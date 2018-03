Für Maximilian Klatte und den VfL Stenum gab es beim GVO Oldenburg nicht viel zu holen. Der Bezirksligist muss schnellstens den Schalter umlegen. (Ingo Möllers)

Oldenburg. Die Fußballer des VfL Stenum haben den nächsten Dämpfer erlitten. Beim GVO Oldenburg verlor der Bezirksligist mit 2:4 (0:2) und wartet damit weiterhin auf den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2018 – in den letzten fünf Partien sammelte der VfL nur einen Punkt. Durch die erneute Niederlage bleibt die Elf von Trainer Thomas Baake im unteren Tabellenmittelfeld kleben, gleichzeitig rückt die Abstiegszone aber näher. Aktuell beträgt der Vorsprung noch sechs Punkte.

Thomas Baake betitelte die Niederlage in Oldenburg als unnötig, aber auch nicht ganz unverdient. „Wenn man sieht, mit was für einer Einstellung unser Gegner gespielt hat, dann hat der GVO vielleicht verdient gewonnen. Wir haben dagegen zu viele Fehler gemacht“, analysierte der VfL-Trainer. Ein solcher ging auch dem Führungstreffer der Oldenburger voraus. Während die Stenumer sich noch miteinander absprachen, führten die Hausherren einen Freistoß schnell aus. Der Ball landete im Rücken der VfL-Abwehr, Lasse Dworczak schob zum 1:0 für den GVO ein (11.). Baake: „Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren, also auf den Ball schauen. Ansonsten wird es schwierig.“ Nur wenig später zappelte das Leder erneut im Netz der Stenumer. VfL-Akteur Mark Geerken bugsierte das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor (18.). „Zur Halbzeit habe ich dann offensiv gewechselt. Wir wollten die Flügel breiter machen. Das hat auch ganz gut geklappt“, erzählte Baake.

Seine Mannschaft drängte auf den Anschlusstreffer, doch das nächste Tor bejubelten die Gastgeber. Eigentlich wollten sie den Ball nur aus der eigenen Hälfte dreschen, allerdings überlief Dworczak im richtigen Moment die VfL-Abwehrkette. Vor Schlussmann Thorben Riechers behielt er die Nerven und überlupfte ihn zum vorentscheidenden 3:0 (56.). Alexsandar Sukalo vollendete nur sechs Minuten später einen Konter zum 4:0.

Immerhin ließen sich die Stenumer nicht hängen und verkürzten nochmals. Malte Tönjes markierte nach Standardsituationen das 1:4 und 2:4 (65., 75.). „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt. In der Folge hatten wir auch noch zwei Standards, die beinahe zum 3:4 geführt hätten. Wer weiß, wie die Partie dann gelaufen wäre“, meinte Baake.

Diesen Dienstag wird er mit den Spielern beim Training diverse Einzelgespräche führen. Schließlich stehen an Ostern wichtige Spiele an. „Ich werde schnell merken, wer mit dem ganzen Herz dabei ist und den Schalter unbedingt umlegen will. Wir müssen alles abrufen, was geht“, betonte der Stenumer Coach.