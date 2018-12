Ob wirklich alle wahrgenommen werden, zeigt sich spätestens an diesem Sonnabend ab 9.30 Uhr. Denn dann fällt der Startschuss für die nunmehr 27. Auflage. Der Beginn der finalen Wettkämpfe ist für Sonntag 13.30 Uhr anberaumt.

Die Schwimmwartin des Vereins, Anne Lintelmann, hatte in den vergangenen Tagen einiges zu tun. Schließlich lassen die Meldelisten in diesem Jahr noch mehr Teilnehmer vermuten als bei der 26. Auflage. „531 Schwimmer aus 27 Vereinen reisen an. Neben den 2788 Einzelstarts kommen auch noch 113 Staffeln dazu. Das sind gute Zahlen, damit sind wir zufrieden“, betont Lintelmann. Besonders erfreulich sei, dass wieder diverse Vereine den Weg nach Ganderkesee finden, die bislang noch nicht dabei waren. Als reine Spaßveranstaltung versteht sich das Schwimmfestival dabei nicht, wenngleich viele jüngere Sportler an den Start gehen, und es für einige der erste Wettkampf überhaupt ist. „Andere haben aber auch schon an Deutschen Meisterschaften teilgenommen. Die interessieren sich sicher für ihre Zeiten“, erzählt Lintelmann. Schließlich werden diese auch in das System eingetragen, sodass sich Schwimmer in Ganderkesee sogar für nationale Meisterschaften qualifizieren können. Lintelmann: „Aufgrund der gemeldeten Schwimmer vermute ich, dass in diesem Jahr wieder einige neue Streckenrekorde aufgestellt werden.“

Neben den üblichen Wettkämpfen bietet der Verein auch noch einige besondere Sachen an. „Sonnabend findet gegen 19 Uhr zum Beispiel das Elimination-Schwimmen statt. Da herrscht dann immer eine besondere Atmosphäre“, erzählt Anne Lintelmann. Dazu kommen noch ein Wettrutschen und ein Wasserballturnier. Vor allem auf Letzteres ist die SV-Schwimmwartin schon gespannt. Schließlich nimmt mit dem Verein Wasserfreunde Spandau ein mehrfacher Deutscher Wasserballmeister an dem Turnier teil. Lintelmann: „Vielleicht hat der eine oder andere Schwimmer ja mal bei denen mitgespielt. Die Aktion kommt eigentlich immer gut an.“ Ansonsten hat der Verein aber auch noch ein Rahmenprogramm außerhalb des Wassers zusammengestellt. Damit die Schwimmer auch mal abschalten können, wie Lintelmann erklärt. „In unserem Zelt können sie einfach mal relaxen. Für die kleineren Sportler besteht da auch die Möglichkeit, Badekappen anzumalen. Alle sollen sich wohlfühlen.“

Überhaupt zeigten sich die Vereine in der Vergangenheit zufrieden mit der Veranstaltung, was nicht zuletzt an der Organisation liegt. „Bislang läuft alles ganz reibungslos ab. Wir haben uns in zwei Gruppen eingeteilt. Eine kümmert sich vornehmlich um den Wettkampf, die andere um das Drumherum, also auch das Catering“, berichtet Lintelmann. Schließlich wollen die Sportler nicht nur unterhalten, sondern auch verpflegt werden. So bietet der SV seinen Gästen eine Art Rundum-sorglos-Paket an: von Frühstück bis Abendessen. „Das nehmen vor allem die Teams in Anspruch, die eine weitere Anreise wie aus Berlin oder Hamburg haben. Die Mannschaften aus dem Umkreis hingegen bringen oft einen Grill mit und machen es sich abends gemütlich“, erzählt Lintelmann. Die Schwimmwartin freut sich, dass es nun endlich losgeht.