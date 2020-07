Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Die Mannschaften der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst spielen in der kommenden Saison in zwei Staffeln. In Gruppe A gehen folgende Teams an den Start: TV Jahn, RW Hürriyet, KSV Hicretspor, TV Falkenburg, FC Huntlosen, Ahlhorner SV, VfR Wardenburg, TV Dötlingen und SV Achternmeer.

In Gruppe B sind folgende Mannschaften dabei: Harpstedter TB, TuS Hasbergen, TV Munderloh, TSV Ganderkesee, VfL Wildeshausen II, FC Hude II, VfL Stenum II und TSV Großenkneten.

Die Saison soll laut des vorläufigen Spielplans am 1. und 2. September mit dem Pokal beginnen. Der erste Spieltag in Staffel A ist für das Wochenende 4. bis 6. September angesetzt. In der kleineren Staffel B soll es am Wochenende 18. bis 20. September losgehen. Der Rahmenspielplan sieht vor, dass der finale Spieltag der Hinrunde am 1. November beendet wird. Im November und März gibt es Zeit für Nachholspiele.

Die Rückrunde soll in Gruppe A am 19. März, in Gruppe B am 9. April beginnen und jeweils am 30. Mai enden. Im Juni stehen schließlich die Entscheidungsspiele an.