Mit der A-Jugend des SV Werder Bremen wurde Maximilian Gundelach zuletzt nordostdeutscher Meister. Nun zieht es den Keeper zum FC Hude. (FR)

Da war er schließlich, der Coach. Und dann war da noch ein neuer Nachwuchskicker, der frisch vom beschaulichen FC Hude zum großen SV Werder Bremen gewechselt war – und sich direkt einmal einen ordentlichen Lapsus leistete. „Ich war es aus Hude so gewohnt, dass der Trainer geduzt wurde, und so habe ich den Trainer der U11 von Werder, als er in die Kabine kam, natürlich auch so angesprochen, ohne darüber nachzudenken. Er war dann etwas entsetzt, dass ich ihn nicht gesiezt habe. Da wurde mir dann erst mal klar, wo ich hier überhaupt bin“, erinnert sich Maximilian Gundelach im Interview mit seinem neuen Verein.

Dieser neue Verein ist zugleich auch sein alter. Maximilian Gundelach läuft künftig wieder für den FC Hude auf. Die Familie Gundelach bekommt dort damit einen weiteren Vertreter. Hans-Jürgen, früherer Bundesliga-Torhüter des SV Werder Bremen, trainiert bereits seit der vergangenen Saison die B-Junioren des Klubs. Maximilian schließt sich den Bezirksliga-Herren an. Und auf welcher Position? Natürlich im Tor. Die Gene scheinen hier eine nicht unwesentliche Rolle zu spielen.

Dass der Weg von Gundelach junior jetzt wieder nach Hude führt, erscheint auf den ersten Blick durchaus überraschend – wenn man einmal vom Engagement seines Vaters absieht. Denn sein bisheriger Werdegang lässt eigentlich darauf schließen, dass er vermutlich problemlos in einer höheren Liga in den Herrenbereich hätte einsteigen können. Gundelach wechselt nämlich von der Werder-A-Jugend zum FCH. Mit der wurde er zuletzt sogar nordostdeutscher Meister. „Dazu waren wir vom Punkteschnitt sogar die beste A-Jugend-Mannschaft in Deutschland. Ich habe zuletzt also in der besten A-Jugend in Deutschland gespielt. Das war einfach eine riesengroße Erfahrung“, sagt der 17-Jährige. Insgesamt war er acht Jahre lang für den grün-weißen Nachwuchs aktiv.

Vom kleinen FCH zum großen SVW

Nun geht es also von der Jugend-Bundesliga in die Herren-Bezirksliga. Gewissermaßen ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln, denn Gundelach fing 2008 im Alter von sechs Jahren beim FC Hude mit dem Fußball an. Anfangs noch als Feldspieler, doch nach etwa zwei Jahren grätschte der Papa dazwischen „und meinte, ich soll mal ins Tor“, erinnert sich Maximilian Gundelach. Diese Idee war offenkundig nicht die schlechteste. 2012 wechselte der Sprössling dann in Werders U11. „Dort habe ich dann auch regelmäßig gespielt und es war eine großartige Zeit“, sagt Gundelach rückblickend.

Es war aber auch eine Zeit, die mit vielen Herausforderungen einherging. Beim großen SVW war schließlich alles anders als beim kleinen FCH. „Schlagartig hat sich damals alles verändert. Ich hatte nicht mehr zweimal, sondern viermal Training in der Woche. Jeden Tag musste ich von Hude bis nach Bremen fahren und wieder zurück. Am Anfang war das noch nicht so problematisch, aber später, als die Anforderungen in der Schule auch mehr wurden und es dem Abschluss entgegenging, war ich meistens von 7.30 bis 21 Uhr nicht zu Hause“, schildert Gundelach. „Im Nachhinein hat es mir aber enorm viel gegeben, so früh schon sehr selbstständig zu sein und mich organisieren zu müssen. Mit elf oder zwölf Jahren fand ich das natürlich nicht so gut, aber ich wollte unbedingt bei Werder Bremen spielen. Ich bin auch, solange ich denken kann, schon Werder-Fan, auch durch die Vorgeschichte meines Vaters natürlich.“

Was seinen weiteren Lebensweg betrifft, hat er sich nun für eine sicherere Variante als den großen Fußball-Zirkus entschieden. Gundelach will sich auf seine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen in Hude konzentrieren. „Hier sehe ich einfach realistisch die besseren Chancen als im Profifußball, sicheres und gutes Geld zu verdienen. Deswegen habe ich mich bewusst für diesen Schritt entschieden.“ Um weiter seinem Hobby nachzugehen, bot sich der ortsansässige FC nun förmlich an. „Eine sehr gute Option, da ich in meinem bekannten Umfeld bin und hier auch sehr viele Freunde habe. Ich freue mich einfach, wieder hier zu sein“, bekennt Gundelach.

Für ihn wird es die Premierensaison im Herrenbereich, doch bange ist dem Keeper deshalb nicht. „Grundsätzlich glaube ich, dass die Umstellung nicht so groß ausfallen wird. In der A-Jugend-Bundesliga ist die Physis auch schon so ausgeprägt, dass es da keine Probleme für mich geben sollte“, zeigt sich Gundelach selbstbewusst und stellt klar, dass er nicht nach Hude kommt, „um mich hier auszuruhen“.

Er will sich fußballerisch weiterentwickeln und dem Team weiterhelfen. „Unser Ziel als Mannschaft muss es dann auch sein, in der Bezirksliga irgendwo in den oberen Regionen der Tabelle zu landen“, meint Gundelach. Ein weiteres Vorhaben darf auf seiner Position natürlich nicht fehlen: so wenig Gegentore wie möglich zu kassieren.

„Das passt einfach im Gesamtpaket“

Trainer Lars Möhlenbrock freut sich über den neuen Mann zwischen den Pfosten. „Wir hatten sehr gute Gespräche und waren uns schnell darüber einig, dass es eine sehr gute Idee ist, dass Maxi wieder zurück zum FC Hude kommt. Das passt einfach im Gesamtpaket mit Ausbildung und Fußball. Maxi ist ein sehr aufgeräumter, aufgeschlossener junger Kerl, und es gefällt mir gut, wie er sich mit seinen 17 Jahren präsentiert. Er hat bei Werder eine gute Ausbildung genossen, und ich traue ihm zu, dass er direkt im Herrenbereich mithalten kann. Super ist, dass Maxi sich ganz bewusst für den FC entschieden hat und er ja auch früher hier schon mal gespielt hat“, sagt der Huder Coach. Den muss Maximilian Gundelach übrigens wohl eher nicht siezen.