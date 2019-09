Auf VG-Trainerin Susanne Schalk und ihre Mannschaft wartet eine schwierige Saison. Der Teamgeist wird eine wichtige Rolle spielen. (INGO MÖLLERS)

Nach einem Wechselbad der Gefühle in den vergangenen beiden Spielzeiten, das zunächst den verpassten Aufstieg und im Folgejahr den erfolgreichen Kampf um den Klassenerhalt bereithielt, stehen die Volleyballer der VG Delmenhorst-Stenum erneut vor einer extrem schwierigen Saison in der Oberliga.

Trainerin Susanne Schalk wird in der an diesem Sonnabend beginnenden Saison auf einige langjährige Leistungsträger verzichten müssen. Besonders schwer wiegen dabei die Abgänge von Björn Schröder und Christian Carus, die über Jahre hinweg das Rückgrat des Teams bildeten. Während Erstgenannter dem Volleyballsport aus persönlichen Gründen den Rücken kehrt, wird sich Carus einem Verein in Osnabrück anschließen, wo er derzeit studiert. Ebenfalls nicht mehr dabei sind Sascha Wahle, Daniel Müller und Maik Hägermann. Mit Florian Doig wurde ein weiterer Akteur des letztjährigen Kaders zunächst in der zweiten Mannschaft gemeldet, ist aber als Backup vorgesehen und kann spätestens zum dritten Spieltag in die erste Mannschaft hochgezogen werden.

Neu im Team sind Torben Pröbe und Jonas Döring, die den Mittelblock und die Libero-Position ergänzen sollen. Mit Matthias Schwan vom TV Bremen-Walle 1875 stößt ein dritter Neuling dazu, der aber bereits in der vergangenen Saison sehr oft beim Training war und jetzt endgültig den Schritt in den Kader wagt.

Im Vorfeld hatte Coach Schalk viel Mühe, ihren Kader auf sicherer Basis zu planen. Mit Daniel Müller bekundete ein angriffsstarker, aber auch schwieriger Spieler erst spät seinen Wunsch, zum Oldenburger TB in die Regionalliga wechseln zu wollen. „Bis dahin hatte ich nur wenig Planungssicherheit, was in der Vorbereitung natürlich nicht gerade förderlich war“, bestätigt Schalk, die zudem im Training lange Zeit auf Dustin Hoffmann verzichten musste, da dieser noch im Sand als Beacher unterwegs war.

Gutes Klima im Team

Trotz dieser Widrigkeiten war ein Trainingslager in Osnabrück mit anschließendem Turnier angesetzt, bei dem auch einige Hochkaräter am Start waren. Gegen die Teams aus Ammerland und Tecklenburg hielten die Schalk-Mannen zu Beginn gut mit, mussten sich dann aber doch deutlich geschlagen geben. Trotzdem gewann die Trainerin die Erkenntnis, mit Neuzugang Jonas Döring als Libero durchaus einen Spieler mit Potenzial zu haben, der vor allem durch seinen Einsatzwillen beeindruckte.

Trotz der zu Beginn der Vorbereitung nur mageren Trainingsbeteiligung herrscht ein sehr gutes Klima im Team. „Die Stimmung ist sehr positiv und ich habe das Gefühl, dass der Zusammenhalt gerade wegen des Weggangs wichtiger Spieler noch gestiegen ist. Nur zusammen werden wir es schaffen, in der Oberliga zu bestehen – und das wissen alle und verhalten sich entsprechend“, meint Schalk mit Blick auf die zurückliegenden Wochen.

Ein weiteres Turnier spielte die VG bei Bremen 1860, allerdings gab es dort nur zwei Partien, die jeweils verloren wurden. Als finaler Test stand für die Schalk-Schützlinge in Oldenburg der OTB-Cup an. Hier hoffte Schalk natürlich auf einen kompletten Kader, um an den letzten Stellschrauben für die anstehende Saison zu drehen. Dies gelang dann auch. Zumindest am ersten Tag siegte die VG gegen Bremen 1860 II und Ligakonkurrent VfL Wildeshausen. Nach der Niederlage gegen Gievenbeck belegte das Team den zweiten Gruppenplatz. Am zweiten Turniertag waren dann aber die Gegner aus Baden und Rissen zu stark. Trotzdem war Schalk mehr als zufrieden mit den absolvierten Turnieren: „Wir haben uns immer ein bisschen gesteigert.“

Relegationsplatz wäre okay

Ein Saisonziel ist für die Übungsleiterin wie in den Vorjahren schwierig zu definieren. Doch angesichts des auf vielen Positionen veränderten Kaders rechnet sie nicht mit einer oberen Platzierung. „Ich hoffe auf den sechsten Platz, aber auch den Relegationsplatz sieben würde ich sofort nehmen. Schließlich haben wir da immer sehr gute Erfahrungen mit gemacht und jedes Mal den Klassenerhalt geschafft“, blickt Schalk zuversichtlich auf die neue Spielzeit.

Die beginnt an diesem Sonnabend direkt mit einem Kracher beim Titelfavoriten VSG Ammerland II. Eine Woche später folgt das nächste Duell bei den Tecklenburger Land Volleys II, bevor wieder eine Woche darauf der erste Heimspieltag gegen den TV Baden II und DJK Füchtel Vechta am Blücherweg ansteht. Vier Partien auf hohem Niveau, in denen sich die VG Delmenhorst-Stenum direkt mal als Team beweisen kann. Das Derby gegen Rivale VfL Wildeshausen steigt Mitte Dezember in eigener Halle.

Weitere Informationen

VG Delmenhorst-Stenum

Zugänge: Torben Pröbe (Mixed), Matthias Schwan (TV Bremen-Walle 1875), Jonas Döring (eigene Reserve)

Abgänge: Björn Schröder, Sascha Wahle, Maik Hägermann (alle aufgehört), Christian Carus (Osnabrück), Daniel Müller (Oldenburg), Florian Doig (eigene Reserve)

Restkader: Matthias Sanders, Florian Süßmuth, Aaron Bode, David Rüdiger, Philipp Förstermann, Marcel Marks, Sören Riewe

Trainerin: Susanne Schalk

Mannschaften der Oberliga 1: VfL Wildeshausen, VG Delmenhorst-Stenum, VSG Ammerland II, TSV Hollern-Twielenfleth, TV Baden II, TuS Bersenbrück, Bremen 1860, DJK Füchtel Vechta, Tecklenburger Land Volleys II, NWVV-Kader KLV