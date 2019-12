Turnier TTSC Delmenhorst (FR)

Alle Jahre wieder ist die Halle des TTSC 09 Delmenhorst zwischen Weihnachten und Silvester vom charakteristischen Klicken von „Barna“-Schlägern beziehungsweise „Brettchen“ erfüllt, wenn der TTSC zum traditionellen Don-Seefeldt-Gedächtnisturnier einlädt. So auch jüngst, als die 26. Auflage des Turniers in der allerdings sehr kalten Halle an der Lessingstraße stattfand.

Mit 19 Teilnehmern fiel die Beteiligung dieses Mal wieder besser aus als in den vergangenen Jahren. Neben Aktiven aus verschiedenen Vereinen aus Delmenhorst und Umgebung nahmen auch einige ehemalige TTSC-Spieler teil, die lange nicht mehr dabei waren, wie zum Beispiel Ralf Meißner, der schon seit Jahren nicht mehr aktiv ist, oder Siu Fung Mach, der mittlerweile für den FC Bayern München spielt.

Wie immer waren nur sogenannte „Brettchen“, also Schläger mit kurzen Noppen ohne Schwamm, erlaubt. Das Spektrum der Spielgeräte reichte vom mehr als 50 Jahre alten Original „Barna“ über dessen aktuelle Nachfolger-Beläge bis hin zum Billigschläger aus dem Supermarkt.

Am besten beherrschte mal wieder Rekordsieger Thorsten Ramke das für die meisten ungewohnte Material. Er gewann im Finale deutlich gegen seinen TTSC-Vereinskollegen Simon Book und holte damit bereits seinen zehnten Titel. Im Halbfinale waren zuvor Vorjahressieger Guido Grützmacher (VfL Wildeshausen) gegen Book und Frank Ahlhorn-Witte (TS Hoykenkamp) gegen Ramke ausgeschieden.

Spaß im Vordergrund

Das Doppel-Finale gewannen Niklas Jabs (Oldenburger TB) und Thomas Ulrbauer (SG Jahn/DTB) gegen die beiden Huder Holger Lebedinzew und Andreas Lehmkuhl. Wie immer stand aber der Spaß am Wiedersehen mit alten Bekannten für Spieler und Zuschauer mehr im Vordergrund des geselligen Turniers als der sportliche Erfolg.