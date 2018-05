Obwohl die Fußballerinnen des TV Jahn nach nur einer Saison wieder aus der 2. Bundesliga Nord abgestiegen sind, hatten sie mehr zu bejubeln als gedacht. (INgo Möllers)

Delmenhorst. Was wurden sie nicht belächelt. Als die Fußballerinnen des TV Jahn Delmenhorst im vergangenen Jahr verkündeten, dass sie als Vizemeister der Regionalliga Nord das Wagnis 2. Bundesliga Nord riskieren wollen, malten einige Menschen schon diverse Horrorszenarien aus: Ohne einen Sieg würden die Violetten als Tabellenschlusslicht direkt wieder absteigen; die meisten Spiele hoch verlieren, vielleicht sogar zweistellig.

Ein Jahr und 22 Partien später ist der TV Jahn zwar wirklich wieder direkt aus der zweithöchsten Spielklasse abgestiegen, doch die Kritiker und Zweifler sind mittlerweile verstummt. Stattdessen gibt es Lob und Anerkennung für die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Meier. Sie hat sich nämlich wesentlich besser geschlagen als erwartet: Vier Siege feierte der TV Jahn, sammelte insgesamt 14 Punkte und ließ in der Zwölfer-Liga immerhin zwei Mannschaften hinter sich. Mit einem Sieg gegen die Reserve vom FFC Turbine Potsdam sorgten die Violetten zudem für eine Überraschung. „Wir haben all unsere Ziele erreicht. Die Punktausbeute passt und durch den Sieg gegen Turbine Potsdam II haben wir eines der großen Teams geärgert“, sagte Meier nach dem finalen Spiel gegen den SV Meppen.

Ein Himmelfahrtskommando

Wer sich nun darüber wundert, dass Meier trotz des Abstieges alle Ziele erfüllt sieht, dem sei gesagt: Der Klassenerhalt für den TV war praktisch schon vor Saisonbeginn zu 99,99 Prozent ausgeschlossen. Warum? In der neuen Spielzeit werden die Staffeln Nord und Süd zusammengelegt, sodass in diesem Jahr von zwölf Mannschaften gleich fünf direkt abstiegen – der Tabellensiebte, FF USV Jena II, muss noch in die Relegation. Meier ahnte daher schon von Anfang an, dass das Abenteuer nach einem Jahr wohl schon wieder zu Ende sein könnte: „Wir müssen uns also mit fünf oder sechs Teams um einen Platz streiten. Das ist ein Himmelfahrtskommando“, sagte der Coach vor der Auftaktpartie beim FF USV Jena II.

An dieser Ausgangslage störten sich die Jahnerinnen aber offensichtlich kaum. So betrachteten sie von Beginn an jedes Punktspiel einfach als Pokalbegegnung – mit dieser Einstellung holten sie gleich gegen Jena II einen Zähler. Noch besser lief das erste Heimspiel für die Damen: Mit vier Toren schoss Stürmerin Anna Mirbach die Delmenhorsterinnen zum 4:3-Sieg gegen den Herforder SV Borussia Friedenstal. Nach zwei Spieltagen belegten die Violetten damit Platz drei – eine schöne Momentaufnahme, mehr aber auch nicht. „Wir sollten vernünftig bleiben. Jena war ebenfalls ein Aufsteiger und Herford hat Probleme. Das waren noch nicht die ganz großen Gegner“, warnte Meier damals vor zu viel Euphorie.

Tatsächlich setzte es dann auch gleich im ersten Spiel gegen eine Top-Mannschaft der Liga eine deutliche Schlappe: Mit 1:9 verlor die Meier-Elf bei der Reserve vom FFC Turbine Potsdam. In Spielen gegen die großen Teams konnten die Jahnerinnen ihre fußballerischen Defizite einfach nicht mit Wille und Kampf kaschieren. Vor allem mit dem Tempo wirkten sie bisweilen überfordert. Einen wirklichen Vorwurf kann und konnte man ihnen aber nicht machen. Schließlich trafen sie als unbezahlte Amateure auf beispielsweise A-Nationalspielerinnen aus Polen oder hochtalentierte Nachwuchskickerinnen aus Bundesligaleistungszentren. Wie unterschiedlich die Bedingungen waren, zeigte sich abermals über den Winter: Weil es in Delmenhorst keinen Kunstrasen gibt und Jahn aus finanziellen Gründen nicht jeden Tag in einer Soccerhalle trainieren kann, war Meier zur Improvisation gezwungen. Der Reserve des Champions-League-Siegers von 2014 und aktuellen sowie mehrfachen Deutschen Meisters VfL Wolfsburg konnte das Wetter dagegen wohl nur wenig antun – dort herrschen schließlich Profi-Bedingungen. Nichtsdestotrotz spielten die Jahnerinnen eine solide Rückrunde. Hie und da schenkten sie zwar gegen schwächere Gegner Punkte ab, was Meier auch störte, doch der Rückspielerfolg gegen Potsdam machte vieles wieder wett.

Was bleibt also über vom Abenteuer 2. Bundesliga? Nun, in vielen Bereichen haben sich die Spielerinnen des TV weiterentwickelt. Im Laufe der Saison gewöhnten sie sich mehr und mehr an das Tempo, machten außerdem taktisch und spielerisch einen Sprung nach vorne. „Wenn wir dieses Wagnis nicht eingegangen wären, hätten wir dieses Niveau nie erreicht. Auch in Sachen Organisation haben wir viele Erfahrungen gemacht“, sagte Meier vor der Partie gegen den SV Meppen. Mit dieser Erfahrung geht es nun zurück in die Regionalliga Nord. Meier wird dann wieder an der Seitenlinie stehen. Wer dagegen auf dem Platz aufläuft, ist noch offen. Gut möglich, dass die eine oder andere Spielerin nach dem Abenteuer in der 2. Bundesliga in Zukunft kürzertreten will, wie Coach Meier nach dem Saisonfinale verriet.