Dean Schmidt übernahm die HSG Hude/Falkenburg Mitte der vergangenen Saison. (Ingo Möllers)

Herr Schmidt, ab dieser Saison bilden Sie mit Birgit Deeben ein Trainer-Duo bei den Handball-Damen der HSG Hude/Falkenburg. Wie funktioniert die Zusammenarbeit bislang?

Dean Schmidt: Aktuell sind wir noch in der Findungsphase, wir müssen uns natürlich auch erst einmal kennenlernen. Wir befinden uns ja noch an einem recht frühen Zeitpunkt der Vorbereitung Aber ich kann sagen, dass ich positiv angetan bin. Birgit bringt enorm viel Erfahrung und Wissen mit. Außerdem ist es gut, wenn man mal unterschiedliche Sichtweisen hat. Ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaft Birgit bereits aufgenommen hat. Dieses Wochenende sind wir alle zusammen in einem Trainingslager, darauf freue ich mich schon.

Aktuell sprechen wir uns noch Woche für Woche ab. Wir schauen, welche Spielerinnen zum Training kommen, welche Positionen besetzt sind. Auf jeden Fall versuchen wir, dass sich die Spielerinnen jetzt schon daran gewöhnen, dass sie von beiden Trainern Ansprachen bekommen. Nach den ersten Saisonspielen werden wir dann gucken, wie wir die Arbeit aufteilen. Wir wollen es ausnutzen, dass wir zu zweit sind. Die Qualität steigt so ganz sicher.

Das kann man so nicht sagen. Wir haben unsere Qualitäten. Aber wir denken in vielen Bereichen recht ähnlich und tauschen uns viel aus. Ansonsten wären wir auch gar nicht zusammengekommen. Aber Birgit bringt natürlich andere Komponenten mit: Sie hat Bundesliga gespielt, damit kann ich nicht dienen.

Aufgrund der Kadergröße und der vielen Neuzugänge wollen wir als Team zusammenwachsen. Das ist ein elementares Ziel für uns. Außerdem arbeiten wir zu diesem Zeitpunkt an der Athletik. Dabei machen wir aber schon viel mit dem Ball, eigentlich ist der immer dabei.

Auch. Aber wir hatten in der vergangenen Saison immer wieder Phasen in Spielen, in denen uns unter Druck viele Abspielfehler und Fehlwürfe unterlaufen sind. Nun wollen wir die Spielerinnen daran gewöhnen, den Ball selbst unter Druck mit einer hohen Qualität zu passen. Außerdem sollen sich die Spielerinnen aneinander gewöhnen. Die Neuzugänge sollen wissen, welchen Pass eine Mitspielerin in gewissen Situationen wirft. Und damit wollten wir eben früh anfangen.

Wir absolvieren neun Testspiele und haben noch ein weiteres Tagestrainingslager. Ansonsten treffen wir uns dreimal pro Woche.

Erst einmal ist er ungewöhnlich groß. Diesen Dienstag haben zum Beispiel fünf Spielerinnen das Training abgesagt, trotzdem waren wir noch 14. In der Vorsaison hätten wir es noch absagen müssen. Die jungen Spielerinnen bieten sich an und sind sehr wissbegierig. Sie wollen von den erfahrenen Akteurinnen lernen. Die packen auch noch mal ein, zwei Schippen drauf, weil sie merken, dass die Konkurrenzsituation eine andere ist. Die Intensität im Training ist mittlerweile eine andere, da ist viel mehr Biss und Härte – beides hat in der vergangenen Saison manchmal gefehlt. Wir haben viele talentierte Spielerinnen im Kader. Aber wir gestehen ihnen auch Fehler zu. Viele kommen aus tieferen Ligen und sind noch jung, sie müssen erst mal reinwachsen. Aber ich bin mir sicher, dass wir viel Freude an ihnen haben werden.

Darüber habe ich mir ehrlicherweise noch keine Gedanken gemacht. Wenn man sieht, wie eng die Wochenenden mit der Liga schon sind, muss man nicht an jedem auch noch im Pokal spielen. Aber klar ist: Wenn wir wohin fahren, wollen wir auch gewinnen.

Wir lösen uns mal von Platzierungen. Das Team soll in unsere Spielphilosophie reinwachsen. Dann stellen sich die Erfolge auch von selbst ein.

Zur Person

Dean Schmidt

trainiert die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hude/Falkenburg seit Mitte der vergangenen Saison. Weil er zeitlich – unter anderem mit der Jugendarbeit im Verein – recht eingespannt ist, bildet er mit der ehemaligen Bundesligaspielerin Birgit Deeben fortan ein Trainer-Duo.