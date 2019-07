Burg. Beim Auftaktspiel in der Gruppe B setzten sich die Nordbremer Akteure gegen den TSV Wallhöfen mit 5:0 durch. Die FCB-Tore erzielten hier Dennis Huhn (2), Denis Schumann, Tim-Tobias Peterßen und Julian Kubicek. Anschließend ließen sie auch noch einen 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Osterholz-Scharmbeck folgen (Benett Heimer/Dennis Huhn). Somit belegten die Mannen von Trainer Sascha Steinbusch den ersten Gruppenplatz (7:0 Tore/sechs Punkte), vor dem TSV Wallhöfen (5:5/3) und 1. FC Osterholz-Scharmbeck (0:7/0). Das nächste Mal sind die Burger in Ohlenstedt am Donnerstag gegen den Zwischenrunden-Sieger (die drei Gruppen-Zweitplatzierten/Anpfiff 20.15 Uhr) im Einsatz.