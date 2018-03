Susanne Schalk will mit dem Herrenteam der VG Delmenhorst-Stenum an diesem Sonnabend die Chance auf den Relegationsplatz in der Oberliga wahren, um den Aufstieg in die Regionalliga vielleicht doch noch zu realisieren. Dafür ist ein Sieg Voraussetzung. (Ingo MÖllers)

Wie ist die Stimmung im Team nach dem jüngsten Sieg, aber auch der ernüchternden Niederlage gegen Schüttorf?

Susanne Schalk: Die ist gut bis sehr gut. Es gab vorletzte Woche eine Aussprache innerhalb der Mannschaft. Außerdem habe ich viele Einzelgespräche geführt und denke, dass wir wieder in der Spur sind.

Nicht so sehr. Aufregung ja, aber entweder soll es so sein oder eben nicht. Wir machen uns jetzt nicht verrückt. Aber natürlich haben wir alle auch einige Fehler gemacht, die wir nicht wieder rückgängig machen können. Das eine oder andere Spiel hätten wir gewinnen können und teilweise auch müssen. Wir hatten halt auch Höhen und Tiefen, das gehört einfach dazu.

Wir hatten jetzt drei Wochen Wettkampfpause, in der wir neben der Athletik auch einige Kraft gebolzt haben. Wir sind gut drauf, wissen aber, dass Tecklenburg ein ganz starkes Team mit einem sehr guten Block hat. Dagegen haben wir uns gut vorbereitet und werden mit mehr Auge und Verstand spielen. Wir können es schaffen, auch wenn das Hinspiel in eigener Halle nicht zu unseren besten Auftritten gehörte. Wir wollen unbedingt gewinnen, um es selber in der Hand zu haben und nicht von anderen Teams abhängig zu sein.

Was ich ganz dringend brauchen werde, ist ein Co-Trainer, der mich bei der wöchentlichen Trainingsarbeit unterstützt. Bei teilweise 16 Spielern in der Halle bleibt halt einiges auf der Strecke. Außerdem wird man nach über zehn Jahren als Trainerin eines Teams auch schon mal betriebsblind.