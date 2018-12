In dieser war dann allerdings Schluss, die Bonks schlossen die nationalen Titelwettkämpfe auf Rang 61 ab.

Währenddessen tanzte ein Gros der Delmenhorster Lateinpaare in Hannover. Vanessa Harms und Cedrik Loock schafften es, sich in der B-Klasse bis ins Finale vorzukämpfen. Für einen Platz auf dem Podest reichte es jedoch nicht, sie mussten sich am Ende mit dem vierten Rang zufriedengeben. Zwei Plätze dahinter landeten ihre Vereinskameraden Stephanie Lütje und Alexander Nedderhoff. Derweil gaben Michelle Schöfer und Dominik Wascheszio beim Wettkampf der D-Klasse ihr Debüt. Schlussendlich landeten sie in der niedersächsischen Landeshauptstadt auf dem 15. Rang.

Einen beachtenswerten Erfolg verbuchten auch Silvia und Frank Stegmann. Sie nahmen an einem Turnier der Senioren III-C-Klasse im Harz teil. Da sie nicht ganz fit waren und auch entsprechend wenig trainiert hatten, rechneten sie sich keine allzu großen Chancen aus. Doch ihre Leistung in der Vorrunde stimmte, dadurch zogen sie in die Zwischenrunde ein. Und erneut überzeugte das Delmenhorster Paar. Der Lohn: der Einzug ins Finale. Dort stieg noch mal die Spannung. Denn die Wertungen blieben verdeckt, sodass sich die TSZ-Tänzer bis zur Siegerehrung gedulden mussten. Umso größer war bei den beiden dann die Freude über Rang zwei und den damit verbundenen Aufstieg in die B-Klasse.