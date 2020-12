Der Kreisvorsotzende Wolfgang Budde kündigte mehrere Leichtathletik-Veranstaltungen für das kommende Jahr an. (MöLLERS)

Das Coronavirus hat die Amateur-Sportwelt weiter fest im Griff. Auch die Leichtathleten wurden von der Pandemie schwer getroffen. Wolfgang Budde, Vorsitzender des Kreises Delme-Hunte im Niedersächsischen Leichtathletik-Verband, ist ein Freund klarer Worte. „Mit einem Wort: schlecht“, antwortet er auf die Frage, wie er das ablaufende Jahr aus sportlicher Sicht bewertet. Die ersten fünf geplanten Veranstaltung des Kreises im Stadion an der Düsternortstraße fielen aus. „Allerdings bin ich wirklich stolz auf unser Team. Wir haben uns was getraut“, berichtet er.

Nachdem Stadt und Land Veranstaltungen ab dem 1. Juli wieder erlaubt hatten, richtete der Delme-Hunte-Kreis die Bezirksmeisterschaft aus – in abgespeckter Form. „Die Meisterschaft war sehr speziell, beispielsweise mit 800-Meter-Läufen komplett in Bahnen mit je einer leeren Bahn zwischen den Läufern“, berichtet Budde. Mit seinem Team veranstaltete er vier Leichtathletik-Wettbewerbe, der fünfte musste dann wieder abgesagt werden, da die Corona-Zahlen stiegen. „Das Corona-Hygienekonzept hat funktioniert. Die Athleten und mitreisenden Betreuer haben sich alles in allem vorbildlich verhalten, beispielswiese gab es kein Murren, dass die Ergebnisse nicht ausgehängt wurden und es keine Siegerehrungen gab, weil wir Menschentrauben vermeiden wollten“, erklärt Budde.

Etwas wehmütig blickt er darauf zurück, dass pandemiebedingt der zweite Teil der Bezirksmeisterschaft ausfiel – und nicht abgesagt hätte werden müssen: „Wir hatten das Hygienekonzept komplett überarbeitet. Beispielsweise wären die Tore geschlossen worden und nur gemeldete Sportler sowie ein Trainer/Betreuer pro Verein hätten reingedurft“, erzählt Budde. Eine Woche vor der Veranstaltung schickte ihm die Stadt Delmenhorst eine E-Mail, dass alle Sport-Veranstaltungen bis auf Weiteres gecancelt werden müssen. Budde reagierte direkt und sagte die Titelkämpfe ab. „Am Montag kam eine zweite Mail der Stadt: Es war so nicht gemeint, sondern nur für die Veranstaltungen am Wochenende. Da hatte ich so einen dicken Hals und war wütend. Ich habe mit dem Vorstand gesprochen und nach einigem hin und her sind wir bei der Absage geblieben. Ich bedaure, dass viele Athleten dadurch keine Chance auf einen Bezirksmeistertitel hatten in diesem Jahr. Gerade für die Sportler aus der zweiten oder dritten Reihe ist die BM schon wichtig. Es kann sich nicht jeder für Landesmeisterschaften und mehr qualifizieren“, sagt Budde.

Die Saison ist beendet, Hallentraining oder gar Wettbewerbe sind nicht in Sicht. „Die Freiluftsaison endet mit den Herbstferien, nach dem Osterferien geht es dann wieder raus. Beim Delmenhorster TV beispielsweise trainieren normalerweise 30 oder 40 Kinder ist der Halle. Das ist aktuell weit weg“, berichtet Budde. Er sehe jedoch vermehrt Läufer auf der Straße. „Es gibt viele Jogger derzeit. Ich weiß nicht, wie viele davon Vereinssportler sind. Aber da ja auch Fitnessstudios zu sind, ist Laufen oft der einzige mögliche Sport“, sagt Budde. Generell entwickele sich dieser Bereich positiv. Als Beispiel nennt er den LC 93 Delmenhorst. Der Laufclub habe seine Mitgliederzahl um 30 bis 40 Prozent gesteigert. „Bei den Jungsenioren zwischen 30 und 45 nehmen auch einige vom LC an Bahnwettkämpfen teil“, berichtet der Kreisvorsitzende. Auch der Lauftreff in Ganderkesee sei eine Heimat für viele Läufer. „Das ist eine starke Truppe da. Auch in Großenkneten gibt es Angebote. Die Läufer haben in der Region gute Möglichkeiten“, sagt er.

DTV alleine auf weiter Flur

In Delmenhorst gibt es auf Vereinsebene für Kinder und Jugendliche nur den DTV. Zwar haben, sagt Budde, auch Eintracht, TV Jahn oder der TuS Heidkrug theoretisch Angebote, doch bei der Leichtathletik tue sich nichts. „Sie bieten Sportabzeichen an und das ist auch gut. Aber ambitionierte Kinder und Jugendliche aus den Stadtteilen sind im DTV. Da gibt es auch entsprechende Trainer. Die Sportler dort verzeichnen immer wieder Erfolge. Aktuell ist Ofure Okoje bei den Mädchen stark, mal hoffen, dass sie bei der Leichtathletik bleibt“, sagt Budde. Einige Talente wie die Läufer Jannik Schlüter oder Arne Achmus hingen zuletzt die Laufschuhe an den Nagel. „Da waren die Verlockungen anderweitig größer“, meint Budde. Bei anderen, wie dem Delmenhorster Rene Rumpf, der mittlerweile für Werder Bremen startet, geht es steil bergauf. „Er gehört über 100 und 200 Meter zusammen mit Fabian Linne zur Landesspitze in Bremen und Niedersachsen. Wenn er dabei und gesund bleibt, kann da noch was kommen. Ich traue ihm die erweiterte Bundesspitze zu“, blickt Budde voraus.

