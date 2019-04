Mit Edeltraud Horstmann und den Damen 50 des Huder TV ist in der neuen Nordliga-Saison zu rechnen. (Ingo MÖllers)

Der Auftakt der Tennis-Mannschaftsmeisterschaften ist in diesem Jahr für die auf norddeutscher Ebene startenden Teams bereits für den 1. Mai terminiert. Mit den Herren 55 des TC Blau-Weiß Delmenhorst und den Damen 50 des Huder TV hat der hiesige Tennissport zwei ganz heiße Eisen im Feuer. Beide Kreisvertreter haben in der Vergangenheit wiederholt starke Leistungen auf dieser hohen Ebene abgeliefert und dürften auch diesmal in den Nordligen für Furore sorgen können. Allerdings gilt dies in erster Linie für die Huderinnen, die sich gegenüber der Saison 2018 – damals wurden sie Vizemeister – personell noch verstärkt haben. Unterdessen haben die Blau-Weißen mit Uwe Doose einen ihrer Leistungsträger verloren.

Nur wenige Tage später, also am Wochenende 4. und 5. Mai, fällt auch der Startschuss für die Mannschaften des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen. Auch hier schicken die hiesigen Vereine eine beachtliche Anzahl an leistungsstarken Teams in den Kampf um Punkte und Titel. Insgesamt starten 34 im Erwachsenenbereich, damit die gleiche Anzahl wie im Vorjahr, und zudem noch 15 Jugendmannschaften.

Die Topteams auf Verbandsebene sind die Herren 65 des Delmenhorster TC (im Vorjahr noch Ganderkeseer TV) sowie die Herren 70 des Huder TV, die jeweils in der Oberliga an den Start gehen. Wie in der vergangenen Saison dürfte für die beiden Kreisvertreter, die sich personell nicht verstärkt haben, der Klassenerhalt das gesteckte Ziel sein – im vergangenen Jahr tüteten beide Teams diesen gerade noch ein.

Den Damen des TC Blau-Weiß Delmenhorst blieb dies auf der hohen Ebene dagegen verwehrt, sodass ihr bis dahin lang anhaltender Höhenflug in der Eliteliga des Verbandes jäh gestoppt wurde. Welche Rolle die Delmenhorsterinnen in der Landesliga spielen können und ob der erneute Sprung in die Oberliga gelingen kann, ist trotz personeller Verstärkungen zweifelhaft. Im Meisterschaftskampf dabei sein wollen dagegen die Herren des TC Blau-Weiß Delmenhorst in der Verbandsliga. Der im Vorjahr errungene dritte Tabellenplatz sollte auf jeden Fall das Minimalziel sein, aber vielleicht ist auch mehr möglich.

Mit gleich fünf Teams sind die hiesigen Vereine derweil auf Verbandsklassenebene vertreten. Alle verzeichneten in der vergangenen Sommersaison gute Mittelfeldplätze in den Abschlusstabellen. Ob ähnlich gute Platzierungen auch diesmal gelingen, ist zumindest bei den Herren 30 des Delmenhorster TC fraglich. Sie müssen auf ihren Spitzenspieler Benjamin Stahl, der in dieser Saison bei dem neu formierten Team der Herren sowie den Herren 40 zum Schläger greift, verzichten. Das Starterfeld hiesiger Vereine wird durch elf Bezirksligisten sowie 14 auf Regionsebene antretende Mannschaften komplettiert.

Weitere Informationen

Nordliga I Herren 55

TC Blau-Weiß Delmenhorst: Claus-Dieter Dreyer (Mannschaftsführer), Julian Thomas, Rainer Gottwald, Horst Walde, Hans-Hermann Breuer, Heinz-Jürgen Jüttner, Hans-Dieter Schulz, Wolfgang Driever, Herbert Woehl

Zugänge: Keine

Abgänge: Uwe Doose

Vorjahr: 3. Platz

Ziel: Oben mitspielen

Nordliga II Damen 50

Huder TV: Elvira Precht (Mannschaftsführerin), Edeltraud Horstmann, Chun Oberwandling, Anette Behnen, Gaby Ulrich, Barbara Moser, Uta Waldmann-Jacobi, Irene Schmitt-Wollner, Meike Hautz, Monika Bolte, Helga Henke

