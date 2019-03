Anja Eilers (hinten) und Martina Götz haben im Doppel die Landesmeisterschaft im Badminton gewonnen. (EF)

Winsen (Luhe). Mit zwei goldenen, einer silbernen und zwei bronzenen Medaillen sind die Badmintonspieler des Delmenhorster FC von den Landesmeisterschaften der Altersklassen in Winsen (Luhe) zurückgekehrt. Udo Spähn und Anja Eilers heißen die beiden Delmenhorster Titelträger.

Spähn erwischte im Herreneinzel O65 einen Start nach Maß. Gegen Wilfried Burow (TuS Engter) gewann er mit 21:3/21:9, im Viertelfinale bezwang er Bernd Dziadzka (SV Lengede) mit 21:12 und 21:14. Im Halbfinale gelang ihm ein Zwei-Satz-Sieg gegen Walter Westermann (VT Rinteln) mit 21:16 und 21:18. Und auch im Finale gegen Walter Beißner (TSV Bad Eilsen) war er klar besser: Mit 21:11 und 21:19 setzte sich der DFC-Akteur durch.

Im Damendoppel O40 stand Anja Eilers mit ihrer früheren Weggefährtin vom DFC, Martina Götz, auf dem Feld. In einer Dreiergruppe besiegten sie Melanie Vogt/Anke Türr (VfL Grasdorf) mit 21:11 und 21:13 und anschließend Jennifer Thiele/Stefanie Battefeld (BV Gifhorn/SG Buxtehude-Immenbeck) mit 21:14, 16:21 und 21:12. Somit sicherten sie sich nach mehr als 20 Jahren – wie zuletzt in der Altersklasse U22 – ihren zweiten gemeinsamen Landesmeistertitel.

Maren Nitz startete mit Mike Stemmler vom TuS Heidkrug in der Mixed-Konkurrenz O45. Als ungesetzte Paarung setzten sie sich gegen Axel und Ute Renken vom TSV Gnarrenburg mit 21:14/21:14 durch. Im Halbfinale räumten sie Kerstin Hoffmann (MTV Hanstedt) und Mario Janetzko (BV Gifhorn) in drei spannenden Durchgängen mit 23:21, 17:21 und 21:19 aus dem Weg. Im Finale unterlagen sie dann der Kombination Insa Küther (TSV Großenkneten)/Jens Henke (SC Melle) klar mit 15:21/14:21. Im Dameneinzel 050 schied Nitz im Halbfinale gegen Heike Laubvogel (TuS Wettbergen) in zwei Sätzen (jeweils zu 17) aus. Ebenfalls Endstation im Halbfinale war für sie im Doppel an der Seite von Bettina Krachudel (VT Rinteln) in der Disziplin O50. Sie unterlagen Maike Averbeck/Silvia Grotelüschen vom TSV Großenkneten mit 20:22 und 17:21.

Mit diesen Ergebnissen qualifizierten sich die drei DFC-Spieler für die Norddeutschen Meisterschaften (5. bis 7. April in Hamburg).