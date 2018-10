Florian Hanschopp erzielte sieben Treffer für den TV Neerstedt und hatte damit entscheidenden Anteil am klaren Sieg. (INGO MÖLLERS)

Neerstedt. Nach den beiden bitteren und hohen Niederlagen gegen die SG Achim-Baden im Pokal und beim Elsflether TB in der Meisterschaftsrunde der Handball-Verbandsliga Nordsee haben die Männer des TV Neerstedt gezeigt, dass sie das Siegen nicht verlernt haben. Mit 29:20 (14:6) bezwangen die Schützlinge von Trainer Björn Wolken den TV Langen und setzten sich auf damit dem dritten Tabellenplatz fest. „Mit unserer Leistungssteigerung im heutigen Spiel können wir zufrieden sein. Die Mannschaft hat sich wieder verbessert“, bilanzierte der Coach der Grün-Weißen sichtlich erleichtert.

Zu Anfang taten sich die Neerstedter schwer, die Zuschauer spürten eine gewisse Verunsicherung nach den beiden Pleiten der Vorwochen. Die TVN-Abwehr bekam insbesondere den gegnerischen Kreisläufer nicht in den Griff. Über 2:2 und 5:3 forcierten die grünweißen Gastgeber das Tempo und bauten ihren Vorsprung rasch aus. 10:5 und 14:6 lauteten die Zwischenstände bis zum Gang in die Kabine. „Wir haben das sehr gut gemacht, das Tempo hochgehalten und wurden in der Abwehr immer sicherer. Das 14:6 zur Halbzeit bedeutete schon die Entscheidung“, erklärte Björn Wolken.

Routinierte zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel brachte Langen einen hochgewachsenen neuen linken Rückraumspieler auf das Parkett. Ihn griffen die Neerstedter viel zu spät an, sodass Philipp Gärtner fünf Tore ohne Kontakt der Abwehr erzielen konnte. Das Neerstedter Angriffsspiel lief dagegen sehr flüssig, der Vorsprung betrug meistens um die zehn Tore. Erneut zeigten Kevin Pecht (1. bis 40. Minute) und Niklas Planck (ab 41.) im Tor eine sehr ordentliche Leistung. Während Pecht zwei Strafwürfe der Gäste abwehrte, entschärfte Planck zwei Gegenstöße. „Beide entwickeln sich prima und werden zu einem Rückhalt für unser Team“, freute sich der engagierte Coach.

Neerstedts Mittelangreifer Andrej Kunz wurde fast durchgehend in Manndeckung genommen. „Damit hat sich der Gegner keinen großen Gefallen getan. Unser Spiel lief trotz der Manndeckung flüssig, und wir haben von allen Positionen torgefährlich agiert und getroffen“, erklärte Wolken. Ganz besonders spielten sich Philipp Hollmann am Kreis mit sechs Treffern sowie Florian Honschopp mit sieben Toren in den Vordergrund. „Auf dieser Leistung können wir aufbauen“, strahlte ein zufriedener Wolken Optimismus im Hinblick auf die kommenden Aufgaben aus. „Jetzt wollen wir auch bei der SG Achim-Baden II gewinnen“, sagte der Neerstedter Coach.