Zugänge: Anette Behnen, Monika Bolte

Abgänge: Keine

Vorjahr: Vizemeister

Ziel: Oben mitspielen

Oberliga Herren 65

Delmenhorster TC: Karl-Heinz Witte (Mannschaftsführer), Djerdj Saghmeister, Thomas Linkenbach, Gerhard Meier, Michael Mrochen, Harry Meyfeld, Horst Rose

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Vorjahr: Klassenerhalt

Ziel: Klassenerhalt

Oberliga Herren 70

Huder TV: Werner Stenkamp (Mannschaftsführer), Hans-Günther Ehlert, Matthias Sollmann, Edo Addicks, Hans-Jörg Hahn, Gerd Engels, Manfred Lohrenz, Dieter Meivers, Jürgen Bobrink, Uwe Berding

Zugänge: Uwe Berding

Abgänge: Keine

Vorjahr: Klassenerhalt

Ziel: Klassenerhalt

Landesliga Damen

TC Blau-Weiß Delmenhorst: Teresa Fuchs (Mannschaftsführerin), Yana Vernytska, Ingrid Suslov, Nele Reimelt, Kristina Quindt, Madelaine Netthövel, Laura Schneider, Tanja Lindner, Inga Holzer, Julia Huf, Isa Mester, Melanie Pusch, Victoria Berends, Leonie Schüler, Jessica Hoeg

Zugänge: Keine

Abgänge: Alyssa Serin

Vorjahr: Absteiger aus der Oberliga

Ziel: Klassenerhalt

Verbandsliga Herren

TC Blau-Weiß Delmenhorst: Carsten Glander (Mannschaftsführer), Lukas Strunk, Felix Sonnberg, Niklas Johannson, Torsten Spille

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Vorjahr: 3. Platz

Ziel: Klassenerhalt

Verbandsklasse Herren 30

Delmenhorster TC: Jens Peter Pielok (Mannschaftsführer), Marcus Hartwig, Steve Oestmann, Oliver Ahrens, Michael Bunjes, Michael Calame, Stephan Zirwes, Christian Hofmann, Jarek Kubica

Zugänge: Keine

Abgänge: Benjamin Stahl, Torsten Spohler

Vorjahr: 3. Platz

Ziel: Klassenerhalt

Verbandsklasse Herren 30

Huder TV: Jochen Koberg (Mannschaftsführer), Moritz Tschörtner, Maros Rafaj, Henri Hornauer, Timo Droste, Robert Helek, Michael Koberg, Hartmut Timmermann, Felix Lingenau, Christoph Wagner

Zugänge: Christoph Wagner

Abgänge: Bernd Fink

Vorjahr: 4. Platz

Ziel: Oben mitspielen

Verbandsklasse Herren 55

DLW Delmenhorst SV: Harald Marrek (Mannschaftsführer), Joachim Janicke, Hans Georg Ahrens, Wolfgang Grundmann, Martin Frenzel, Jürgen Dauelsberg

Zugänge: Martin Frenzel, Jürgen Dauelsberg

Abgänge: Dieter Dreyer, Wolfgang Sparkuhl, Reinhard Jersch

Vorjahr: 4. Platz

Ziel: Oben mitspielen

Verbandsklasse Damen 40

TC Blau-Weiß Delmenhorst: Kristin Esch (Mannschaftsführerin), Rita Klose, Dagmar Habben, Sabine Jaritz, Kerstin Laber, Bettina Wührmann-Busch

Zugänge: Keine

Abgänge: Keine

Vorjahr: 5. Platz

Ziel: Klassenerhalt

Verbandsklasse Damen 40

TC Harpstedt: Sandra Dunker (Mannschaftsführerin), Hella Henneke, Tanja Möhlenhoff, Annette Lachmann, Heimke zur Kammer, Claudia Sanner, Dagmar Baumgarten

Zugänge: Tanja Möhlenhoff

Abgänge: Keine

Vorjahr: 2. Platz

Ziel: Oben mitspielen JVS