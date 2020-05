An diesem Dienstag beraten die Mitglieder des Sportausschusses darüber, ob und – wenn ja – wo ein Kunstrasenplatz errichtet werden soll. Die Verwaltung der Stadt Delmenhorst hält einen solchen Bau finanziell und zeitnah für möglich. (Fredrik von Erichsen/dpa)

Die Fußballer der Stadt kämpfen seit Jahren für einen Kunstrasenplatz. Immer wieder gab es Rückschläge, dennoch scheint der Bau eines solchen Allwetterplatzes nun in greifbare Nähe zu rücken. In der Sportausschusssitzung, deren öffentlicher Teil an diesem Dienstag um 18 Uhr in der Stadionhalle an der Düsternortstraße beginnt, wird das Ergebnis der Standortanalyse für den Bau eines Kunstrasenplatzes präsentiert. Die Verwaltung hält den Bau für zeitnah möglich, die finanziellen Mittel stehen bereit. Ab 17 Uhr steht der nicht-öffentliche Teil der Sitzung an, in dem unter anderem über die Sportstättenentwicklungsplanung debattiert wird.

Im Juli vergangenen Jahres hatte der Rat der Stadt beschlossen, bis zu einer Million Euro unter anderem für den Bau eines Allwetterplatzes aus den zusätzlichen Investitionsmöglichkeiten des Jahresabschlusses 2018 bereitzustellen. In den witterungsbedingt schlechten Jahreszeiten soll ein geregelter Fußballbetrieb gewährleistet werden, um für die Fußballabteilungen der Delmenhorster Vereine einen Wettbewerbsnachteil zu verhindern. Die bereitgestellte Million soll nun zeitnah in einen Kunstrasenplatz fließen: „Diese Mittel könnten für den Bau eines Allwetterplatzes genutzt werden. Für die Finanzierung des Ersatzbaus der Stadion­halle wird derzeit geprüft, ob Haushaltsreste aus dem Jahr 2019 vorhanden sind, um die Realisierung des Projekts zu ermöglichen“, heißt es in der Vorlage. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie gibt es eine zeitliche Verzögerung bei diversen Projekten der Stadt. „Da für den Bau eines Allwetterplatzes aus baurechtlicher Sicht nur ein geringer Aufwand betrieben werden muss, könnte dieses Projekt zeitlich am ehesten verwirklicht werden“, heißt es vonseiten der Verwaltung.

Gemeinsame Vorgehensweise

Darüber hinaus beschloss der Rat der Stadt im vergangenen Februar, einen Sport­stätten­entwicklungsplan mithilfe externer Begleitung aufzustellen. „Aufgrund der Dringlichkeit soll für die Projekte Stadionneubau, Ersatzbau Stadionhalle und Allwetterplatz eine gemeinsame Vorgehensweise vorab abgestimmt werden. [...] Für die externe Vergabe des Sportstättenentwicklungsplans wurden in den Haushalt 2020 100 000 Euro eingestellt“, heißt es in der Vorlage. Niedersachsenweit gehört Delmenhorst zu den Schlusslichtern bei der Anzahl an Sportlern, die in Vereinen organisiert sind. Und die Zahlen sinken kontinuierlich. Mit dem Sportentwicklungsplan soll dem entgegengewirkt werden.

Der Bau eines Kunstrasenplatzes soll jedoch vorgezogen werden, da der Entwicklungsplan erst im Herbst 2021 erwartet wird. „Zu den vorgezogenen Projekten – Allwetterplatz, Stadionneubau und Ersatzbau Stadionhalle – wurden unter Beteiligung der entsprechenden Fachverwaltung in den letzten Monaten die unterschiedlichen Standorte geprüft“, teilt die Verwaltung mit. Das Ergebnis der Standortprüfung für den Kunstrasenplatz wird in der Sitzung am Dienstag öffentlich vorgestellt.

Kritiker halten es für wenig sinnvoll, einen Kunstrasenplatz zu errichten, bevor nicht feststeht, wohin (und ob überhaupt) ein neues Stadion und eine dazugehörige Halle in Delmenhorst gebaut werden sollen. Möglicherweise würde ein zweiter Allwetterplatz auf den Weg gebracht, da ein solcher in der direkten Nähe eines möglichen neuen Sportkomplexes mit Halle und Stadion sinnvoll wäre, der erste Kunstrasenplatz der Stadt jedoch eventuell bereits vorher an einem anderen Ort gebaut worden wäre. Bevor es so weit ist, vergehen jedoch in jedem Fall mehrere Jahre. Aktuelles Thema ist der Bau eines Kunstrasenplatzes. Der mögliche Neubau eines Stadions nebst einer Sporthalle soll in den Sportentwicklungsplan mit einfließen. Dieser soll für Delmenhorst zunächst den Bestand erfassen, dann den Bedarf aufgrund des Sportverhaltens der Bürger und der Vereine ermitteln und am Ende Empfehlungen und Ziele formulieren, welche der aktuellen Sportstätten in welcher Form weiter genutzt werden können und welche neuen Sportanlagen sinnvoll wären.

Nach den Vorberatungen im Sportausschuss befasst sich der nächste Verwaltungsausschuss mit dieser Thematik. Letztlich entscheidet der Rat der Stadt Delmenhorst. Dieser tagt das nächstes Mal kurz vor Pfingsten, nämlich am Donnerstag, dem 28. Mai. Los geht es dann um 17 Uhr, Veranstaltungsort ist wieder die Stadionhalle.