Im Hinspiel bejubelte der SV Baris einen 4:2-Derbysieg gegen den SV Tur Abdin. Nun steht das Rückspiel in der Fußball-Bezirksliga an. (Ingo Möllers)

Welche Herren-Mannschaft wird hinter dem Oberligisten SV Atlas zweite Fußball-Kraft in Delmenhorst? Einen ersten Hinweis auf die Antwort wird das Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Tur Abdin und SV Baris liefern. Die Ausgangslage ist relativ eindeutig: Weil Baris das Hinspiel auf der eigenen Anlage mit 4:2 gewonnen hat, sinnen die Aramäer um Trainer Christian Kaya nun auf Revanche. Angepfiffen wird das Derby diesen Sonntag um 14.30 Uhr im Stadion. „Der Zeitpunkt für unsere schlechteste Saisonleistung hätte besser sein können. Den Jungs habe ich das bereits beim ersten Training der Woche gesagt. Man hat gemerkt, dass sie ihren Stolz wahren wollen. Da ist Feuer drin“, sagt Kaya.

Das Derby zwischen den beiden Bezirksligisten verspricht Spannung. Nicht nur, weil sich klären soll, wer zweite Kraft in Delmenhorst ist. Sondern auch, weil vor allem für den SV Baris ein Sieg nach dem eher verkorksten Saisonstart mit zwei Pleiten extrem wichtig wäre. „Situationsbedingt könnten wir den gut gebrauchen. Ein Erfolg in einem Derby wäre da optimal“, meint Baris-Coach Önder Caki. Wenn es damit klappen soll, muss seine Elf die Fehler in der Abwehr minimieren, am besten ganz abstellen. Bei der 0:4-Pleite gegen den VfB Oldenburg II schenkte sich das Caki-Team praktisch drei Tore selbst ein. „Daran haben wir gearbeitet, damit wir auch höher verteidigen können“, erklärt der Coach.

Starke Offensiven

Auf die Defensivreihen beider Mannschaften kommt ein arbeitsreicher Nachmittag zu, so viel lässt sich bereits sagen. Denn sowohl Baris als auch Abdin haben ihre Stärken im Spiel nach vorne. „Wir wollen unsere Räume nutzen und uns im Mittelfeld behaupten. So haben wir das Hinspiel gewonnen. Wir müssen von Beginn an wieder Druck machen. Dann haben wir eine gute Chance. Außerdem sind unsere Leute vorne sehr schnell“, sagt Caki. Dessen ist sich auch sein Gegenüber bewusst. Christian Kaya: „Keine andere Mannschaft hat uns in dieser Saison so schwindelig gespielt. Es muss also unser Ziel sein, das Spiel zu kontrollieren und viel Ballbesitz zu haben. Wir dürfen in keine Konter laufen.“

Derbys haben für den Abdin-Coach eine besondere Bedeutung. Beide Mannschaften hätten den Anspruch, hinter Atlas die Nummer zwei in Delmenhorst zu sein. Abdin steht als Tabellenfünfter zwar vor dem SV Baris, der Platz acht belegt. Doch zwei Pleiten im direkten Vergleich würde die Wahrnehmung innerhalb der Stadt vermutlich verändern, wie Kaya meint.

Für beide Mannschaften geht es um viel, beide wollen unbedingt gewinnen und sind dementsprechend motiviert. Es dürfte also hoch hergehen – aber nur während der 90 Minuten auf dem Platz. Denn außerhalb des Fußballplatzes verstehen sich beide Teams gut. „Ich kenne nahezu jeden Spieler von Baris persönlich, auch den Trainer. Ich freue mich einfach auf diese Partie“, sagt Christian Kaya.