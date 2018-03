Delmenhorst. Im Sommer feierte der Delmenhorster Turnerbund die Meisterschaft in der 1. Fußball-Kreisklasse und damit den Aufstieg in die Kreisliga. Nach mehreren quälenden Jahren kehrte der DTB unter Trainer Andre Tiedemann aus den Kreisniederungen zurück. Und das in äußerst eindrucksvoller Manier: Die Grün-Weißen gewannen jedes Rückrundenspiel und schossen dabei weit über 100 Tore. Doch in der Kreisliga weht ein anderer Wind. Die Verletztenliste wuchs von Woche zu Woche, die gesunden Akteure zeigten überwiegend schwache Trainingsleistungen oder kamen gleich gar nicht zu den Übungseinheiten. Dazu trat Abteilungsleiter Robert Räther Ende des Jahres aus persönlichen Gründen zurück, und auch Tiedemann spielte mit dem Gedanken, das Traineramt abzugeben, zumindest zum Saisonende. Quo vadis, DTB? Wohin gehst du?

Tiedemann, quasi ein geborener Turnerbundler, rang mit sich und entschied sich doch zum Verbleib. Und er will den Kader zur kommenden Saison umkrempeln. „Ich habe im Dezember eigentlich gesagt, dass ich aufhöre. Die Einstellung der Spieler war schlecht, und darauf hatte ich keine Lust mehr. Ich habe Trainingseinheiten vorbereitet, und dann kommen dauernd kurzfristige Absagen, sodass dann noch fünf, sechs Leute da waren. So kann man keine sinnvollen Übungen machen“, berichtet Tiedemann.

Damit soll Schluss sein. Ab sofort üben die erste und die zweite Mannschaft zusammen, sodass Spielformen im Training möglich werden. Zur kommenden Saison strebt Tiedemann einen Umbruch an. „Ich will dann Spieler mit der richtigen Einstellung haben. Nicht die besten, sondern die lernwilligsten“, kündigt er an. Der 31-Jährige will im Sommer Jugendspieler hochziehen, die motiviert sind. Ob das dann in der Kreisliga oder 1. Kreisklasse sein wird, müsse sich zeigen. „Ein Abstieg würde uns natürlich nach hinten werfen“, sagt Tiedemann.

Kaum gesunde Spieler

Dass die Trainingsbeteiligung so miserabel ist, liegt auch am Verletzungspech. Wohl keine andere Mannschaft in der Region weist so viele und so kapitale Ausfälle auf. 13 Mann des 21er-Kaders fielen mindestens Wochen, wenn nicht Monate aus. Ein Auszug gefällig? Innenverteidiger Matthias Blümel riss sich im ersten Spiel gegen den SV Atlas II das Kreuzband. Luis Wilchez fehlt seit Oktober, Kapitän Lukas Benthien seit November. „Das sind dann unsere drei besten Innenverteidiger gewesen“, sagt Tiedemann. Kreisklasse-Torschützenkönig Daniel Fastenau fehlte drei Monate, Sturmpartner Daniel Glander war ebenso lange verletzt. In der Rückrunde ist zudem Zinar Alkas gesperrt, Oliver Busch fehlt verletzt, Lando Otten fällt voraussichtlich die gesamte Rückrunde aus. Hinter weiteren Spielern stehen Fragezeichen.

„Wir hatten zuletzt gerade mal 14 spielfähige Leute, darunter drei A-Jugendliche“, berichtet Tiedemann. Von der Aufstiegself von vor sechs Monaten waren teilweise nur einzelne Akteure dabei. „Dazu kommt, dass Zinar in der Hinrunde deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben ist und auch andere Leistungsträger schwach waren“, sagt der DTB-Trainer.

Beispielsweise können Lars Goretzki oder Murat Tan den Unterschied ausmachen, meint Tiedemann. „Das sind unnormal gute Fußballer, aber die sind körperlich so schlecht. Und das liegt daran, dass die faul sind“, kritisiert der DTB-Coach. Tan habe eine herausragende Technik, einen starken Schuss und einen guten Pass. „Aber wenn man ihm einen Kilometerzähler in den Schuh einbauen würde, würde der im Spiel nicht ausschlagen“, sagt Tiedemann. Ähnliches gelte für Goretzki. „Er kann so viel und ist so faul“, moniert der Coach.

Der 31-Jährige sieht generell ein Einstellungsproblem bei seinen Schützlingen. „Fußball ist für viele einfach nicht mehr wichtig. Da geht alles andere vor. Chillen ist besonders wichtig“, berichtet Tiedemann. Die Identifikation mit dem Team fehle. Das zeige sich auch daran, dass die verletzten Spieler häufig nicht zu den Begegnungen kommen und auch nicht beim Training vorbeischauen. Auch gebe es in der Mannschaft mit Lukas Benthien nur einen Leader, die Hierarchie fehle ansonsten. „Wir haben viele ruhige und sensible Typen und dazu aber auch welche, die meckern, wenn sie unzufrieden sind. Das verschafft aber niemandem Respekt, gerade dann nicht, wenn man selber Fehler macht“, sagt Tiedemann.

In der Kreisklasse eilten die Turnerbundler von Sieg zu Sieg. „Da hatten natürlich alle Spaß dran und wollten dabei sein. Aber es ist qualitativ ein Quantensprung zur Kreisliga. Hier ist es deutlich schwieriger zu gewinnen. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten: Entweder man investiert mehr, oder man hat keinen Bock mehr und lässt es schleifen“, meint Tiedemann. Es habe sich gezeigt, dass die Einzelspieler und auch die Mannschaft als Einheit – auch durch die gute Trainingsbeteiligung – in der vergangenen Saison zu stark für die Kreisklasse war. „Für die Kreisliga ist sie derzeit aber charakterlich und was die Disziplin angeht zu schlecht“, stellt Tiedemann ein schlechtes Zeugnis aus.

Dabei hätte die Saison einen ganz anderen Verlauf nehmen können. In der ersten Pokalrunde war der DTB gegen den TuS Heidkrug die stärkere Mannschaft, unterlag in der finalen Minute unglücklich mit 0:1. Im ersten Ligaspiel riss sich dann Routinier Blümel das Kreuzband, und das Unheil nahm damit seinen Lauf. „Ich will es aber nicht auf die vielen Verletzten schieben. Von den Ersatzleuten hat sich ja auch keiner aufgedrängt und die Chance genutzt“, berichtet der DTB-Trainer.

Ob der DTB, der derzeit auf dem 14. Platz einen Rang vor der Abstiegszone liegt, die Klasse halten kann, entscheidet sich wohl in den ersten Wochen des Fußballjahres 2018. Von den ersten sieben Partien trägt der Turnerbund vier daheim gegen direkte Konkurrenten aus. „Im April müssen wir eigentlich schon unsere Punkte haben“, blickt Tiedemann voraus.

Eine weitere Entscheidung fällt beim DTB bereits vorher: Am kommenden Montag, 19. Februar, steht die Abteilungsversammlung an. Dort gibt es Neuwahlen. Bis dahin leitet Jens Düßmann die Abteilung.