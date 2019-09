Jan Speer (rechts) brachte den HC Delmenhorst gegen den HC Göttingen auf die Siegerstraße. (INGO MÖLLERS)

Die Hockey-Herren des HC Delmenhorst haben an den erfolgreichen Saisonstart in der Oberliga angeknüpft. Nach dem 5:3 zum Auftakt beim Goslarer HC 09 sicherte sich der HCD den nächsten Sieg. Diesmal wies das Team von Trainer Henning Bremer den HC Göttingen in die Schranken. Beim 4:1 trafen Jan Speer (31.), Stephen Kramer (50./53.) und Johann Naujoks (59.) für die Platzherren. Der Göttinger Ehrentreffer zum 1:3 fiel in der 58. Spielminute.

Ausschlaggebend für den Sieg sei das Personal gewesen. „Bei der Hitze hat sich in der zweiten Halbzeit der größere Kader auf dem Platz bezahlt gemacht. Hier mussten die Göttinger Federn lassen und konnten nur noch wenige Konter setzen“, analysierte HCD-Pressewart Thomas Hinz. Der Sieg für den nun zweitplatzierten HCD hätte auch deutlicher ausfallen können. Denn: „Zum Schluss haben wir einige Großchancen liegen gelassen“, berichtete Hinz. In Hälfte eins, sagte er, sei das Spiel sehr ausgeglichen gewesen.

Für den HCD war es insgesamt ein sehr erfolgreiches Wochenende. Neben der ersten gewann nämlich auch die zweite Mannschaft. Im Duell mit den Bremer Löwen gab es einen 4:3-Erfolg. Unterdessen haben die Hockey-Damen in der Verbandsliga den GVO Oldenburg mit 11:0 besiegt. Hinz: „Die Delmenhorsterinnen dominierten die Partie von der ersten Minute an.“