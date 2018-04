Baris Sarikaya (rotes Trikot) und der TV Hude konnten sich gegen den TSV Ippener mit 6:1 durchsetzen und so die Tabellenführung in der Kreisliga ausbauen. (XYZ)

Hude. 55 Minuten lang war der TSV Ippener dem Kreisliga-Spitzenreiter aus Hude ebenbürtig. Dann lief der eben eingewechselte Yannik Osterloh heiß, traf mit Ballkontakt Nummer eins zum 2:0 und zwei Zeigerumdrehungen später mit Kontakt Nummer zwei zum 3:0. Ippeners Moral war gebrochen und am Ende triumphierten die Fußballer des FC Hude vor 130 Zuschauern mit 6:1 (1:0). Der Vorsprung auf die Verfolger, den TuS Heidkrug und den VfR Wardenburg, wuchs damit auf acht Punkte. Wenn der Tabellenführer am nächsten Sonntag beim momentan sehr formstarken Harpstedter TB (am Freitag 4:0 in Wardenburg) ungeschoren davon kommt, ist die Rückkehr in die Bezirksliga in greifbarer Nähe.

Auch wenn es bis in die zweite Hälfte hinein spannend war, hätte der geneigte Zuschauer schon beim Blick auf die Ersatzbank vor dem Anpfiff einen klaren Huder Erfolg prophezeien können. Ippeners Trainer Mohamed Chahrour hatte mit Xemgin Ahmad nur einen Reservisten in der Hinterhand, auf der Bank des FCH nahmen neben dem großen Betreuerstab – Chahrour muss den Laden in Ippener alleine schmeißen – sechs Auswechselspieler Platz. Zwei von ihnen wurden mit Jokertoren belohnt, dabei glänzte besonders Osterloh mit seinem Dreierpack.

„Man freut sich natürlich, wenn Einwechslungen funktionieren. Aber Ippener war dann auch einfach platt und hatte keinen Elan mehr“, ordnete Hudes Trainer Lars Möhlenbrock Saisonsieg Nummer 15 ein. Dem pflichtete Chahrour bei: „Unsere Jungs können natürlich viel mehr. Aber wenn wir ein Tor kassieren, haben viele Spieler keine Lust mehr. Außerdem mangelt es an der Trainingsbeteiligung, deshalb sind viele einfach nicht fit.“ Das Resultat dieser Unlust – dazu kommt noch der Verlust der Sevimli-Brüder – sind im Jahr 2018 null Punkte und 5:21 Tore aus fünf Begegnungen. „Wenn wir vorher die Spiele gewonnen hätten, spielt hier der Erste gegen den Zweiten. Aber so können wir froh sein, dass wir wohl nicht mehr absteigen können“, erklärte Chahrour.

Wenn Bassel Ibrahim seine beiden vielversprechenden Möglichkeiten (3./6.) genutzt hätte, wäre es sicherlich deutlich spannender geworden. „In der ersten Halbzeit haben wir so gespielt, wie ich das sehen wollte“, hob Chahrour das Positive hevor. Hude reichten zwei starke Minuten zur Führung. Torben Liebsch verwandelte eine starke Hereingabe von Baris Sarikaya zu seinem 16. Saisontor nach 24 Minuten, kurz darauf strich ein Kunstschuss von Liebsch (Rabona-Trick aus 18 Metern) nur einen halben Meter über die Latte.

Auch direkt nach Wiederanpfiff hätte Ippener durch den Lupfer von Zana Ibrahim treffen können. Dann kam Osterloh für den ausgepowerten Ole Schöneboom, der wie Cüneyt Yildiz nach langer Verletzung sein Startelfdebüt feierte. Nach Kopfball von Alexander Schmidt konnte Ippeners starker Aushilfstorwart Peter Meyer noch parieren, doch den Abpraller verwandelte Osterloh humorlos zum 2:0 (55.) ins lange Eck. Bezeichnend für Ippeners Nicht-Motivation war das 3:0: Bei Eckball Hude blieben drei Mann vorne stehen, so fand Maik Spohler am langen Pfosten den freistehenden Nils Sandau, der Osterloh per Querpass zu seinem zweiten Einschuss verhalf.

TSV Ippener hält lange mit

Die Gäste verstrickten sich jetzt zunehmend in Diskussionen untereinander und mit dem Schiedsrichter, Fußball spielte nur noch Hude. Spohler markierte nach Spielverlagerung von Schmidt und Ablage Sarikaya das 4:0 (69.), beim 5:0 konnte Osterloh völlig ungehindert durch Ippeners Reihen spazieren und sein erst fünftes Saisontor markieren. In diesem Ranking führt Zana Ibrahim vermutlich uneinholbar. Am Sonntag gelang ihm nach Foul von Patrick Wunder per Strafstoß Treffer Nummer 31. Dass sich Ibrahim beim Schuss (80.) auch noch den Oberschenkel zerrte, passte zum gebrauchten Tag beim TSV. In Hude dagegen lachte die Sonne: Der ebenfalls eingewechselte Kolja Winkler schloss ein Solo zum 6:1-Endstand ab (88.). Winklers Quote mit zwei Saisontreffern in nur 57 Minuten Einsatzzeit in dieser Saison ist auch eine Nummer für sich, Hudes starke Bank könnte am Ende die Meisterschaft entscheiden.