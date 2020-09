Oldenburg. Fabian Goedeke von der LGG Ganderkesee hat sich bei den Jugend-Landesmeisterschaften der Leichtathletik in Oldenburg zwei Titel gesichert. Er setzte sich in seiner Altersklasse U20 sowohl über 800 als auch über 1500 Meter durch.

Die kürzere Strecke legte Goedeke in 2:00,10 Minuten zurück. Damit war er gut eine Sekunde schneller als Lukas Schendel (Hannover 96) auf dem zweiten Rang, der 2:01,32 Minuten benötigte. Die 1,5 Kilometer absolvierte der Ganderkeseer in 4:03,10 Minuten. Der zweitplatzierte Philipp Tabert vom VfL Eintracht Hannover brauchte für die Strecke 4:06,27 Minuten. Für Goedeke war es ein perfekter Saisonabschluss. Auch Daniel Eskes vom Delmenhorster TV ging in Oldenburg an den Start. Er lief in seiner Altersklasse U18 die 800 Meter und landete in 2:08,67 Minuten auf dem fünften Platz.