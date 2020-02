Hude. Für das Aufsteigerteam der Herren des Huder Tennisverein begann das Abenteuer Verbandsliga mit einem Fehlstart. Mit 1:5 ging die Heimpartie gegen den TC GW Rotenburg II verloren. Es war eine Niederlage, die allerdings zu hoch ausfiel, boten die Gastgeber dem favorisierten Gegner doch ordentlich Paroli. So musste sich Carl Hagen Vienenkötter seinem mit einer wesentlich besseren Leistungsklasse ausgerüsteten Kontrahenten Calvin Endom erst nach großem Kampf in der Verlängerung mit 6:2, 1:6, 4:10 geschlagen geben.

Auch Timo Droste lieferte sich mit Simon Mattick ein Duell auf Augenhöhe, ehe er dem Rotenburger mit 4:6, 6:7 (5:7) unterlegen war. Chancenlos war dagegen Jamiro Timmermann, der keine Einstellung zum Spiel seines routinierten Gegners Per Freytag fand und deutlich mit 0:6, 0:6 unterlag.

Dass die Partie nicht bereits nach Einzeln zu Gunsten der Gäste entschieden war, lag an Max-Niclas Müller. Der Mannschaftsführer der Einheimischen zeigte im Spitzeneinzel nicht nur hochklassiges Tennis, sondern in der entscheidenden Phase der Verlängerung auch entsprechende Nervenstärke gegen Vincent Wuttke. Nach verlorenem ersten Satz packte die Nummer eins des HTV im weiten Verlauf des Spiels sein bestes Tennis aus. Er gewann Durchgang zwei souverän und war in dem dadurch fällig gewordenen Match-Tiebreak nervenstark genug, um aus dem 9:9 einen letztendlich umjubelten 2:6, 6:3, 11:9-Sieg zu machen.

Eine Duplizität des spannenden Spielverlaufs gab es dann auch im Doppel. Mit seinem Partner Timo Droste schaffte es Müller erneut bis in die Verlängerung, blieb dort jedoch ohne Happy End. Äußerst knapp mit 3:6, 4:6, 9:11 ging die Partie gegen die Rotenburger Kombination Endom/Freytag verloren.

An der Gesamtniederlage hätte allerdings auch ein Erfolg nichts geändert. Das Duo Vienenkötter/Timmermann war beim 1:6, 1:6 gegen Wuttke/Mattick chancenlos.

Dennoch herrscht Zuversicht im Lager der Huder. „Wir haben aufgrund den in dieser Partie gebotenen Leistungen durchaus die Chance, uns für ein weiteres Jahr die Zugehörigkeit zur Verbandsliga zu sichern“, gibt sich Müller optimistisch.

Verbandsliga Herren

Huder Tennisverein – TC GW Rotenburg II 1:5: Müller – Wuttke 2:6, 6:3, 11:9; Vienenkötter – Endom 6:2, 1:6, 4:10; Timmermann – Freytag 0:6, 0:6; Droste – Mattick 4:6, 6:7 (5:7); Müller/Droste – Endom/Freytag 3:6, 6:4, 9:11; Vienenkötter/Timmermann – Wuttke/Mattick 1:6, 1:6.