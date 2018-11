Sönke Schröder (gelbes Trikot) hielt die HSG Delmenhorst mit seinen Paraden im Spiel und hatte entscheidenden Anteil am Sieg gegen die HSG Barnstorf/Diepholz. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Gerade mal ein Drittel der Saison ist vorbei, trotzdem lastete im achten Spiel der Handball-Oberliga Nordsee schon ordentlich Druck auf der HSG Delmenhorst. Die Sieben von Trainer Jörg Rademacher hat diesem jedoch standgehalten und einen eminent wichtigen 32:28 (15:13)-Heimerfolg gegen die HSG Barnstorf/Diepholz eingefahren. „Bei einer Niederlage wären wir erst mal weg vom Fenster gewesen. Wir waren uns der Situation bewusst, der Druck war schon zu merken“, gestand Rademacher und fügte an: „Heute war das ein Vier-Punkte-Spiel. Ich hoffe jetzt, dass der Sieg dem Team Selbstvertrauen gibt.“

In der Tabelle rücken die Delmenhorster dank des Erfolges auf den zehnten Rang vor. Und schon am kommenden Freitag könnten sie mit einem Sieg bei der SG Achim/Baden auf einen einstelligen Platz vorrücken. „Wir müssen jetzt zweimal auswärts ran. Es wäre wichtig, jetzt auch mal in der Fremde was Zählbares zu holen“, betonte Rademacher. In Achim wird er dann auch wieder auf Spielmacher Frederic Oetken bauen können. Nachdem dieser sich den Daumen gebrochen hatte, verwandelte er gegen die HSG Barnstorf/Diepholz schon drei Siebenmeter und soll am Freitag wieder komplett einsatzfähig sein. Oetkens Rückkehr ist für die Mannschaft laut Rademacher wichtig. Schließlich könne er als Spielmacher eine Partie anleiten und beruhigen.

Das altbekannte Problem

Obwohl die HSG Barnstorf/Diepholz einen ähnlich durchwachsenen Saisonstart wie die Gastgeber hingelegt hat, reiste sie mit mehr Selbstbewusstsein an die Delme. Immerhin hatte die Sieben von Trainer Dag Rieken in den vergangenen zwei Partien zwei Siege gefeiert. Und zu Beginn machte es den Anschein, als würde sie den dritten folgen lassen: Nach etwas über sechs Minuten führten die Gäste mit 4:1. „Am Anfang haben wir mal wieder zu viele Chancen ausgelassen“, erklärte Rademacher den Rückstand seiner Sieben. In der Folge kämpfte sie sich jedoch in die Partie und drehte sie in der 18. Minute. Mit einem erfolgreichen Siebenmeter besorgte Jörn Janßen die erste Führung der Delmenhorster – 9:8. Bis zum Pausenpfiff bauten die Gastgeber den Vorsprung auf 15:13 aus. In der Schlussphase unterliefen beiden Mannschaften allerdings einige leichte Ballverluste.

Nach der Pause verteidigte die Rademacher-Sieben ihre Führung. Zumindest für den Anfang. Denn nach knapp zehn gespielten Minuten häuften sich die Fehler aufseiten der HSG Delmenhorst. Offensiv haperte es nun gewaltig. Gute Wurfmöglichkeiten ließen die Delmestädter immer wieder aus, zudem fehlte den Angriffen die Dynamik. Weil in der Deckung gleichzeitig die Aggressivität nachließ, glichen die Gäste zuerst aus und gingen dann sogar in Führung. „Wieder haben wir dumme Fehler gemacht. Eines unserer Probleme war, dass wir nur über die rechte Seite Druck erzeugt haben. Deshalb habe ich Lasse Till gebracht, er hat noch mal für ordentlich Power über den Rückraum links gesorgt“, sagte Rademacher.

Tatsächlich glichen die Delmenhorster die Partie nach einem kurzzeitigen Drei-Tore-Rückstand wieder aus. In Minute 52 parierte Torhüter Sönke Schröder dann einen Siebenmeter und ermöglichte seiner Mannschaft so, in Führung zu gehen. Überhaupt lieferte der Schlussmann der Delmenhorster eine glänzende Leistung ab. „Er war heute der entscheidende Mann“, lobte Rademacher. In den finalen Minuten ging den ersatzgeschwächten Gästen zusehends die Puste aus, sodass die Delmestädter ihren Vorsprung ausbauten und letztendlich auch ins Ziel brachten. „Endlich haben wir uns mal belohnt und sind nicht eingebrochen. Vielleicht haben wir etwas Glück gehabt, aber in der Mannschaft steckt auch viel Moral“, sagte Rademacher und schickte hinterher: „Wir mussten einfach mal so einen etwas dreckigen Sieg einfahren.“