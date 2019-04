Baris-Coach Önder Caki freut sich auf die zwei schwierigen Partien. (Ingo Möllers)

Delmenhorst/Stenum. Von der ganz großen Flut an Nachholspielen über Ostern bleiben viele Fußballer in diesem Jahr verschont – außer die der Bezirksligisten VfL Stenum, SV Baris und SV Tur Abdin. Alle drei Vereine bestreiten über die Osterfeiertage gleich zwei Partien, für Baris sind beide Begegnungen dabei sogar Derbys. „Zu diesem Zeitpunkt müssen wir aber nicht über die Kräfte diskutieren. Klar hängen wir in Sachen Fitness aufgrund von diversen Verletzungen etwas zurück, aber das geht den anderen Vereinen ähnlich. Und unsere Gegner haben ja dieselbe Belastung“, sagt Baris-Coach Önder Caki und betont: „Wir freuen uns jetzt einfach drauf. Derbys sind immer etwas Besonderes.“

Los geht es für seine Elf am Sonnabend, dann gastiert sie ab 16 Uhr beim SV Tur Abdin im Delmenhorster Stadion. Das Hinspiel gewann Baris mit 2:1, allerdings rückte das Ergebnis damals in den Hintergrund. Warum? Nach dem Abpfiff kam es zu Tumulten zwischen den Zuschauern, rund 100 Leute sollen an der Schubserei beteiligt gewesen sein. „Damals waren das ein paar Hitzköpfe. Ich weiß nicht genau, was der Auslöser war. Ich habe es nicht zu 100 Prozent herausgefunden. Aber die Sache ist abgehakt“, sagt Caki. In der Tabelle steht Abdin derzeit mit einem Punkt mehr als Baris auf Platz acht, die Caki-Elf auf Rang zehn. „Abdin ist gut in die Rückrunde gekommen und hat sich so an uns vorbeigeschoben“, meint Caki.

Tatsächlich schien die Elf von Trainer Edgar Kary bis zum jüngsten Spieltag hervorragend in Form zu sein. So fegte sie beispielsweise den Titelanwärter TuS Obenstrohe mit 4:1 vom Platz. Doch am vergangenen Wochenende kassierten die Aramäer eine 0:3-Schlappe beim abstiegsgefährdeten FC Rastede. Trainer Kary sprach von einem absolut gebrauchten Tag. „Bei denen läuft es wohl dann auch wieder durchwachsen. Also ähnlich wie bei uns“, meint Caki, dessen Elf nur einen Punkt aus den vergangenen vier Spielen geholt hat. Letztendlich schwanke die Form bei allen Mannschaften, lediglich der Spitzenreiter VfL Wildeshausen sei konstant, sagt Caki.

Kämpferisch dagegenhalten

Trotzdem will Baris selbstverständlich sowohl gegen Tur Abdin als auch am Montag beim VfL Stenum (Anpfiff 15 Uhr) punkten, jedenfalls „fahren wir nicht zum VfL, um nur mal einen schönen Montag zu genießen“. Zur selben Uhrzeit gastiert Abdin dann beim aktuellen Dritten GVO Oldenburg. Die Stenumer stehen derzeit punktgleich vor dem SVB auf Rang neun. Laut Caki ist der VfL technisch zwar etwas schwächer als Abdin einzuschätzen, aber dafür kämpferisch stark. „Da müssen wir wie beim Remis gegen Hude dagegenhalten“, sagt der Baris-Coach und ergänzt: „Im letzten Jahr haben wir in Derbys viele Punkte liegen gelassen. Jetzt wollen wir das anders gestalten. Wir wollen etwas Zählbares holen.“

Das wird der VfL Stenum natürlich versuchen zu verhindern. Gerade auch, weil er das Hinspiel mit 1:3 verloren und somit noch eine offene Rechnung mit dem SV Baris hat. Bevor der VfL es allerdings mit den Delmenhorstern zu tun bekommt, empfängt er diesen Sonnabend ab 14 Uhr noch den aktuellen Tabellensechsten SV Wilhelmshaven. „Wir freuen uns auf zwei interessante Partien. Einmal spielen wir zu Hause gegen einen großen Namen, einmal haben wir zu Hause ein Derby. Da erwartet uns eine besondere Atmosphäre“, hofft VfL-Coach Thomas Baake an beiden Tagen auf zahlreiche Zuschauer.

Er wird seine Elf unterschiedlich ausrichten. Gegen den SV Wilhelmshaven sei es wichtig, den Gegner vom Tor fernzuhalten und selbst Chancen zu kreieren. Letzteres dürfte sich dabei schwieriger gestalten. Immerhin stellt der SVW nach dem Spitzenreiter aus Wildeshausen die beste Defensive der Liga. Am Montag bekommen es die Stenumer dagegen mit einer der schwächsten Abwehrreihen der Klasse zu tun, dafür ist der SV Baris für seine pfeilschnelle Offensive bekannt und gefürchtet. Baake: „Mir schwebt da etwas vor. Wir dürfen nicht volle Pulle nach vorne spielen, sondern müssen höllisch aufpassen.“ Letztendlich wird es in dieser zweiten Partie aber auch darauf ankommen, welches Team bis dato besser mit seinen Kräften haushalten konnte.