VfL-Trainer Marcel Bragula. (INGO MÖLLERS)

Wildeshausen. Mehr Spitzenspiel geht nicht in der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems: Der Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter und rückt bei einem Erfolg nah heran, während der Gast mit einem Auswärtssieg für eine Vorentscheidung sorgen kann. Der VfL Wildeshausen tritt im Krandelstadion gegen den SV Brake an. Nach menschlichem Ermessen wird eine der beiden Mannschaften in der kommenden Saison in der Landesliga auflaufen.

Die bessere Ausgangslage hat derzeit der als Topfavorit in die Spielzeit gestartete SV Brake inne. Bei zwei mehr ausgetragenen Partien haben die Mannen von Trainer Gerold Steindor acht Punkte Vorsprung auf das Team von Marcel Bragula. Mit einem Auswärtssieg könnten die Braker daher weit davonziehen. Wildeshausen will vor heimischer Kulisse den Abstand verkürzen, um so den Aufstieg in eigener Hand zu haben.

Doch zuletzt strauchelten beide Topteams. Brake verlor in der Liga zuletzt jeweils mit 0:1 gegen den TuS Obenstrohe sowie den VfB Oldenburg II. Hinzu kam eine 0:2-Pokalpleite gegen den TSV Wallenhorst. „Uns ist in den letzten Spielen die Torgefährlichkeit abhandengekommen. Wir haben Probleme im kreativen Bereich und überlegen uns daher, ob wir unsere Aufstellung ändern“, sagt Steindor. Er lobt die Wildeshauser für ihre mannschaftliche Geschlossenheit. „Da steht ein Team auf dem Feld, in dem jeder für jeden kämpft, das taktisch sehr, sehr gut aufgestellt ist“, meint der Brake-Coach. Auch wenn der VfL zuletzt geschwächelt habe – Wildeshausen holte aus vier Partien nach der Winterpause lediglich vier Punkte – dürfe die Mannschaft nicht unterschätzt werden, gerade daheim.

Personalprobleme im Krandel

Viel Lob hat auch Bragula für den Gegner parat: „Das ist ein Team mit enorm großer Erfahrung“. Arkadius Wojcik, Patrick Lizius und Andre Jädke haben bereits in der Oberliga gespielt. „Brake hat eigentlich keine Schwächen. Das Umschaltspiel ist gut, die Abwehr stark. Dazu haben sie brillante Standardschützen“, meint Bragula. Sauer stößt ihm auf, dass SVB-Torwart Patrick Lahrmann im Kasten stehen darf. Dieser sah wegen einer Tätlichkeit im vergangenen Bezirksligaspiel gegen Oldenburg die Rote Karte, wurde aber lediglich bis zum 4. April gesperrt, verpasste also nur eine Partie im Pokal. „Wofür gibt‘s dann überhaupt Rote Karten?“, fragt Bragula. Es sei ein Unding, dass ein Spieler trotz Platzverweis nach Tätlichkeit kein Ligaspiel verpasse, zumal der Vorfall erst zwei Wochen zurückliege.

Nichtsdestotrotz freut sich Bragula auf die Partie, auch wenn die personelle Lage derzeit kritisch ist im Krandel. „Für so eine Partie spielt man Fußball. Ich will aber keinen Druck auf die Jungs aufbauen, jeder wird sein Bestes geben. Wir haben eine verdammt schwierige Situation. So viele Ausfälle wie jetzt gerade habe ich noch nicht erlebt“, berichtet er. Sinnbildlich sei, dass er in den zwei Partien an Ostern die exakt gleiche Startelf aufbieten musste, da es keine Alternativen gab – und viel besser sehe es vor dem Spitzenspiel, das am Sonntag um 15 Uhr im Wildeshauser Krandelstadion angepfiffen wird, auch nicht aus.