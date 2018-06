Nina Sue Neumann vom RV Ganderkesee startete im vergangenen Jahr mit ihrem Pferd Nudossie Nussnougat beim Dressurturnier des RV Grüppenbühren. (Ingo Möllers)

Grüppenbühren. Zuletzt haben die Springprüfungen die zwei Turnierwochenenden des Reitervereins Grüppenbühren eingeläutet. Doch damit ist jetzt Schluss. Der Verein kehrt in diesem Jahr zurück zu seinem bewährten Modus: Diesen Sonnabend und Sonntag stehen mehrere Dressurprüfungen auf dem Vereinsgelände an der Hedenkampfstraße 10 in Bookholzberg an. Das Springturnier ist für das darauffolgende Wochenende, 22. bis 24. Juni, angesetzt. „Die Voltigierer pausieren in diesem Jahr aufgrund einer Terminüberschneidung“, berichtet Karoline Schulz, Pressewartin des Vereins. Wie auch schon in der Vergangenheit stehen die zwei Turniere unter einem Ländermotto: „Diesmal heißt es ‚Grüppenbühren goes wild‘. Das Festzelt wird in den Farben Südafrikas dekoriert sein“, erzählt die Pressewartin.

199 Reiter starten mit 256 Pferden bei dem Dressurturnier an diesem Wochenende. Laut Schulz sind 388 Startplätze für die insgesamt 13 Prüfungen reserviert. Über den Sonnabend verteilt stehen mehrere Dressurprüfungen auf A- und L-Niveau an. Start der ersten Wettbewerbe ist um 8 Uhr. Ausgetragen werden die Prüfungen in der Reithalle und auf dem Außenviereck. Höhepunkt des ersten Turniertages bildet laut Schulz die A-Mannschaftsdressur. Dieser Wettbewerb beginnt um 17.30 Uhr. Der zweite Turniertag gehört dann ganz den Nachwuchsreitern – Start der ersten Prüfungen ist wieder um 8 Uhr. Am Sonntag werden zudem alle Wettbewerbe auf dem Außenviereck ausgetragen. Erstmals in der Geschichte des Turniers bietet der RV Grüppenbühren eine Kostüm-Führzügelklasse an. Dieser Wettbewerb soll um 13.30 Uhr starten. „Auf die ganz Kleinen folgt schließlich ab 14 Uhr die E-Mannschaftsdressur, bevor ab 15 Uhr ein Paar-Dressurwettbewerb das Turnier beschließt“, erzählt Karoline Schulz. Bei diesem treten die Reiter erneut kostümiert an.