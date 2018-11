Die Mentalität vieler Spieler war Celestin Zurek ein Dorn im Auge. Gestern trat der "Husaren"-Trainer zurück. (Jens Pillnick)

Grohn. Die 0:12 (0:7)-Niederlage des SV Grohn am Freitagabend im Flutlichtspiel der Fußball-Landesliga bei Tura Bremen hatte Folgen. Nach einem Gespräch mit Vereinsboss Murtaza Celik gestern Vormittag erklärte Trainer Celestin Zurek seinen Rücktritt. Ein Rücktritt, der nicht unbedingt überraschte. Zuletzt hatten die „Husaren“, die mit sieben Punkten aus vier Spielen ordentlich in die Saison gestartet waren, neun Niederlagen in Serie erlebt, das 0:12 stellte rein ergebnisbezogen den Tiefpunkt dar.

Die Trennung überraschte auch nicht, weil Celestin Zurek zuletzt immer wieder öffentlich den fehlenden Mannschaftsgeist kritisiert hatte und ihm Wochenende für Wochenende aus den verschiedensten Gründen nur ein Rumpfkader zur Verfügung gestanden hatte. „Wir haben sicherlich viele sehr gute Spieler. Aber vielen sind andere Sachen wichtiger als das Training oder das Spiel. Bei vielen fehlt das, was einen Mannschaftssport ausmacht“, unterstrich Zurek gestern noch einmal die Problematik, die von Woche zur Woche schwieriger geworden wäre.

Weg frei für neue Impulse

Probleme, die sich vielerorts mehren und die offensichtlich gesellschaftlich geprägt sind. „Ich habe es nicht geschafft, aus den einzelnen Spielern eine Mannschaft zu machen“, stellte der 51-Jährige fest und entschied sich, den Weg freizumachen. „Vielleicht braucht die Mannschaft neue Impulse“, wollte Zurek einer Wende im Kampf gegen Abstieg nicht im Wege stehen und bekräftigte, mit dem SV Grohn nicht im Bösen auseinandergegangen zu sein: „Es ist ja mein Verein.“ In seinem Verein wolle er künftig wieder in der Ü 40 Fußball spielen, dazu habe er ja jetzt Zeit. Den Trainer Celestin Zurek werde es in absehbarer Zeit jedenfalls nicht mehr geben.

Neu in der Trainerrolle wird am kommenden Sonntag im Derby gegen TSV Lesum-Burgdamm ein alter Bekannter sein: Torben Reiß. Der langjährige Ex-Coach, der derzeit als Teammanager fungiert, übernimmt den Job zunächst einmal bis zur Winterpause. Unterstützt wird er dabei von Matthias Günther, der auch bislang als Co-Trainer tätig war.

Von der Mannschaft erwartet Torben Reiß bis dahin „Vollgas“, danach wolle man dann gucken, wer den Weg mit dem SV Grohn weitergehen wolle. Einen Weg, der ein ganz anderer sein sollte. Denn auch gestern beteuerte Reiß, dass die „Husaren“ doch Kontinuität im Team und auf dem Trainerposten anstreben. Dass es so wie bisher nicht weitergehen kann und soll, daran lässt Torben Reiß keine Zweifel und übt Kritik am Team: „Was da teilweise passiert ist, ist traurig. Die Mannschaft hat Celestin im Stich gelassen.“ Reiß wolle jetzt jeden Einzelnen bei der Ehre packen und werde an jeden Einzelnen appellieren, erst einmal bis zur Winterpause alles zu geben.

Für Celestin Zurek hatten es die Vorbereitung auf das Tura-Spiel und die letzten 90 Minuten auf der Trainerbank des SV Grohn noch einmal in sich. Notdürftig hatte der Coach ein Team für die schwere Aufgabe in Gröpelingen zusammengebastelt, von dem zunächst einmal Teile im Stau auf der A 27 festsaßen. Nachdem die Partie mit 15-minütiger Verspätung angepfiffen worden waren, ließ sich schnell absehen, dass die „Husaren“ an diesem Abend nicht konkurrenzfähig sein würden. Nach 20 Minuten hieß es 0:4, der Halbzeitstand lautete 0:7. Mit Fikri Cam und dem insgesamt viermaligen Torschützen Khalil Hamma – darunter ein Hattrick zwischen der 20 und 29. Spielmute – beteiligten sich auch zwei Ex-Grohner am Scheibenschießen auf das von Florian Samorski gehütete Tor.

„Tura hatte einen Sahnetag und wir hatten dem nichts entgegenzusetzen“, erklärte Celestin Zurek. Nach 64 Minuten stand fest, dass die Nordbremer eine zweistellige Niederlage kassieren würden. Gestern Vormittag stand dann fest, dass es die letzten 90 Minuten von Celestin Zurek auf der Trainerbank des SV Grohn gewesen waren.