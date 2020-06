Der SV Atlas Delmenhorst um Marco Prießner (blau-gelb) und der VfV Borussia Hildesheim werden in der Regionalliga wohl nicht gegen alle Teams antreten. (INGO MÖLLERS)

Wenn Ende Juni der Norddeutsche und der Niedersächsische Fußballverband ihre virtuellen außerordentlichen Verbandstage abhalten, wird aller Voraussicht nach als Ergebnis dabei herauskommen, dass die Saison 2019/20 abgebrochen und nach einer Quotienten-Regelung mit Aufsteigern, aber ohne Absteiger gewertet wird. Die Präsidien haben sich bekanntlich dafür ausgesprochen, die Entscheidung muss allerdings noch abgesegnet werden. Wenn das erwartungsgemäß passiert, hat dieser Beschluss zur Folge, dass in der kommenden Spielzeit große Ligen entstehen.

Das gilt auch für die Regionalliga Nord, in die der SV Atlas Delmenhorst sehr wahrscheinlich aufsteigt. Bisher besteht die eingleisige Spielklasse aus 18 Mannschaften. Mit der Eingleisigkeit könnte es sich allerdings bald erledigt haben. Weil – wenn es endgültig beschlossene Sache ist – gleich vier Teams in die Regionalliga aufsteigen, aber keins runter muss, gehen dort in der Saison 2020/21 nicht weniger als 22 Klubs an den Start. Bei einer eingleisigen Liga kämen damit auf jede Mannschaft 42 Partien zu. Ziemlich viele also. Der Spielausschuss des Norddeutschen Fußballverbandes hat sich daher eine Alternative überlegt und diese in einer Videokonferenz den Vereinen der Regionalliga vorgestellt. Demnach würde die Liga in zwei Staffeln eingeteilt werden.

In der jeweiligen Gruppe sollen sich die Teams dann im Jeder-gegen-jeden-Modus mit Hin- und Rückspiel duellieren. Nach dem Abschluss dieser „Qualifikationsstaffeln“ erfolgt die Aufteilung in eine „Meisterrunde“ der zehn punktbesten Mannschaften und eine „Abstiegsrunde“ mit zwölf Vereinen. Dort sollen Meister beziehungsweise Absteiger in einer einfachen Punktrunde ermittelt werden. „Hintergrund der zahlenmäßig ungleichen Staffeln ist, dass der Meister der Regionalliga Nord zum Ende der Spielzeit 2020/2021 Aufstiegsspiele zur 3. Liga gegen den Meister der Regionalliga Bayern zu absolvieren hat und eine zeitliche Flexibilität, anders als in der ,Abstiegsrunde‘, nicht gegeben ist“, heißt es in einer Mitteilung des Norddeutschen Fußballverbandes.

Nachdem Argumente ausgetauscht und Vor- sowie Nachteile abgewägt worden waren, sprachen sich die Vertreter der Vereine mehrheitlich für eine Aufteilung der Liga nach regionalen Gesichtspunkten aus. „Dies reduziert die Fahrtwege und garantiert den Vereinen interessante Derbys“, heißt es seitens des Verbandes. Die endgültige Zusammensetzung der Staffeln wird mithilfe eines Berechnungstools erarbeitet und zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Dass der SV Atlas beispielsweise auf den VfB Oldenburg, den SV Werder Bremen II oder den FC Oberneuland trifft, ist aber natürlich klar.

Noch nicht hundertprozentig klar ist hingegen, wie viele Mannschaften nach der Saison absteigen. Laut des Verbandes gibt es diesbezüglich Detailfragen, die in den kommenden Wochen noch geklärt werden müssen. Man will jedoch nicht acht Teams absteigen lassen. Um wieder auf die Sollzahl von 18 Mannschaften zu kommen, sollen die Absteiger dem Plan nach sozusagen über zwei Spielzeiten aufgeteilt werden, sodass zur Saison 2022/23 wieder 18 Teams in der Regionalliga starten.

Bei der vorgestellten Variante für die kommende Spielzeit hat der Verband auch die Ungewissheiten aufgrund der Corona-Pandemie berücksichtigt. Je nach Verfügungslage des Bundes und der Länder – wobei zu beachten ist, dass diese in den vier norddeutschen Bundesländern durchaus unterschiedlich ausfallen kann – muss der Beginn des Spielbetriebs zu unterschiedlichen Zeitpunkten geplant werden. „Aus diesem Grund ist der Spielbetrieb in zwei Staffeln mit Hin- und Rückspielen durchaus durchdacht“, argumentiert Spielleiter Jürgen Stebani. „Im Falle eines sehr späten Beginns oder sogar einer zweiten Infektionswelle könnten wir auf eine Austragung einer einfachen Punktrunde zurückgreifen und so wertvolle Zeit gewinnen.“

Key Riebau, Trainer des SV Atlas, bewertet die Spaltung der Liga mit gemischten Gefühlen. „Man muss ganz klar sagen: Wenn es geteilt werden muss, macht es so am meisten Sinn. Es sind für die Fans nähere Fahrten und Spiele, die für die Zuschauer in der Umgebung mehr Spaß machen können“, sagt der Coach der Blau-Gelben, fügt aber hinzu: „Trotzdem spielt man vor allem in der Regionalliga, um sich in ganz Norddeutschland präsentieren zu können. Das bleibt ein Stück weit zweitrangig. Aber in der Situation, in der man ist, muss man neue Wege einschlagen.“ Es gebe immer noch viele interessante Duelle.