Für die Leichtathleten aus der Stadt (hier Marcel Ingenhaag) kann das Training beginnen, wenn auch anders als gewohnt. (INGO MÖLLERS)

Draußen an der frischen Luft – unter dieser Bedingung aktiv zu sein, ist in einigen Sportarten relativ leicht umzusetzen. Das Ganze kontaktlos zu gestalten, stellt jedoch häufig eine Herausforderung dar. Vergleichsweise einfach geht das für die Leichtathleten. Da es seit Mittwoch erlaubt ist, alle öffentlichen und privaten Sportanlagen im Freien für kontaktlosen Sport zu nutzen, können auch sie wieder mit dem Training starten. Die Regeln hierfür sind allerdings, wie für alle Sportler, sehr streng.

Mindestabstand, Gesundheitscheck, Desinfektionsmittel, Anwesenheitslisten – das sind nur ein paar Schlagwörter aus den Vorgaben, die für die Übungseinheiten der etwas anderen Art gelten. Und diese Vorgaben müssen zwingend eingehalten werden. „Ich habe den Trainern noch mal ins Gewissen geredet, dass wir uns in einer sehr sensiblen Situation befinden. Wenn wir Outdoor-Sportler es nicht hinkriegen, wird es Phase zwei nicht geben“, verdeutlicht Wolfgang Budde mit Blick auf die Hallen-Sportarten, in denen derzeit auf Amateurebene zumindest drinnen noch kein Training möglich ist. Der Vorsitzende des Kreises Delme-Hunte im Niedersächsischen Leichtathletik-Verband (NLV) rechnet damit, dass sehr genau beobachtet wird, wie es bezüglich der Regelungen in seiner Sportart in nächster Zeit läuft: „Ich kann mir vorstellen, dass auch die Ordnungsämter ab und zu mal vorbeischauen.“ Er selbst werde sich ebenfalls mal ins Delmenhorster Stadion begeben.

Die Leichtathleten des Delmenhorster TV starten am kommenden Dienstag mit den Einheiten für alle ab zwölf Jahren. Kinder ab acht Jahren steigen eine Woche später ein. Auf einer Anlage mit einer 400-Meter-Bahn dürfen sich maximal fünf Gruppen aufhalten. Diese dürfen höchstens aus fünf Aktiven und einem Trainer bestehen und müssen sich entsprechend über die Anlage verteilen, um genügend Abstand zu wahren – übrigens auch innerhalb der Gruppen. Die Besetzung der Gruppen muss stets gleich bleiben und ein Übungsleiter auf jeden Fall dabei sein.

Einheiten in Kleingruppen

Körperkontakt lässt sich in der Leichtathletik zwar ganz gut vermeiden, doch es gibt vor allem in den Wurfdisziplinen einiges zu beachten. Ob nun Kugel, Diskus oder Speer – alle Geräte müssen nach jedem Versuch desinfiziert werden. Die Alternative ist, dass die Sportler ihr Gerät selbst mitbringen, wenn sie eins besitzen. „Daher sind alle gefordert. Nicht nur die Offiziellen, sondern auch die Athletinnen und Athleten“, sagt Wolfgang Budde. Grundsätzlich bleibt er aber optimistisch. „Wir sind erst mal guter Hoffnung, dass es funktioniert. Das ist das Allerwichtigste, dass Schritt eins gemacht wird.“

Auch bei der LGG Ganderkesee beginnt kommende Woche das Training, allerdings noch nicht für die Sechs- bis Neunjährigen. Die strikten Regeln gelten natürlich auch hier. „Wir halten uns ganz eindeutig an die Vorgaben. Wir wollen ja selber, dass es möglichst schnell wieder richtig losgehen kann“, stellt Inge de Groot von der LGGG klar. Zwar sei es nun alles erst mal umständlich und aufwendig, doch auch die Ganderkeseer sind froh, dass sie wieder auf die Sportanlage dürfen.

Bei den Vereinen im benachbarten Landkreis Diepholz will man ebenfalls in der nächsten Woche mit dem Training starten. Wenn es nach Berthold Buchwald geht, dem Leichtathletik-Abteilungsleiter des LC Hansa Stuhr, dann wird der Betrieb an der Pillauer Straße ab kommendem Montag wieder aufgenommen. Die älteren Mitglieder der Altersklassen U18 und U20 seien in den vergangenen Wochen ohnehin nicht untätig gewesen. „Sie sind gelaufen wie die Bekloppten“, sagt Buchwald und lacht.

Doch wie plant der LCH den Wiedereinstieg ins Training? „Wir werden die Gruppen auseinanderziehen“, wird der Verein laut Buchwald auf kleine Teamstärken setzen. Auch die Stuhrer lassen also Vorsicht walten. Für ihn stellt sich allerdings die Frage, wie es um die Motivation bestellt ist, wenn es nach wochenlangem Training immer noch keine Wettkämpfe gibt. „Das ist eine äußerst unbefriedigende Situation“, weiß er. Dass es zumindest mit dem Training wieder losgehen kann, stimmt Buchwald froh. „Die Kinder müssen wieder raus. Ihnen fällt doch die Decke auf den Kopf. Aber auch wir Trainer werden glücklich sein, unsere Athleten wiederzusehen.“

Während das Training also wieder anläuft, ist noch völlig offen, wann Wettkämpfe stattfinden können. Fest steht, dass es im Verantwortungsbereich des NLV auf jeden Fall bis zum 30. Juni keine geben wird. Wolfgang Budde hofft, dass es ab Juli wieder möglich ist, Sportfeste zu veranstalten. Für den 12. Juli sind eigentlich die Bezirksmeisterschaften geplant. Laut des Kreisvorsitzenden hätte man dann in der Spitze rund 500 Menschen im Stadion. Das wäre dann zwar keine Großveranstaltung, meint Budde, „aber trotzdem eine heikle Sache“. Er werde vier Wochen vorher Kontakt zum Landessportbund aufnehmen. „Wenn es stattfinden darf, müssen wir uns ein neues Konzept ausdenken“, sagt er mit Blick auf die nötigen Hygienemaßnahmen. Letztlich könne aktuell aber noch niemand sagen, ob in diesem Jahr überhaupt Sportfeste ausgerichtet werden dürfen.