Marbach. Bis zum 13. Hindernis des Geländeritts sah alles ziemlich gut aus: Vielseitigkeitsreiterin Pauline Knorr und ihr Wallach Wilbert Bo hatten bis dato sichtlich Spaß auf der Strecke bei der CIC***-Prüfung in Marbach (Baden-Württemberg). Dann passierte jedoch das Unglück. Die 22-Jährige verlor den rechten Steigbügel, statt daraufhin die Alternative zu reiten, blieb die Sportlerin des RV Ganderkesee mutig in der Spur. "Wir sind mit zu wenig Zug in die schmal-schräg Kombination rein, sodass es hinten raus zu weit wurde. Wir beide segelten dann zu Boden", berichtet Knorr. Während ihr Wallach den Sturz unbeschadet überstand, zog Knorr sich eine Schultereckgelenksprengung zu – die Bänder, die das Schultereckgelenk stabilisieren und zusammenhalten, sind gerissen.

Am kommenden Dienstag wird Knorr operiert, danach fällt sie vermutlich drei Wochen aus. "Ich habe eigentlich keine Schmerzen. Es ist auch keine große Operation, sie wird endoskopisch gemacht", erklärt die 22-Jährige. Sie wird ihren Turnierplan aufgrund der Verletzung jedoch anpassen müssen. Ob sie bei den Deutschen Meisterschaften Mitte Juni in Luhmühlen antreten kann, steht in den Sternen. "Wir müssen uns dann zusammensetzten und einen neuen Plan erstellen. Aber ich riskiere auch nichts. Nochmals auf die Schulter zu stürzen, wäre sicherlich nicht so gut", sagt Knorr.

Überhaupt geht sie relativ locker mit der Verletzung um. Wenngleich sie keinen Hehl daraus macht, dass diese sie zurückwirft. "Ich musste schon wegen meines Oberschenkelbruchs drei Monate pausieren, da machen die drei Wochen den Braten auch nicht mehr fett", erklärt Knorr. Und schließlich könne sie aus auch solchen Dingen lernen: Wenn sie das nächste Mal den Steigbügel verliert, wird sie die Alternative reiten. Den Unfall in Marbach kreidet Knorr sich deshalb auch zu 100 Prozent selbst an. Ihr Wallach Wilbert habe dagegen einen super Job gemacht. "Wir waren bis zum Sturz toll im Fluss", sagt die 22-Jährige und ergänzt: "Zurzeit sind das echt viele Lernprozesse, aber irgendwann kommt ja dann auch die Erfahrung."