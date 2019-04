Benjamin Thölke und die U16 des HC Delmenhorst (weiß) schafften es bis ins Finale gegen den Steglitzer TK, in dem sie jedoch chancenlos blieben. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Zweite Plätze standen am Ende des Moin-Cups für die U14-Mädchen und die U16-Jungen des Hockey-Clubs Delmenhorst (HCD) beim eigenen Turnier an der Lethestraße zu Buche. Neben diesen guten Ergebnissen blickten die Organisatoren auch zufrieden auf die Veranstaltung zurück. „Wir haben durchgehend gutes Feedback bekommen, alle Teilnehmer wollen im kommenden Jahr wieder dabei sein“, berichtete Nils Hübner. Er trainiert beim HCD die Jungen B und organisierte das Turnier mit. „Die Spiele haben uns taktisch weitergebracht“, war er auch mit dem sportlichen Teil zufrieden. Der Mix der Qualitäten der Teams passte. „Unsere beiden Mannschaften sind deutschlandweit im Mittelfeld, etwas oberhalb der Mitte“, ordnete Hübner ein. Beim Moin-Cup gingen sowohl unterklassige Mannschaften als auch Bundesligisten an den Start.

Jeweils vier Teams traten bei den Juniorinnen und den Junioren zunächst in der Gruppe im Jeder-gegen-jeden-Modus an. Der jeweils Vierte spielte dann im Halbfinale gegen den Ersten, zudem trafen die Zweiten und Dritten im Halbfinale aufeinander.

Die A-Juniorinnen (U14) des HCD setzten sich zum Auftakt locker mit 5:0 gegen die TG Heimfeld durch. Es folgte eine Niederlage in gleicher Höhe gegen den Düsseldorfer HC. Zum Gruppenabschluss mussten sich die Nachwuchskräfte von der Delme dem Braunschweiger THC mit 0:2 geschlagen geben. Der HCD belegte damit Rang drei hinter den Braunschweigerinnen. So trafen diese beiden Teams im Halbfinale direkt wieder aufeinander. Hier schafften es die Delmenhorsterinnen, ihren eigenen Kasten sauber zu halten, vorne jedoch – anders als im Gruppenspiel – einmal zu treffen. So zogen sie mit einem 1:0 ins Endspiel ein, wo sie erwartungsgemäß auf Düsseldorf trafen. Der DHC hatte bereits jedes seiner drei Gruppenspiele sowie das Halbfinale zu null gewonnen und setzte die Serie auch im Finale fort: Mit 3:0 holten sich die Rheinländerinnen gegen den Gastgeber den Moin-Cup. „Düsseldorf spielt in der Bundesliga, die Leistung von uns hat gepasst“, berichtete Hübner.

Bei den B-Junioren spielte der Steglitzer TK in einer eigenen Liga: 18:0, 5:1 und 13:0 (gegen den HCD) lauteten die Gruppenergebnisse. Im Halbfinale kassierte der STK tatsächlich einen Gegentreffer, doch bei neun eigenen Toren konnte er das verschmerzen. Im Finale wartete der Gastgeber. Die Delmenhorster gewannen in der Gruppe gegen den Rahlstedter HTC mit 7:3 und gegen den Düsseldorfer HC mit 3:2. Dazu kam die Packung gegen Steglitz. Im Halbfinale machte es der HCD richtig spannend: Die Begegnung wurde erst im Penaltyschießen entschieden. Das Heimteam erwies sich als nervenstärker und behielt gegen Düsseldorf mit 3:2 die Oberhand. Im Finale hatten die Delmenhorster Nachwuchsspieler dann keine Chance: 0:11 endete die Partie. „Steglitz will deutschlandweit unter die Top 16 und hat das bei dem Turnier auch gezeigt. Sie hatten sogar einen U16-Nationalspieler dabei“, sagte Hübner.