und auch die Trainerlizenz hat, unterstützt ihn freitags. Das bringt uns ein wenig Luft. Rolle und Eze helfen bei der Kinderleichtathletik. Das ist aber keine Dauerlösung, aber es ist verdammt schwer, Trainer zu finden. Unsere Appelle an Eltern, Geschwister und wen auch immer, eine Trainer- oder Übungsleiter-Ausbildung zu machen, sind bisher ins Leere gelaufen. Aber wir haben nicht nur bei Trainern und Übungsleitern ein Riesenproblem, sondern auch bei Kampfrichtern. Auch hier sind alle Appelle fruchtlos verlaufen. Wir haben die Eltern gebeten, die Ausbildung zu machen. Die dauert nur ein Wochenende. Aber niemand ist dazu bereit. Das ist schon ein wenig enttäuschend.

Schon im Jahr 2020 wird es bei uns in Delmenhorst ein reduziertes Wettkampfangebot geben. Das ist eine Folge, aber wir haben keine andere Wahl. Klar, viele Eltern, die mit ihren Kindern vor Ort sind, helfen mit. Auch anwesende Trainer und Übungsleiter. Aber das ist keine dauerhafte Lösung. Wenn wir diese Probleme nicht in den Griff bekommen, wird es mit der olympischen Kernsportart leider weiter bergab gehen.

Erst mal gilt es festzuhalten, dass Leichtathletik in der gesellschaftlichen Wahrnehmung immer noch einen hohen Stellenwert hat. Das sieht man auch daran, dass gerade mit Maleika Mihambo und Niklas Kaul zwei Leichtathleten in Deutschland Sportler des Jahres geworden sind. Aber an der Basis läuft es nicht richtig rund. Beispielsweise gibt es in den Schulen kaum noch Leichtathletik-AGs. So bricht ein Standbein weg. Bei Jugend trainiert für Olympia werden Ergebnisse aus Datenschutzgründen nicht mehr an Vereine weitergegeben. Laut Kultusministerium wegen des Datenschutzes. Das ist so ein Quatsch, da Vereine die talentierten Kinder so nicht mehr gezielt ansprechen können. Auf Bezirksebene stellen wir deshalb für derartige Veranstaltungen auch keine Helfer und Kampfrichter mehr. Es ist also oft Zufall, wenn Kinder zur Leichtathletik stoßen. Und wir brauchen Kampfrichter. Ohne die geht es nicht. Ohne die können keine Wettkämpfe stattfinden. Da brauchen wir dringend Nachwuchs. Hier sind auch die Eltern der Kinder und Jugendlichen gefordert, die bei uns diese Sportart betreiben.

Als ich ein Kind war, war Leichtathletik in den Medien deutlich präsenter. Da wurden im Fernsehen Länderkämpfe, Deutsche Meisterschaften und sogar teilweise Landesmeisterschaften übertragen. Als ich 1960 gesehen habe, wie Armin Hary über 100 Meter Gold bei den Olympischen Spielen für Deutschland geholt hat, war ich hin und weg. Seitdem hat mich Leichtathletik gepackt. Wenn diese Sportart wieder stärker in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden will, muss sie aber auch attraktiver gestaltet werden. Hier sind die Verbände gefordert. Wettkämpfe, die fünf, sechs Stunden dauern, will kein Mensch sehen. Nur ein Beispiel: Warum gibt es keine Weltcups für ausgewählte Disziplinen wie beim Skifahren?

Im Jahr 2021 soll die oberste Schicht der Tartanbahn im Stadion erneuert werden, dafür sind Gelder in den Haushalt eingestellt. Da wird endlich das umgesetzt, was wir seit Jahren fordern. Die Stadiondiskussion ist eine spannende Sache. Es tut sich was und das muss es auch. Das ist natürlich auch den Erfolgen des SV Atlas geschuldet. Und ich bin froh, dass jetzt nicht nur über den Kunstrasen gesprochen wird, sondern über die komplette sportliche Infrastruktur.

Es wird kein einfaches Jahr. Letztes Jahr waren wir bei den Männern und den männlichen Jugendlichen auf den Bezirksmeisterschaften der erfolgreichste Verein. Das wird mit Sicherheit nicht wieder passieren. Wir müssen kleinere Brötchen backen und die Trainerfrage in den Griff bekommen. Mir ist es dabei gar nicht so wichtig, dass wir im Leistungsbereich überall oben mitmischen. Wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen bei der Stange zu halten und dass sie Spaß an der Bewegung haben. Und wir wollen unser Kinder- und Jugendsportfest des NLV-Kreises im kommenden Jahr attraktiver machen. Dafür bauen wir für die Kinder zusätzlich Spielgeräte auf, damit die Wettkampfpausen besser überbrückt werden können.

Zur Person

Richard Schmid

ist Abteilungsleiter der Leichtathleten des Delmenhorster TV. Im Jahr 2019 schafften es zwei seiner Athleten zur Deutschen Meisterschaft, doch der Verein hat Probleme, Trainer und Kampfrichter zu finden.