Delmenhorst. Das letzte Wochenende des Monats Juli steht an und das bedeutet auch: Im Hardball-Cafe in Delmenhorst werden wieder die 9-Ball-Open ausgetragen. Diesen Sonntag startet die bereits sechste Auflage des Billard-Turniers. Einlass ist ab 10 Uhr, eine Stunde später rollen die ersten Kugeln über den grünen Filz. Zum ersten Mal wird das Turnier an einem Sonntag ausgetragen, Mitorganisator Sascha Gellner erklärt warum: „Uns vom Organisationsteam (Sven Blank, Stephan von Salzen und Gellner; Anmerk. der Redaktion) und auch einigen Mitspielern hat der Sonnabend nicht so zugesagt.“ Zukünftig sollen die 9-Ball-Open ebenso wie die immer zum Jahresbeginn ausgetragene 8-Ball-Stadtmeisterschaft sonntags ausgerichtet werden.

Gespielt wird im Hardball-Cafe auf insgesamt elf Tischen. Die 64 Teilnehmer sind in acht Gruppen eingeteilt, in denen nach dem Modus Jeder-gegen-jeden die jeweils zwei Endrundenteilnehmer ermittelt werden. Apropos Teilnehmer: Nach aktuellem Stand ist die Veranstaltung wie auch schon bei den vergangenen zwei Turnieren im Hardball-Cafe ausgebucht. Wie Gellner verrät, waren alle Plätze sogar schon vor knapp zwei Wochen belegt. „Nur spontane Absagen können vorbeischauenden Nachrückern noch ein Mitmachen ermöglichen“, betont der Mitorganisator. Und auch bei der sechsten Auflage ist das Turnier glänzend besetzt: So hat nicht nur Vorjahressieger Theodor Buchsmann sein Erscheinen angekündigt, sondern auch zahlreiche Spieler aus der Bundesliga. Gellner bedauert allerdings, dass nur vier Damen zugesagt haben.

Wer sich bei den 9-Ball-Open durchsetzen will, muss aber nicht nur gut, sondern auch mental fit sein. Denn das Finale wird sicherlich erst nach Mitternacht enden. Der Sieger erhält neben der Trophäe 336 Euro. Neu in diesem Jahr ist, dass auch die Plätze fünf bis acht einen kleinen Geldpreis (30 Euro) überreicht bekommen. „Damit hat man dann wenigstens sein Startgeld von 15 Euro verdoppelt“, sagt Gellner.