Trainer Jörg Rademacher möchte mit der HSG Delmenhorst die restlichen Spiele allesamt gewinnen. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Zwei Welten prallen beim Derby der Handball-Verbandsliga aufeinander: Denn während die HSG Delmenhorst sich unter Umständen bereits fünf Spieltage vor Schluss zum Meister krönen kann, kämpft die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg ums Überleben. Als Tabellenzwölfter schwebt der Aufsteiger in akuter Abstiegsgefahr, schließlich steigen eventuell bis zu vier Mannschaften aus der 14er-Liga ab. Brisanz und Spannung verspricht das Derby also auf jeden Fall, selbst wenn die Tabellenkonstellation auf den ersten Blick anderes vermuten lässt. Angepfiffen wird die Begegnung an diesem Sonnabend um 19.15 Uhr in der Stadionhalle in Delmenhorst. „Ich hoffe, dass es noch mal richtig voll wird. Die Jungs haben sich das einfach verdient“, sagt Jörg Rademacher, Trainer des Spitzenreiters.

Eine Meisterschaftssause wird seine Sieben aber noch nicht feiern können. Denn perfekt wird der Titelgewinn an diesem Wochenende nur, wenn der Verfolger TSG Hatten-Sandkrug am Sonntag bei der Reserve des Wilhelmshavener HV II ohne Punkte bleibt. Wirkliche Zweifel an der Meisterschaft gibt es jedoch nicht, sie ist nur eine Frage der Zeit. Mit einem Sieg im Derby hätte die HSG Delmenhorst Platz zwei und den damit verbundenen Aufstieg aber auf jeden Fall schon mal sicher. „Ich mache mir gar keine Gedanken darüber, dass das nicht klappt. Der größte Druck ist für uns raus. Aber wir wollen die Saison krönen und alle restlichen Spiele gewinnen. Das wäre dann eine Riesenrunde, das muss man erst mal schaffen“, gibt Rademacher die Marschroute für das Saisonfinale vor.

Fokussiert bleiben

Seiner Meinung nach wäre es ohnehin fatal, jetzt einfach aufzuhören. Rademacher: „Das ist gar nicht meine Mentalität und wäre auch ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung. Mein Team soll sich weiter anständig präsentieren und nicht locker lassen.“ Er bereitet sich weiterhin akribisch auf die Partien vor und erwartet von seiner Mannschaft, dass sie keinesfalls nachlässt – vor allem nicht im Derby. Denn das Duell dürfte alles andere als ein Spaziergang für die Delmenhorster werden. Schließlich steht für die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg noch einiges auf dem Spiel. „Es wird nicht einfach werden, aber wir haben zu Hause bislang noch keine Partie verloren. Das soll so bleiben“, betont Rademacher.

Deshalb verzichtet er auf wilde Taktikexperimente. Besonders im Offensivbereich mache es keinen Sinn, in dieser Phase der Saison neue Laufwege einzustudieren und Spieler auf für sie abwegigen Positionen zu testen. Rademacher: „In der Defensive kann man das dagegen mal machen, da können wir etwas ausprobieren.“

Die Gäste um Trainer Andreas Müller wissen derweil durchaus um ihre Außenseiterrolle. Doch vielleicht liegt eben in genau dieser auch eine große Chance für die Bookholzberger. „Derbys spiele ich immer sehr gerne. Wir haben nichts zu verlieren. Ich persönlich gehe mit einem ganz lockeren Gefühl in die Partie“, sagt Spieler Stefan Buß. Er freut sich bereits auf die „volle Hütte“.

Dass es für seine Mannschaft aber noch eng ist, verheimlicht er nicht. Sechs bis acht Punkte müssen die Bookholzberger laut Buß noch holen, wenn sie sich aller Abstiegssorgen entledigen wollen: „Ich will die HSG Delmenhorst einfach so lange wie nur irgendwie möglich ärgern.“