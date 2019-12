Delmenhorsts Mr. Leichtathletik: Wolfgang Budde. (INGO MÖLLERS)

Auf dem Verbandstag des Leichtathletikbezirks Weser-Ems wurde der Delmenhorster Wolfgang Budde einstimmig für vier Jahre wiedergewählt. In seinem Bericht blickte Budde auf eine eindrucksvolle Bilanz des Bezirks zurück: „In den letzten vier Jahren waren wir überragend in der Ausrichtung von Landes- bis hin zu deutschen Meisterschaften.“ Damit habe der Bezirk innerhalb des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes (NLV) die meisten Meisterschaften veranstaltet und einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Wettkampfsports geleistet.

Erfreulich sei auch, dass sich die Mitgliederzahl als sehr stabil erweise. „Aktuell sind im Verbandsgebiet 17 668 Leichtathletinnen und Leichtathleten gemeldet“, teilte Budde mit. Besonders erfreulich, sagte Budde, seien die großen Erfolge vieler aktiver Sportler aus dem Bezirk. Sie errangen zahlreiche deutsche Meistertitel sowie weitere hervorragende Platzierungen bei den Titelkämpfen.

Mit Vehemenz trat Budde in seinem Bericht für die Beibehaltung der Bezirke und der damit verbundenen Wettkampfebene ein. So sei im NLV immer wieder über die Abschaffung der Bezirke diskutiert worden. Dieses Ansinnen sei aber erfolgreich abgewehrt worden. Allerdings verhehlte der alte und neue Bezirksvorsitzende in der anschließenden Diskussion nicht, dass die Leichtathletik vor großen Problemen stehe. „Es wird immer schwerer, Ausrichter für Meisterschaften zu finden, da an allen Ecken und Enden Kampfrichter und Helfer fehlen“, erklärte Budde. Er hofft, dass die Worte der ehemaligen Weltklasse-Kugelstoßerin und mehrfachen Medaillengewinnerin Nadine Kleinert nicht Wirklichkeit werden, wonach die Leichtathletik in zehn Jahren tot sei. Um auch zukünftig Leichtathletik-Wettkämpfe im gewohnten Umfang anbieten zu können, bedürfe es massiver Werbung, um vor allem junge Menschen als Trainer und Kampfrichter sowie für die Vorstandsarbeit zu begeistern.

Bei den Vorstandswahlen traten die bisherigen Vorstandsmitglieder Hermann-Josef Meyer als Wettkampfwart und Klaus Peters als Kampfrichterwart nicht erneut an. Neu in den Vorstand gewählt wurden Dennis Schnettberg (Lingen) als Wettkampfwart und Klaus Vatareck (Schortens) als Kampfrichterwart. Wiedergewählt wurden Gerrit Jakob (Osnabrück) als Sportwart sowie Bernd Langrock (Wilhelmshaven) als Kassenwart, Anton Siemer (Osnabrück) als Jugendwart, Lutz Bönnecke (Wardenburg) als Schriftwart, Ulrich Garde (Ganderkesee) als Pressewart und Harry Jürrens (Emden) als Statistiker.