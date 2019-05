Simon Matta erzielte drei Treffer für Tur Abdin. (INGO MÖLLERS)

Zwölf Tore sehen Zuschauer in einem Fußballspiel nicht alle Tage. In der Bezirksliga haben sich der TuS Eversten und der SV Tur Abdin Delmenhorst 6:6 getrennt. Zur Pause führte der TuS mit 3:1. „Wir haben viel Moral gezeigt, das war schon gut. Aber sechs Gegentore darf man auch nicht kassieren“, bilanzierte Isa Tezel, Sportlicher Leiter bei Abdin, der das aktuell trainerlose Team betreut. Die Delmestädter haben nach dem Unentschieden weiterhin eine ausgeglichene Bilanz mit zwölf Siegen und zwölf Niederlagen. Mit 40 Punkten stehen die Aramäer auf Mittelfeldplatz neun.

„Es war ein verrücktes Spiel. Nach fünf Minuten hatte Simon Matta die Riesenchance zur Führung, Eversten macht dann mit drei Chancen drei Tore und wir liegen nach der ersten Viertelstunde 0:3 hinten. Es waren eklatante Fehler der ganzen Mannschaft. Zweimal wurden wir ausgekontert. Insgesamt hatten wir zu viele Fehlpässe“, berichtete Tezel. Ab der 25 Minute übernahm das spielerisch überlegene Abdin die Kontrolle, vor der Pause verkürzte Simon Matta nach Flanke von Ali Hazimeh auf 1:3 (35.).

Direkt zu Beginn des zweiten Durchgangs kassierte Abdin das 1:4. Simon Matta antwortete kurz darauf nach Vorlage von Lukas Matta zum 2:4 (68.). Can Blümel markierte per Strafstoß das 3:4 (76.). Doch wieder gerieten die Delmestädter kurz danach mit zwei Toren in Rückstand (78.), mit zwei direkten Freistößen (81./84.) egalisierte Manuel Celik – 5:5. In der Nachspielzeit ging der TuS Eversten zum wiederholten Male in Führung, doch auch das reichte nicht. Vom Anstoß weg rollte der letzte Abdin-Angriff und wieder war es Simon Matta nach Hazimeh-Vorlage, der mit dem letzten Abschluss das 6:6 machte (90.+2).