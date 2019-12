Torben Sudau kam nur selten in gute Wurfpositionen gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Mit einem Negativerlebnis gehen die Oberliga-Handballer der HSG Delmenhorst in die rund vierwöchige Pause über Weihnachten und den Jahreswechsel. Wäre es nach Trainer Jörg Rademacher und den weiteren Verantwortlichen bei den Delmenhorstern gegangen, wäre die Partie gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen nicht angepfiffen worden. Die Hälfte der Mannschaft ging grippegeschwächt in die Begegnung, weswegen Rademacher seinen Mannen nach der 31:33 (14:17)-Niederlage auch keinen Vorwurf machen wollte. „Sechs Mann lagen die Woche krank im Bett und liegen nach dem Spiel wieder drin. 70 Prozent der Spieler auf dem Feld konnten nur mit 30 Prozent spielen. Ich will aber nicht rumheulen und Ausreden suchen. Ich weiß nicht, ob wir mit voller Kraft hier gewonnen hätten“, sagte der HSG-Coach.

Die Delmenhorster, bei denen das Donnerstagstraining ausgefallen war, da nur eine knappe Handvoll Spieler hätte mitmachen können, hatten im Vorfeld eine Verlegung beantragt, doch das lehnte Schwanewede ab. Groß kommentieren wollte Rademacher das nicht, dass er die Entscheidung für nicht besonders fair hält, war auch so offenkundig. „Ich muss das Spiel jetzt erstmal sacken lassen. Es ist schwer, da direkt nach dem Spiel was zu sagen“, meinte er. Durch die zweite Heimpleite in Folge steht die HSG nun bei 14:10-Punkten auf Rang sechs im Niemandsland der Tabelle. „Die beiden Niederlagen jetzt sind natürlich bitter und waren so nicht eingeplant. Wir haben die Chance, oben mitzuspielen, weggeworfen. Nach der Pause geht es darum, im Februar genug Punkte zu holen, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen und dann können wir die nächste Saison lange im Voraus planen“, blickte der Coach bereits auf die kommenden Monate. Die nun bevorstehende Pause komme zum richtigen Zeitpunkt, damit sich die Spieler auskurieren können.

Dass so viele von ihnen gleichzeitig krank sind, rechnet Rademacher den Trainingsgegebenheiten zu. „Seit einem Jahr sage ich, dass es in der Halle kalt ist. Und zugig ist es auch. Erst letzte Woche wurden hier im Mauerwerk Löcher geschlossen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass sechs Leute auf einmal eine Grippe haben“, berichtete Rademacher.

Gegen die vor der Partie punktgleichen Schwaneweder gelang der Start mit einer direkten 2:0-Führung. Doch die Gäste konterten, trafen unter anderem zwei Siebenmeter zu ihrer ersten Führung zum 3:2 (8.). Diese bauten sie auf 9:6 (13.) aus und hielten diese in der ersten Hälfte. Während es in der Offensive bei den Delmenhorster durchaus lief und sie mit einigen schönen Kombinationen zu Torerfolgen kamen, offenbarten sie in der Defensive große Lücken. Sie begannen mit einem vorgezogenen Ole Goyert, doch diese Taktik ging nicht auf, da die Schwaneweder immer wieder zu offenen Würfen über die Mitte kamen und Sönke Schröder im Tor so nur wenige Abwehrchancen hatte und kaum die Hände an den Ball bekam. Rademacher stellte nach 18 Minuten auf eine 6:0-Deckung um, das brachte etwas mehr Stabilität. Kurz vor der Pause kam die Heim-HSG fast heran: Torben Sudau setzte sich durch und bekam beim Wurf einen Stoß in den Rücken. Während die Delmenhorster mit einem Pfiff und einem Siebenmeter rechneten, ließen die unsicheren Schiedsrichter weiterlaufen, sodass Schwanewede im Gegenzug mit der Halbzeitsirene auf 17:14 stellte.

Im zweiten Durchgang brachte Rademacher nach drei Minuten Bassam Farasha im Tor für den glücklosen Schröder, doch auch der zweite Torwart der HSG konnte kaum einen Ball abwehren. Dafür trafen die Delmenhorster zunächst nach Belieben, da die Gäste nur halbherzig verteidigten. Es entwickelte sich für 15 Minuten ein Scheibenschießen. Die Heim-Sieben glich zum 20:20 (37.) aus und ging sogar mit 24:22 in Front (42.). Es folgten jedoch einige schwache Würfe und noch schwächere Pässe, sodass die Führung so schnell wieder verloren ging, wie sie gekommen war. Beim 26:25 lagen die Gastgeber letztmals vorne, bevor ein 0:4-Lauf die Partie erneut drehte.

Rademacher brachte mit Silas Schumacher nun seinen dritten Torwart. Es folgte eine chaotische Phase. Zunächst parierte der Schlussmann, die HSG verlor den Ball jedoch noch in der eigenen Hälfte. Ein Gäste-Akteur stand beim folgenden Abschluss im Kreis, die Heim-Sieben verlor das Spielgerät aufgrund eines schwachen Passes ins Seitenaus direkt wieder. Hier stand es 28:30, die Rademacher-Mannen hätten also zweimal den Anschluss markieren können, schafften jedoch nichtmal einen Abschluss.

Es folgte eine strittige Zwei-Minuten-Strafe gegen Frederic Oetken. „In der ersten Halbzeit geht ein Schwaneweder genauso mit dem Fuß hin. Da gibt es keine zwei Minuten, in der spielentscheidenden Phase gegen uns dann schon. Die Schiedsrichter kamen schon in der ersten Halbzeit zu mir und sagten 'Das hab ich nicht gesehen, das geht auf mich'. Da müssen die vielleicht mal ihr Stellungsspiel hinterfragen, wenn sie sich dauernd entschuldigen müssen. Zu sagen, dass die Schiedsrichter schlecht waren, wäre geschmeichelt“, meinte Rademacher. In Unterzahl kamen die Delmenhorster durch Jörn Janßen, der neunmal traf, beim 30:31 (56.) auf einen Treffer heran. Nur kurz darauf kassierte Janßen eine Zwei-Minuten-Strafe, Karlo Oroz traf den fälligen Siebenmeter – wie alle seine fünf Strafwürfe – zum 32:20. Diesen Vorsprung brachten die Gäste letztlich ins Ziel, die Fehlerquote bei den Delmenhorster war schlicht zu hoch. „Bei dem Zustand, in dem die Spieler waren, ist eine hohe Fehlerquote klar“, erklärte Rademacher. Der Kraftverlust durch die Grippewelle sei einfach zu hoch gewesen.