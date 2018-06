Anna Helene Bunting vom DTB gewann den etwas leichteren Wettbewerb der Leistungsklasse drei mit einer überraschend starken Darbietung. (Janina Rahn)

Delmenhorst. Zum erst dritten Mal überhaupt hat der Delmenhorster TB seinen Turnerbund-Cup im Geräteturnen der Damen ausgerichtet – die diesjährige Auflage stand dabei ganz im Zeichen des zehnjährigen Bestehens der Vereinsanlage Am Kleinen Meer. Insgesamt fanden nach Angaben von DTB-Abteilungsleiterin Angelika Tebelmann 82 Turnerinnen im Alter zwischen sieben und 16 Jahren aus dem Bezirk Weser-Ems sowie aus Bremen den Weg nach Delmenhorst.

Die jüngeren Mädchen eröffneten das Turnier in den Pflichtstufen vier, fünf und sechs. Sie mussten ihr Können dabei an den Geräten Sprung, Reck/Stufenbarren, Balken und Boden zeigen. Am Ende des P4-Turniers des Jahrgangs 2010/2011 standen zwei Turnerinnen vom DTB auf dem Podest: Jule Hüneke gewann vor Vereinskollegin Charlotte Jendsen. Auch beim älteren Jahrgang (2008/2009) ging der Pokal an die Gastgeber. Natalie Panasenko siegte vor Xenia Schmidt von den SF Wüsting-Altmoorhausen und ihrer Teamkameradin Jana Hagestedt.

„Am stärksten besetzt war die Pflichtstufe fünf des Jahrgangs 2009. Hier gingen 15 Mädchen an den Start“, berichtete Tebelmann. Den Pokal sicherte sich Jayda Hofmann vom Delmenhorster Turnverein. Auf dem zweiten Platz landete Jule Sander vom Delmenhorster Turnerbund. Im älteren Jahrgang (2007/2008) standen gleich drei Lokalmatadorinnen auf dem Podest: Liana Fuhr (DTB) siegte vor Sofia Muche (DTV) und Bea Schulze vom TV Deichhorst. „Mit einem Bestwert von 14,60 Zählen am Reck und mit 13,95 Punkten am Balken erfüllte Liana sich endlich ihren Traum vom ersten Platz“, erzählte Tebelmann. Im P6-Turnier der Jahrgänge 2005 und 2006 feierten Anna Eybe vom DTV und Rada Cynbal vom DTB ihr Debüt. Erstgenannte räumte am Stufenbarren ab. Cynbal gelang am Sprung die Bestnote von 15 Punkten.

Als Nächstes waren die Turnerinnen in den anspruchsvollen Kürstufen dran: In der Leistungsklasse vier (Jahrgänge 2005 bis 2007) holte Shenise Manicki den Sieg für den Gastgeber. Beim älteren Jahrgang starteten fünf Delmenhorsterinnen: Mit Anika Lenga vom TV Deichhorst grüßte auch hier eine Lokalmatadorin von der Spitze. Die LK drei wurde in zwei Kategorien unterteilt, eine davon hatte etwas leichtere Anforderungen. Diesen Wettbewerb (Jahrgänge 2005 bis 2007) gewann Anna Helene Bunting vom DTB. Tebelmann: „Sie turnte überraschend stark.“ Beim älteren Jahrgang holte DTB-Turnerin Riani Tapken Rang zwei, Vereinskameradin Lara Schmitz wurde Dritte.

In der schwierigen Kategorie der LK drei mussten die Vorgaben des Deutschen Turnerbundes exakt erfüllt werden, um zu gewinnen. Josefina Sander vom DTB siegte bei den Jahrgängen 2005 bis 2007 konkurrenzlos, konnte aber ihre Punktausbeute erhöhen. Beim Turnier des älteren Jahrgangs grüßten sogar Geschwister von der Spitze: Gesche Lindemann gewann vor ihrer Schwester Linda (beide DTB).