Im kommenden Jahr will der Kreis viele Veranstaltungen auf die Beine stellen: Beginnen soll es im März mit einem Werfertag, im April folgt der Läufertag mit dem integrierten Stundenlauf. „Der hat schon Tradition und wird zum 28. Mal ausgetragen“, berichtet Budde. Anfang Mai geht es mit dem Kinder- und Jugendsportfest weiter. Hinzu kommen vier Abendsportfeste, zwei vor und zwei in den Sommerferien. „Und wir haben uns für die Austragung der Bezirksmeisterschaft im Einzel beworben. Die soll im Mai stattfinden, aber das ist sehr schwer zu planen mit den Spielen des SV Atlas und der Damen des TV Jahn im Stadion. Bei Atlas gibt der Verband das Stadion als Spielort vor, die haben Vorrang. Mit Petra Zimolong von Jahn kann man eine Lösung finden, dass die auf einen Nebenplatz ausweichen“, teilt Budde mit. Der Kreisvorsitzende freut sich, dass es mit der TSG Hatten-Sandkrug einen weiteren Veranstalter in der Region gibt: „Die TSG will vier Veranstaltungen anbieten. Von null auf vier – das ist schon sehr ordentlich“, lobt Budde. Zudem rechnet er mit Veranstaltungen in Großenkneten, die LGG Ganderkesee werde voraussichtlich interne Wettkämpfe in Richtung Saisonende anbieten.

Ob den Vereinen die Corona-Krise Mitglieder kostet, weiß Budde noch nicht. „Unsere aktuellsten Zahlen sind für 2019. Immer im Februar liefern die Kreis- und Stadtsportbunde Zahlen an den Landessportbund für das zurückliegende Jahr. Stand 28. Februar dieses Jahres gab es im Delme-Hunte-Kreis 1177 Leichtathleten“, berichtet Budde. Die Zahlen sind für die Kreise wichtig, da es pro gemeldetem Mitglied 50 Cent vom LSB als Pauschale gibt. „Das ist Teil unseres Haushaltes. 20 Cent gehen an die Vereine, 30 Cent an den Kreis. Das ist ein Standbein, die Hauptfinanzierung kommt über die Veranstaltungen“, erklärt Budde. Einst organisierten die Vereine Leichtathletikwettbewerbe. „Früher haben Atlas beziehungsweise dann Eintracht durchaus Veranstaltungen gemacht, der DTV in früheren Zeiten auch. Aber die Beteiligten sind älter geworden und haben sich zurückgezogen. Der Kreis ist dann eingesprungen und hat die Wettkämpfe sichergestellt. Es ist untypisch, was wir im Kreis fabrizieren, aber wir finanzieren uns darüber“, erklärt Budde.

Er hofft auf Unterstützung seitens der Stadt: „Wir müssen technisch auf dem Stand der Dinge bleiben, bei der EDV beispielsweise“, sagt er. So sei die Zeitmessanlage in die Jahre gekommen, die Anschlüsse mit aktuellen Computern nicht mehr kompatibel. „Wir haben noch ein paar Bastler, die PCs zusammenschrauben. Aber das ist auf absehbare Zeit vorbei“, mahnt Budde. 30 000 Euro kostet die neue Anlage. „Da kommen wir mit unseren Mitteln nicht hin“, sagt er. Die Stadt Oldenburg hat so eine Anlage für das Marschwegstadion gekauft. „Der dortige Kreisfachverband nutzt sie, das wünsche ich mir natürlich auch für Delmenhorst. Das Stadion wurde regionalligatauglich gemacht für Atlas, vielleicht geht auch was für uns. Ich hole da auch gerne Angebote für die Messanlage ein“, sagt Budde. Er freut sich, dass die Lautsprecheranlage erneuert wurde. „Da sind wir heilfroh drüber. Als Leichtathleten sind wir auch froh, dass das Tribünensystem nicht in die Laufbahn reinragt“, sagt er.

Kritisch blickt er auf den geplanten Standort der neuen Halle, die auf dem Stadiongelände auf dem Schlackeplatz entstehen soll. Die Stadt fragte an, wie viele Hammerwerfer es in der Stadt gibt, für die der Schlackeplatz notwendig ist. „Ich musste antworten, dass wir keinen haben. Weil es hier keine Trainingsmöglichkeit gibt. Die Anlage draußen ist öffentlich. In den 90ern haben wir mal Netze geholt, aber die wurden schnell zerstört. Im Stadion können die Hammerwerfer nicht trainieren, da die Beregnungsanlage im Rasen zerstört wird, wenn ein 15-Pfund-Hammer einschlägt“, sagt Budde. Der Schlackeplatz werde daher nur als Wettkampfanlage genutzt, zwei- oder maximal dreimal im Jahr. „Eine Antwort der Stadt auf meine Antwort hat es nicht gegeben. Aber es steht zu befürchten, dass der Wurfring am Schlackeplatz wegkommt“, erwartet Budde.

Eine Lösung des Problems wäre in seinen Augen, die Halle auf den Platz nahe des Parkplatzes zu bauen. Ratsherr Murat Kalmis (FDP) hatte diesen Vorschlag gemacht. „Die Leute kämen durch das Haupttor und wären gleich bei der Halle. Zur neuen Halle würden sonst alle über den Rasenplatz laufen. Die Wege müssten ausgeleuchtet werden. Ohnehin müssten Baufahrzeuge da auch erstmal hinkommen“, meint er. Grundsätzlich sehe er ein, dass eine neue Halle sein müsse. „Ich gönne es der HSG und allen Nutzern. Aber der FDP-Vorschlag ist uns Leichtathleten sehr sympathisch“, sagt er.