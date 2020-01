Nils Schlüter und Ole Lehmkuhl (VfL Wildeshausen) qualifizierten sich als Kreismeister für den NFV E-Football-Cup. (VfL Wildeshausen)

Hannover. Die SG Wehrstedt/Salzdetfurth stellt die E-Football-Könige Niedersachsens. Beim zweiten NFV-E-Football-Cup in Hannover siegten Niko Jurkschat und Luca Schulze im Finale gegen den SV Bruchhausen-Vilsen deutlich mit 4:0 (2:0). Von den hiesigen Teams kamen Nils Schlüter und Ole Lehmkuhl vom VfL Wildeshausen am weitesten: Sie scheiterten in der Runde der letzten 32. Bis unter die besten 64 schafften es Louis Langkrär und Finn Littelmann von den SF Wüsting-Altmoorhausen, bereits in der Gruppenphase war Schluss für den VfL Stenum mit Mike-Oliver Hartwig und Franko Hische.

Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) zog eine sehr positive Bilanz: „Es ist unglaublich, für welch tolle Stimmung die Fans hier gesorgt haben. Was wir schon bei den Meisterschaften in den Kreisen erlebt haben, hat in der Swiss Life Hall heute seine Fortsetzung gefunden. Dass knapp 1000 Zuschauer in der Halle waren, spricht für ein breit gelagertes Interesse am E-Football, gerade bei den jungen Leuten. Diese Chance dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Der digitale Fußball bietet uns die Möglichkeit, junge Menschen an unsere Vereine zu binden“, berichtete NFV-Präsident Günter Distelrath und kündigte eine Fortsetzung des Turniers im kommenden Jahr an.

Gelungene Organisation

Gespielt wurde das Turnier in Hannover mit Rundumbande und auf Kunstrasen. 24 E-Football-Stationen mit Tischen, Stühlen, Monitoren und Konsolen waren auf der Spielfläche der Halle aufgebaut. Eine zusätzliche Station gab es auf der großen Live-Bühne. Deren Spiele wurden für die Zuschauer auf einer Videowand übertragen und bei Facebook und Twitch live gestreamt.

96 Zweier-Teams hatten sich bei Kreismeisterschaften für den Cup qualifiziert. Zwei sagten ihre Teilnahme kurzfristig ab, sodass schließlich 188 Konsolenkicker an den Play Stations im Spiel FIFA 20 in 22 Gruppen mit je vier Teams und zwei Gruppen á drei Teams ins Turnier gingen. Die ersten beiden Teams aus jeder Gruppe zogen in die K.o.-Runde ein. Alle drittplatzierten Teams sowie die besten acht Viertplatzierten spielten zusätzlich 16 weitere Teilnehmer für die K.o.-Runde aus, die mit dem 32er-Finale begann. Gut 20 Fans vom SV Handorf-Langenberg bekundeten lauthals singend ihre Leidenschaft für ihren Verein und sicherten sich den Zuschauerpreis.

Daniel Pasker, beim VfL Wildeshausen für den E-Football verantwortlich, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit dem Turnier, auch wenn er die Zuschauerzahl auf eher knapp 200 schätzte. „Es war sehr professionell gemacht mit Kunstrasen, Bühne und zwei Hallensprechern. Das hat für eine gute Atmosphäre gesorgt. Die Zuschauer konnten sich frei bewegen, sich jeweils hinter die Spieler stellen und die Partien anschauen, die sie interessiert haben. Im Laufe des Turniers in der K.o.-Runde wurde es immer stimmungsvoller“, berichtete Pasker.

In diese schafften es die Stenumer nach zwei Niederlage und einem Unentschieden in der Gruppe nicht. Wüsting wurde zwar ebenfalls Letzter in seiner Gruppe, gehört dabei mit drei Zählern jedoch zu den besten Vierten und durfte in einer Zwischenqualifikationsrunde antreten. Hier setzten sich die Sportfreunde durch und standen ebenso wie Wildeshausen in der Runde der letzten 64.

Hierfür hatten sich die Kreismeister Nils Schlüter und Ole Lehmkuhl souverän qualifiziert. In der Gruppe siegten sie zweimal mit 2:1, teilten einmal mit 0:0 die Punkte, holten so den Gruppensieg und zogen direkt in die K.o.-Runde ein. In dieser zeigten sich die Wildeshauser in Torlaune und behaupteten sich deutlich mit 5:1. Für Wüsting war nach einem 3:5 hingegen Schluss. Eine Runde später kam auch das Aus für Wildeshausen. „Die Jungs sind natürlich enttäuscht. Sie haben bis dahin sehr gut gespielt und trafen dann auf einen Gegner, der schwer zu bespielen war. Sie gerieten früh in Rückstand und konnten das Spiel trotz einer Roten Karten für den Gegner nach 45 Minuten nicht mehr ausgleichen“, teilte Pasker mit. Nächstes Jahr will der VfL jedoch wieder angreifen. „Den Jungs hat das viel Spaß gemacht und die Organisation war wirklich gut“, bilanzierte Pasker. Eine E-Football-Abteilung macht der VfL jedoch vorerst nicht auf. „Wir warten jetzt erst mal ab, was der NFV macht. Dieses Jahr war E-Football schon breiter aufgestellt durch die Kreismeisterschaften, ein Jahr davor wurde noch gelost, wer zum Niedersachsenfinale darf. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und ob der NFV vielleicht eine Liga aufmacht oder mehrere Turniere anbietet“, sagte Pasker.

Die heimischen Teams im Überblick:

Gruppe 13: Platz 4 SF Wüsting Altmoorhausen 3:5 Tore, 3 Punkte; Gruppe 14: Platz 1 VfL Wildeshausen 4:2 Tore, 7 Punkte; Gruppe 15: Platz 4 VfL Stenum 1:8 Tore 1 Punkt; Qualifikationsrunde: SF Wüsting-Altmoorhausen - SFN Vechta 2:0; Letzte 64: SF Wüsting-Altmoorhausen - 1. FC Sarstedt 3:5; VfL Wildeshausen - TSV Sudheim 5:1; Letzte 32: VfL Wildeshausen - SV RW Hörden 0:1; Finale: SV Wehrstedt/Salzdetfurth 65 - SV Bruchhausen-Vilsen 4:0.