Lars Möhlenbrock bleibt dem FC Hude auch in der nächsten Saison als Trainer erhalten. (FOTOS: INGO MÖLLERS)

Lars Möhlenbrock: Ich bin ja nicht mehr seit gestern da, sondern schon ein bisschen länger dabei. Das Gute ist: Man weiß genau, was man in Hude hat, was für Voraussetzungen von der Infrastruktur her. Von dem, was gemacht wird, hat man einen relativ guten Überblick. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Diese Rahmenbedingungen muss man erst mal irgendwo anders bekommen. Deswegen weiß ich auch zu schätzen, was ich da habe. Daher war schon relativ früh dieses Jahr klar: Wenn das von den Grundvoraussetzungen in Hude so weiterläuft, bin ich gerne bereit, das weiter zu machen. Hinzu kommt jetzt noch positiv, dass in der Jugend viel gemacht und bewegt wird, was für die nächsten Jahre wichtig ist. Man merkt insgesamt, dass sich im Verein was tut. Dann bin ich gerne bereit, noch mal ein Jahr dranzuhängen und das weiter mit zu begleiten.

Man darf ja nicht vergessen: Ich bin in Hude verwurzelt, das ist mein Wohn- und Heimatort. Daher fällt einem das nicht wirklich schwer. Man weiß halt, was man hat. Das sollte man immer zu schätzen wissen – von beiden Seiten. Die Signale, die vom Verein gekommen sind, lassen darauf schließen, dass sie ganz froh sind, dass ich da bin und weitermache. Daher passt das auf jeden Fall.

Absolut. Das ist eben Fußball: Bis zu dieser Saison ging die Entwicklung immer aufwärts. Auch wenn man im ersten Jahr, als ich das Ganze übernommen habe, abgestiegen ist, hatte man trotzdem die Entwicklung. Die letzten beiden Jahre waren sehr erfolgreich mit dem Wiederaufstieg und der Klasse-Saison in der Bezirksliga. Wir haben ganz gut was geleistet, was uns vielleicht ein bisschen Kredit beschert hat in der jetzigen Situation. Wäre die Pause durch Corona nicht gekommen, hätten wir sicherlich schon mal das eine oder andere wieder aufholen können, wie im ersten Rückrunden-Spiel gegen Baris, da hat das schon sehr gut funktioniert. Es ist immer ganz angenehm, wenn man Vertrauen geschenkt bekommt, das man sich vielleicht vorab aber auch erarbeitet hat. Das Vertrauen hätte ein anderes Trainergespann vielleicht nicht so bekommen, wenn man nicht schon diese Vorarbeit geleistet hätte.

In meinen Augen ist ein Abbruch das Beste. Keine Absteiger, und die Aufsteiger durch einen Quotienten ermitteln. Das ist die Regelung, die am wenigsten für Ärger sorgt und sportlich gesehen wahrscheinlich noch die fairste ist.

Ich habe schon heftigere Sachen erlebt, was das angeht. Insgesamt war es vielleicht ein bisschen unglücklich gelöst vom NFV. Vielleicht hätte man vorab mal die Vereine ins Boot holen und nicht erst die Lösung vorlegen sollen. Man hätte es vielleicht andersrum machen müssen. Dann hätte man diese erste Aufregung vielleicht umgehen können. Aber sind wir mal ehrlich: Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich finde es gut, dass der NFV jetzt nicht sagt, dass ihm die Meinung der Vereine egal ist. Dass sie das Ganze noch mal durchgehen, zeigt, dass sie sich auf jeden Fall mit der Sache kontrovers auseinandersetzen. Das ist immer wichtig.

So was will man immer sportlich zu Ende bringen. Interessant ist die Konstellation: Wenn sie die Saison abbrechen, ist es egal, wie sie es werten, wir wären nie abgestiegen. Rein theoretisch hätten wir es so sportlich gesehen auch geschafft, aber man hätte es lieber bis zum Ende durchgespielt.

Gerade in der Hinserie haben wir die elementaren Dinge häufig nicht zusammenbekommen. Wir sind fußballerisch nicht so schlecht, würde ich sagen. Aber dann haben wir teilweise vergessen, so ein Fußballspiel auch zu arbeiten. Wir sind häufig in Führung gegangen, haben aber diese Führung nicht verteidigt beziehungsweise nicht ausgebaut. Dadurch haben wir viele Punkte liegen lassen, was unnötig war. Das ist der Hauptgrund.

Nach der Winterpause standen die Huder in der Bezirksliga noch einmal auf dem Platz. Gegen den SV Baris Delmenhorst gewannen sie mit 3:0. (INGO MOELLERS)

Im Moment ist das logischerweise alles auf dem Minimum. Der persönliche Kontakt ist eigentlich gleich null. Wir tauschen uns über eine Whatsapp-Gruppe aus, das ist alles relativ locker, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wir haben vorab mit den Jungs schon mal wegen nächster Saison gesprochen, das haben wir alles telefonisch gemacht. Wir hoffen, dass Mitte oder Ende Mai vielleicht wieder ein bisschen Training möglich ist, man sich wieder persönlich treffen und von Angesicht zu Angesicht sprechen kann, auch wenn man dann dementsprechend Abstand hält. Es ist halt eine spezielle Situation, aber ja nicht nur für uns, sondern es ist in allen Bereichen erst mal Neuland. Die Jungs hatten von mir die Aufgabe gekriegt, sich immer ein bisschen zu bewegen durch Laufen oder Fahrrad fahren, was die Möglichkeiten so hergeben. Die meisten sind immer ein bisschen unterwegs, machen mal hier was, mal da was. Wenn wir wirklich mal was Konkretes kriegen vom NFV in den nächsten ein, zwei Wochen, weiß man auch, wo man wieder hintrainieren muss.

Zur Person

Lars Möhlenbrock

übernahm im September 2016 das Traineramt bei den Herren des FC Hude. Nachdem er mit der Mannschaft nach dem Abstieg in die Kreisliga den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga geschafft und dort eine gute Saison hingelegt hatte, lief es in dieser Spielzeit nicht nach Wunsch. In der Rückrunde wollte sich der FCH eigentlich aus dem Tabellenkeller befreien, doch dann kam die Corona-Krise dazwischen.