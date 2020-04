Rebecca Horstmann (hier im Dezember 2017) wuchs mit ihrem Wallach Fridolin auf dem elterlichen Hof in Ganderkesee auf. (INGO MÖLLERS)

Spitzenpferde sind sehr wertvoll: Der Dressurhengst Totilas brachte 2010 seinem damaligen Besitzer rund zehn Millionen Euro ein beim Verkauf an Paul Schockemöhle. Der Selle Francais-Wallach Palloubet d’Halong wechselte sogar für 24,5 Millionen Dollar in den Stall der Qatar Equestrian Federation und wurde damit zu einem der teuersten Springpferde der Welt. Ob aus einem Fohlen ein solches Spitzenpferd oder zumindest ein professionelles Sportpferd werden kann, hängt von vielen Faktoren ab. Das Potenzial zu erkennen und richtig zu fördern, erfordert ein gutes Gespür und ein scharfes Auge. Die Delmenhorsterin Clara Baunack und die Ganderkeseerin Rebecca Horstmann verraten, woran sie Talent entdecken und sie zu Erfolgspferden ausbilden.

Aller Anfang ist schwer

Wenn ein Fohlen auf die Welt kommt, ist es erst einmal ungelenkig: Nach der Geburt steht es wackelig auf scheinbar viel zu langen Beinen, mit denen es noch nicht richtig umgehen kann. Bei diesem Anblick ist es für die meisten Menschen schwer vorstellbar, dass es in einigen Jahren über Hindernisse fliegen oder elegante Traversalen im Viereck meistern soll. Selbst wenn es Tage später wild und mutig über die Weide springt, finden die meisten Beobachter das kleine Pferd wohl einfach nur niedlich und zum Knuddeln. Ein Züchter dagegen sieht am Verhalten eines Jungpferdes auf der Weide bereits, wohin es sich entwickeln kann: Ein energiegeladenes Fohlen, das von klein auf gerne springt und viel Kraft mitbringt, wird eher zum Springpferd. Ist seine Grundgangart von Natur aus durch einen ausgeprägten Schritt und eine schöne Schwebephase beim Traben gekennzeichnet, eignet es sich besser für die Dressur. Doch der bloße Blick auf die Weide reicht allein nicht aus, um vorhersagen zu können, ob ein Pferd zum Turnierpferd taugt.

„Das ist ein sehr komplexes Thema. Die Abstammung spielt da natürlich eine Rolle. In der Zucht wird das schon gezielt angepaart. Man schaut, welche Stute man hat und was ihre Vorteile sind. Und dann überlegt man, was vielleicht fehlt und welcher Hengst dazu passt, um das zu verbessern,“ erklärt die Hasbergerin Clara Baunack. Vor über 25 Jahren gründeten ihre Eltern die Pferdebesamungs- und Embryotransferstation Equiset in Hasbergen. Die 30-Jährige bildet zudem selbst seit Jahren erfolgreich und international Dressurpferde aus. Regelmäßig fliegt sie nach Thailand, um dort Pferde und Reiter zu trainieren. Eine besondere Ehre wurde ihr im Jahr 2017 zuteil, als sie als erste Deutsche beim Princess’s Cup in Bangkok starten durfte und direkt den M-Wettbewerb in der Dressur gewann.

Psyche des Pferdes erkennen

Ob ein Pferd für die Dressur geeignet ist, hängt aber nicht nur vom Verhalten und den Genen des Tieres ab. Für Clara Baunack zählt eindeutig auch das Innere eines Pferdes: „Beim Fohlen selbst erkennt man das Potenzial an der Veranlagung, dem Gebäude, der Bewegung. Bei den Beinen: Ist es weich gefesselt oder nicht? Wie ist der gesamte Körperbau? Für mich ist neben dem Grundgebäude und der körperlichen Veranlagung aber immer auch die Psyche wichtig. Die Bewegung und das Gebäude können noch so gut sein, wenn der Charakter nicht stimmt und das Pferd nicht mit dem Reiter zurechtkommt.“

