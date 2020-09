Die Frauen der VG Delmenhorst-Stenum, hier mit Michelle Doig (links) und Stefanie Nogatz im Block, sind mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Verbandsliga-Saison gestartet. (INGO MÖLLERS)

Die Verbandsliga-Volleyballerinnen der VG Delmenhorst-Stenum sind mit einem Teilerfolg in die neue Saison gestartet. In der ersten Partie hatten sie gegen den TuS Zeven noch deutlich mit 0:3 (10:25, 12:25, 14:25) das Nachsehen. Gegen die VSG Altes Land erkämpfte sich das Team von Trainer Kai Stöver im Tiebreak das 3:2 (25:16, 26:24, 16:25, 17:25, 15:8).

„Das erste Spiel war die erwartet schwere Partie für uns“, berichtete Stöver im Anschluss an den Heimspieltag. Er hatte die Gegnerinnen bereits in der vergangenen Saison zweimal in der Oberliga gesehen und wusste, was auf seine Mannschaft zukommen würde. „Wir haben natürlich geschaut, ob wir mithalten können. Aber der Abstand wurde dann schnell sehr deutlich“, sagte der VG-Trainer. Trotz des klaren Verlaufs in allen drei Sätzen zeigte sich Stöver nicht unzufrieden. Seine Schützlinge nutzten die Zeit, um in ihr Spiel zu finden, und steigerten sich kontinuierlich von Satz zu Satz.

In die zweite Partie des Tages starteten die Delmenhorsterinnen dann viel besser. Im ersten Satz gegen die VSG Altes Land kamen sie sogar ohne Auszeit aus. „Wir sind gut reingekommen und haben den Gegner klar dominiert“, freute sich Stöver über den 25:16-Satzgewinn. Auch im zweiten Durchgang kamen seine Spielerinnen zunächst gut zurecht. Im Verlauf kämpfte sich die VSG aber immer weiter heran, sodass es kurz vor Ende 24:24 stand. „Wir konnten dann aber noch die zwei wichtigen Punkte machen, sodass der Satzgewinn zwar sehr knapp, aber verdient war“, berichtete Stöver.

Im dritten Abschnitt hatten die Gastgeberinnen vor allem mit der Annahme zu kämpfen. Sie lagen lange nur knapp zurück, bis die VSG die Schwächen in der Annahme ausnutzte und sich auf 22:16 absetzte. „Wir haben dann keinen Ball mehr bekommen und auch etwas die Köpfe hängen gelassen. Das Ding haben wir leider zu einfach abgegeben“, ärgerte sich Stöver und fügte hinzu: „In diesem Satz hat uns einfach das Selbstverständnis gefehlt, Punkte zu machen.“

Umstellung fruchtet

Auch im vierten Satz lagen die Delmenhorsterinnen zunächst deutlich zurück. Beim Stand von 12:21 stellte Stöver gemeinsam mit Co-Trainerin Reene Janssen von einem 4-2-System auf ein 5-1 um. Durch diesen Wechsel gelang es der VG, wieder besser ins Spiel zu finden, auch wenn sie den Durchgang abgeben musste. „Das hat wirklich gefruchtet. Es war, als wäre eine andere Mannschaft auf dem Feld gewesen“, freute sich der Coach. Im Tiebreak fanden die VG-Frauen zu der Souveränität des ersten Satzes zurück und entschieden ihn klar mit 15:8 für sich.

„Ich bin sehr froh und glücklich über die zwei Punkte. Wir stehen jetzt auf dem vierten Platz und auch wenn es jetzt zum Start noch nicht so viel Aussagekraft hat: Ich würde mich schon freuen, wenn wir diesen Platz bis zum Ende der Saison halten würden“, sagte Stöver. Für sein Team geht es bereits am kommenden Sonnabend, 26. September, beim TV Bremen-Walle 1875 weiter, ehe sich die VG in eine siebenwöchige Spielpause verabschiedet. Stöver wird diese Zeit als zweite Vorbereitung nutzen: „Die Pause ist gar nicht schlecht. So hatten wir zwei Spiele als Einstieg und können dann noch etwas nachjustieren.“

VG Delmenhorst-Stenum: Jennifer Schaar, Jennifer Dittmar, Nadine Gärtner, Daniela Unrath, Jessica Uhlhorn, Stefanie Nogatz, Amelie Wild, Nina Maaß, Michelle Doig, Victoria Lening.