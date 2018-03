Vegesack. Der aufopferungsvolle Kampf endete in der kollektiven Enttäuschung: Die SG Aumund-Vegesack verlor ihr Heimspiel in der Tischtennis-Landesliga Lüneburg gestern nach 220-minütiger Gegenwehr gegen MTV Brackel mit 7:9. Der Tabellenführer wankte, aber er fiel nicht. Warum er nicht fiel, lässt sich anhand der Doppelbilanz auf einen Blick erklären. Die SAV gewann kein Doppel, Brackel vier. „Nach Einzeln haben wir gewonnen“, machte SAV-Mannschaftsführer Gregor Grzesik eine Feststellung, die aber nicht einmal als Trostpflaster wirkte.

Die Nordbremer hatten alles in die Waagschale geworfen, was möglich war. Sie traten mit hartnäckigen Erkältungen an, Gregor Grzesik spielte mit einem verstauchten Ringfinger und Gerrit Meyer trotzte akuten Bandscheibenproblemen, die schließlich auch zu Wadenkrämpfen führten, die zweimal behandelt werden mussten. So blieb schließlich nur die Erkenntnis, dass die auf dem Abstiegsrelegationsplatz stehende SAV mit jedem Gegner der Liga mithalten kann und jeder Spieler bereit ist, im Kampf um den Klassenerhalt alles zu geben. Kaufen konnten sich die Spieler für diese Erkenntnis gestern aber nichts.

„Ein 0:3 nach den Doppeln ist schon ein Brett“, stellte SAV-Linkshänder Patrick Jahic, der die SAV später mit seinem Einzelsieg zum 7:8 noch kurz auf einen Teilerfolg hoffen ließ, zu Beginn der Partie fest. Mit seinem Sieg trug er dazu bei, dass die Nordbremer im unteren Paarkreuz ebenso remis gespielt hatten wie in der Mitte, oben hatten sie sogar ein 3:1 gegen den Tabellenführer geschafft. Und trotzdem verloren – wegen der verheerenden Doppelbilanz.

Aber nicht nur deshalb. Denn die SAV schien auf dem besten Weg, durch Gerrit Meyer und Thorsten Holländer sogar noch zwei Einzel mehr für sich zu entscheiden. Doch Meyer handelte sich im ersten Einzel akute Rückenprobleme ein, die seinen 2:0-Satzvorsprung gegen Anton Anton schmilzen ließen und schließlich zur Aufgabe führten. Die Rückkehr Meyers an den Tisch in der zweiten Einzelrunde war zu ­diesem Zeitpunkt ungewiss. Holländer hatte in der zweiten Einzelrunde gegen Hubertus Becker ebenfalls ein 2:0 vorgelegt kam gegen den Routinier im weiteren Verlauf aber immer weniger zum Zuge. Holländer: „Er hat sich immer besser reingespielt.“ Der in den Doppeln zustande gekommene Rückstand hatte nach den ersten sechs Einzeln immer noch Bestand, es hieß 3:6. Jakob Guzmann, Thorsten Holländer und ein seine Offensivqualitäten voll ausspielender Tobias Burkhardt hatten gepunktet. Dann gingen Spieler und Zuschauer in der zweiten Runde im oberen Paarkreuz durch ein Wechselbad der Gefühle – mit gutem Ende für die SAV. Bei Guzmann kriselte es nach furiosem Start (2:0), doch er rettete sich mit hoher Konzentration mit 11:9 gegen Anton Anton durch den fünften Satz. Gerrit Meyer wehrte im vierten Satz zwei Matchbälle gegen Said-Achmet Dugaew ab und siegte, von Krämpfen geplagt mit 11:8 im Entscheidungssatz. Von den Rängen erntete er für seine Energieleistung viel Applaus.

Das anschließende 0:2 in der Mitte ließ sich dann nicht verkraften, auch wenn abschließend Gregor Grzesik und Patrick Jahic unten auf 7:8 verkürzten. Da die Ausbeute in den Doppeln jedoch bei null blieb, hatte die früh geäußerte Erkenntnis von Patrick Jahic auch nach dem letzten Ballwechsel des mit 0:3 verlorenen Schlussdoppels Bestand: Ein 0:3 nach den Eingangsdoppeln ist ein Brett.