Ist das Potenzial eines Jungtiers einmal erkannt, fängt die Arbeit erst richtig an, denn ein weiterer gravierender Schritt in Richtung Turnierpferd ist die entsprechende Ausbildung. „Es ist ja so, dass ein Fohlen von sich aus nichts kann – also es kann laufen und springen, aber sonst nichts“, erklärt Clara Baunack und führt weiter aus: „Das heißt, dass man es ganz langsam an alles gewöhnen muss.“

Das Training beginnt zuallererst an der Longe, bevor das Pferd an das Gefühl und Gewicht des Sattels und schließlich auch des Reiters gewöhnt wird. „Das Gleichgewicht unter dem Reiter und die Muskulatur müssen erst einmal aufgebaut werden und erst dann fängt man langsam mit den eigentlichen Lektionen zum Beispiel fürs Dressurreiten an. Das ist wie bei Sportlern. Ich vergleiche das immer mit Tänzern. Standardtänzer lernen auch langsam zu tanzen. Erst die Grundschritte und dann immer mehr Figuren“, zieht die Hasbergerin die Parallele zu menschlichen Athleten. So wie ein guter Tanzlehrer ein Gespür dafür hat, ob seine Schüler Talent haben, ahnt ein guter Trainer auch bei einem Pferd schnell und früh, ob es das Zeug fürs Turnierreiten mitbringt: „Ein guter Ausbilder hat einfach ein Gespür dafür, er guckt sozusagen direkt rein in das Pferd und kann sich vorstellen: Das könnte gut gehen und das eher nicht.“ Aber egal, wie gut der Trainer ist, die Ausbildung eines Pferdes läuft selten problemlos, weiß Baunack aus Erfahrung zu berichten: „Es läuft erst alles gut, dann kommen Rückschritte. Es ist ganz normal, dass es verschiedene Phasen gibt. Die Ausbildung ist einfach keine gerade Linie, die immer bergauf geht und Rückschritte gehören dazu.“

Charakter spielt eine wichtige Rolle

Um sagen zu können, wann ein Pferd sein Potenzial ausgeschöpft hat und fertig ausgebildet ist, muss daher vorher klar sein, wohin es überhaupt gehen soll: „Soll es einen Grand Prix reiten oder ‚nur‘ eine ländliche L-Dressur? Das sind ganz unterschiedliche Anforderungen. Wenn es den Grand Prix reiten solle, dann ist ein besonderes Pferd und eine sehr gute Ausbildung nötig, während für eine ländliche L-Dressur ein ‚normales‘ Pferd und eine weniger anspruchsvolle Ausbildung schon reicht.“ Grundsätzlich ist Clara Baunack aber der Überzeugung, dass vieles möglich ist. Bei Pferden, die vom Grundgebäude mehr anbieten, ist die Ausbildung zwar immer leichter, „aber es gibt auch Pferde, die zunächst weniger anbieten, aber im Training super mitmachen. Das geht dann auch, ist nur in der Ausbildung vielleicht etwas schwieriger.“ Der innere Antrieb, zu lernen und mit dem Reiter zusammen zu arbeiten, zeichnet ein ambitioniertes Pferd aus.

Auch für Rebecca Horstmann aus Ganderkesee spielen Charakter und Pferd-Reiter-Beziehung eine wichtige Rolle. Die Dressurreiterin hat selbst eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Erfolgspferd Friend of Mine (Fridolin). Als der Wallach geboren wurde, war sie live dabei. Damals hatte sie selbst allerdings noch keinen Blick für das Potenzial, das in ihm steckte: „Ich war wirklich jung, acht Jahre, als er geboren wurde. Er war super hübsch und total süß, aber ich habe ehrlicherweise dieses Potenzial nicht direkt gesehen. Ich fand ihn einfach nur süß und zum Knuddeln“, gibt die heute 20-Jährige zu. Zum Glück hatten die Eltern von Rebecca Horstmann damals das nötige Gespür: „Sie wussten schon früh, dass er ein tolles Pferd werden könnte.“

Diese Ahnung allein reichte aber noch lange nicht aus, um aus dem potenziell vielversprechenden Fohlen den Showmaster zu machen, der Friend of Mine heute im Dressurviereck ist. „Dazu muss man sagen, dass Pferde sich auch entwickeln. Es kommt viel darauf da, wie sie groß werden, in welcher Umgebung, wie sie erzogen werden, was mit ihnen in den ersten Jahren passiert. Das ist entscheidend und hilft den Pferden, in die richtige Richtung zu kommen. Werden sie gut aufgezogen, kommen sie viel auf die Weide. Können sie sich so bewegen, wie sie es müssen, dann entwickelt sich das ganz anders“, beschreibt Horstmann ihren allgemeinen Ansatz.

