Hilmar Meyer gewann im vergangenen Jahr die Große Tour. Auch in diesem Jahr startet er wieder im Rasteder Schlosspark. (Björn Hake)

Rastede. Nach 69 Ausgaben könnte man vermuten, dass das Interesse am Oldenburger Landesturnier langsam, aber stetig schwindet. Weit gefehlt: Denn auch die 70. Auflage, die an diesem Dienstag im Rasteder Schlosspark beginnt und nach sechs Tagen am Sonntag endet, erfreut sich bei Reitern großer Beliebtheit – zumindest lässt das Nennungsergebnis diesen Rückschluss zu. 895 Sportler starten mit 3154 Pferden bei den über 100 verschiedenen Prüfungen. „Obwohl das Landesturnier wie schon im vergangenen Jahr zeitgleich mit dem CHIO Aachen stattfindet, sind die Nennungszahlen erfreulich“, sagt Turnierleiter Jan-Christoph Egerer und ergänzt: „Für uns ist das ein Zeichen, dass das Landesturnier für die Aktiven in der Region und darüber hinaus ein Anziehungspunkt ist.“

Trotz des weltbekannten CHIO in Aachen tauchen in den Meldelisten jedoch bekannte Namen auf. Bei den Springprüfungen sind unter anderem Johannes Ehning, Jan Wernke sowie der Vorjahressieger im Großen Preis, Hilmar Meyer, dabei. Außerdem hat auch die Vielseitigkeitsweltmeisterin Sandra Auffarth genannt. Zuvor startet die Ganderkeseerin allerdings noch in Aachen. Der Große Preis am Sonntag bildet erneut den Höhepunkt und ist mit 20 000 Euro gleichzeitig die höchstdotierte Prüfung der gesamten Veranstaltung.

Das Teilnehmerfeld in der Dressur muss sich ebenfalls nicht verstecken: Dort haben unter anderem Alexa Westendarp, die sich in der vergangenen Woche zur Mannschaftseuropameisterin in der Altersklasse Junge Reiter kürte, und Rebecca Horstmann vom RV Ganderkesee genannt. Neben dem Springen und der Dressur gehören wieder die Vielseitigkeit und das Fahren zum sportlichen Programm beim 70. Oldenburger Landesturnier. „Unter den Aktiven sind eine ganze Reihe Spitzensportler, dennoch liegt unser Fokus nach wie vor auf den vielen passionierten Sportlern aus der Region und der Förderung des reiterlichen Nachwuchses“, betont Egerer. Die Züchter dürfen bei dem Landesturnier selbstverständlich nicht fehlen: Am Donnerstag steht die Elite-Stutenschau des Verbandes der Züchter des Oldenburger Pferdes mit anschließender Brillantring-Präsentation an.

Was macht das Oldenburger Landesturnier nun aber eigentlich so attraktiv für die Reiter, Züchter und letztlich auch Besucher? Rastede zeichnet sich laut Egerer durch seine Vielseitigkeit aus. „Außerdem“, erklärt er weiter, „versuchen wir, eine Balance zu schaffen. Wir wollen für alle einen maximalen Wohlfühlfaktor kreieren. Unser Ziel ist es, Menschen mit einer Nähe zum Pferd eine Freude zu bereiten.“ Auch deshalb bezeichnet er das Oldenburger Landesturnier als ein Festival der Pferde.

Eine Wohlfühloase allein reicht jedoch nicht, um attraktiv zu sein und in Zukunft zu bleiben – das wissen die Organisatoren des Turniers. Organisationsleiter Thorsten Schmidt und sein Team machen sich deshalb stetig Gedanken, wie die Veranstaltung verbessert werden kann. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Schmidt. So wurde zum Beispiel der Hauptplatz um 2000 Quadratmeter vergrößert – eine Reaktion auf den vielen Regen in den vergangenen Jahren. Dank der größeren Fläche ist es nun möglich, bei den Springprüfungen immer wieder einen Teil des Platzes zu schonen. „Das war bislang unsere Achillesferse“, gesteht Schmidt. Er freue sich nun schon tierisch auf die 70. Auflage der Veranstaltung.

An manchen Stellschrauben hat das Team vom ausrichtenden Renn- und Reitverein gedreht, andere Dinge bleiben dagegen beim Alten: Traditionell richtet der Veranstalter am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr einen Familientag aus. Auf dem Programm stehen dann Kinderschminken, Ballon-Modellage, Ballon-Wettbewerb, Ponyreiten und Glücksraddrehen. Außerdem führt die Polizeireiterstaffel Hannover Ausschnitte aus ihrem Training vor. Kinder bis einschließlich 15 Jahre haben wie bereits in den Vorjahren an allen Turniertagen freien Eintritt. Außerdem bietet das Landesturnier zusammen mit der Gemeinde Rastede einen Park&Ride-Service an. Die entsprechenden Plätze sind ab der Autobahnabfahrt Rastede ausgeschildert.

Weitere Informationen zum Oldenburger Landesturnier sowie aktuelle Ergebnisse sind online unter www.reitverein-rastede oder auf der Facebookseite der Veranstaltung erhältlich.