Talent fördern

Dementsprechend gestaltete sich auch Fridolins Aufzucht und Ausbildung bei den Horstmanns: Zunächst wurde er longiert und ganz in Ruhe drauf vorbereitet, im Alter von Ende drei von einem guten Bekannten der Familie eingeritten zu werden. Zurück auf dem Hof der Horstmanns ging die Ausbildung dann erst richtig los, und zwar mit Rücksicht darauf, was der junge Wallach wollte. „Er hatte einfach von Anfang ziemlich viel Talent und wollte ganz viel lernen“, berichtet Rebecca Horstmann. So kam ein bisschen Stangenarbeit hinzu, um Fridolin Abwechslung zu bieten. „Dabei hat sich dann herausgestellt, dass er mehr Talent für die Dressur hat. Er hat das ein oder andere Mal die Stange berührt oder ist draufgetreten. Da waren doch sein Ausdruck und seine Bewegung eindeutig eher seine Spezialität. Es ist schon ziemlich eindeutig, dass er kein Springpferd ist“, beschreibt die Ganderkeseerin den Werdegang ihres treuen Begleiters, mit dem sie erst vor Kurzem für den Piaff-Förderpreis für junge Reiter ausgewählt wurde. Schnell zeigte sich auch schon, dass Fridolin für genau diese große Turnierbühne gemacht war: „Wir haben damals schon gemerkt: Je mehr Leute um den Platz herumstehen, desto besser läuft er und desto wohler fühlt er sich. Er ist wirklich, so wie ich das immer sage, ein totaler Showmaster. Er genießt diese Turnieratmosphäre.“

Das bewahrheitete sich auch bei seinen ersten öffentlichen Auftritten im Alter von vier Jahren. Das erste Turnier ging er noch unter der Mutter Anne Horstmann. Rebecca Horstmann selbst war mit zwölf Jahren noch zu jung und unerfahren, um Fridolin in seinem ersten Wettbewerb zu führen. Doch schon beim zweiten Turnier durfte sie in Fridolins Sattel sitzen und spürte, wie der Wallach vor Publikum zur Bestform auflief: „Da war ich total aufgeregt. Es war damals mein Traum, einmal in Rastede zu sein. In dem Moment, als ich in dieses große Viereck eingeritten bin und mein Pferd sich so wohl gefühlt hat, wussten wir sicher, dass das ein tolles Turnierpferd wird.“

Bei Fridolin waren die Horstmanns von Beginn an selbst für die Aufzucht und Förderung des Wallachs verantwortlich. Andere Pferde kamen dagegen erst später in den Horstmannschen Stall. „Tatsächlich ist es bei uns vor allem eine Charakterfrage. Wenn wir uns ein Pferd anschauen, dann am liebsten zuerst in der Box. Dann schauen wir als allererstes auf die Augen“, beschreibt Rebecca Horstmann ihr Vorgehen bei der Pferde-Auswahl. „Es ist genau wie bei Menschen: Die Augen sind quasi das Fenster zur Seele“, sagt sie. Wenn der erste Eindruck hier stimmt, kommt es als nächstes auf das Exterieur, also den Körperbau, an. Die entscheidenden Kriterien sind dabei: Wie weit ist es schon bemuskelt? Wie weit ist der gesamte Körperbau? Wie ist der Bewegungsablauf des Pferdes? „Wenn dann alles stimmt, darf ein neues Pferd bei uns einziehen“, erklärt die Ganderkeseerin.

Es kommt auf das Gesamtpaket an: Körper, Bewegung und Charakter müssen stimmen und bilden die Basis für eine fruchtende Ausbildung. Wenn es dabei richtig gefördert wird, kann aus einem anfangs vielleicht ungelenken, aber selbstbewussten Fohlen ein Spitzenpferd werden.