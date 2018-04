In Eintracht sind hier Marco Suchan (links) und Kevin Thiele (beide BSV II) im Derby gegen Burg auf dem Vormarsch. (Christian Kosak)

–Bremen-Nord. Die SG Aumund-Vegesack II unterlag 2:4 gegen ATSV Sebaldsbrück und wartet seit nunmehr sieben Spieltagen auf einen Sieg. Dicht an Tabellenprimus SG Findorff dran bleibt der Zweitplatzierte SV Türkspor, der auswärts beim SC Weyhe einen 3:2-Erfolg einfuhr.

Blumenthaler SV II – 1. FC Burg 2:4 (1:1): Immer noch kein Sieg für BSV II in der Rückrunde. In einem umkämpften Derby führte eine Schlüsselszene des Spiels in den Augen von BSV-Trainer Sven Landwehr zur Niederlage. Es lief die 44. Minute beim Zwischenstand von 1:1, als der reguläre 2:1-Führungstreffer des BSV nicht zählte, weil sich Burgs Torwart Steven-David Lenzewski an der Hand verletzt hatte. „Das ist immer noch ein Problem. Wenn man uns Tore aberkennt oder auf Handelfmeter gegen uns entschieden wird, können wir solche Partien nie gewinnen“, ärgerte sich Sven Landwehr.

Die Gäste gingen zehn Minuten vor der Pause in Führung. Mirco Boltjes legte den Ball aus halbrechter Position quer auf FCB-Stürmer Kevin Stepput, der zum 0:1 einschob (35.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später ließ Burg den Blumenthaler Kevin Thiele in einer schönen Einzelaktion durch das halbe Mittelfeld marschieren, frei zum Schuss kommen und obendrein den 1:1-Ausgleich markieren (37.).

In Halbzeit zwei verschliefen dann die Landwehr-Mannen die erste halbe Stunde, während Burg mit mehr Biss aus der Kabine kam. In der 49. Minute steckte der FCB-Goalgetter Kevin Stepput auf Mirco Boltjes durch, der schließlich die 2:1-Führung erzielte. In der Folge erhöhte Blumenthal II den Druck, was zu Burger Konterchancen führte. Der gut aufgelegte Kevin Stepput war in der 60. Minute erneut zur Stelle und passte auf Julian Kubicek, der den Ball aus kurzer Distanz sicher im Kasten unterbrachte – 3:1 führte der FCB nun. BSV II warf alles nach vorne und kam so zum 2:3-Anschlusstreffer durch Andreas Beutelsbacher, der nach einer Ecke aus dem Getümmel heraus traf (83.). „Aber wir hatten zum Glück zwei Minuten später die Antwort“, teilte FCB-Teammanager Leif Eriksons mit.

Jene Antwort erfolgte in Form der Entscheidung: Erneut war Kevin Stepput an der Entstehung des Tores beteiligt. Er gab den Ball an seinen Teamkollegen Michael Scholz und dieser schob aus zwei Metern nur noch zum 4:2-Endstand ein. „Das war ein ganz wichtiger Dreier für uns, weil wir endlich den Anschluss hergestellt haben“, freute sich Leif Eriksons. Sven Landwehr hingegen war nicht zufrieden: „Das Ergebnis passt nicht, Burg hat sich mit allen Mitteln reingeschmissen. Am Ende war es dann eine verdiente Niederlage.“

SC Weyhe – SV Türkspor 2:3 (1:1): Der Wiederaufstieg sollte machbar sein, wenn der Blumenthaler Traditionsklub so weitermacht wie zuletzt. Zwar erscheint das Endresultat nicht eindeutig und im ersten Durchgang war die Begegnung relativ ausgeglichen. „Doch unser Sieg war nie wirklich gefährdet, obwohl Weyhe ihre Sache sehr gut gemacht haben“, sagte Türkspor-Trainer Bahadir Kilickeser.

In der 15. Minute wollten die Blumenthaler in Führung gehen, doch Abdullah Özkuls Schuss wurde abgewehrt. Zehn Minuten später passierte nach Vorarbeit von Ralf-Bela Prieß das Gleiche. So gingen nach einer 1:1-Situation zwischen Weyhes Marco Lampe und SVT-Schlussmann Gökhan Kara die Hausherren in Führung (40.).

Doch dann gelang Abdullah Özkul per Kopf nach einer Ecke noch im ersten Durchgang der 1:1-Ausgleich (45.+2). Noch lange in die zweite Hälfte hinein blieb es beim 1:1. Türkspor hatte schließlich eine starke Druckphase und nachdem Ralf Bela Prieß vier Weyher Gegenspieler stehen gelassen hatte, belohnte er sich mit dem 2:1-Führungstreffer (75.). Kurz darauf erhöhte Milan Meyer mit einem über den Torhüter gelupften Ball auf 3:1 für SVT (80.). Ihre Führung verwalteten die Blumenthaler im Anschluss. In der Nachspielzeit gelang den Weyhern in Person von Gordy Henrifa Ongang Mumpese noch das 2:3.

SG Aumund-Vegesack II – ATSV Sebaldsbrück 2:4 (1:1): Die Mannschaft des Trainerduos Manuel Broekmann/Michael Leopold erlebte daheim eine bittere Niederlage. „Obwohl wir in der ersten Halbzeit richtig gut drauf waren und unser Konzept gut umgesetzt haben“, wunderte sich da noch Michael Leopold. Dennoch ging Sebaldsbrück durch Burak Yücel nach einer halben Stunde in Führung, weil sie einen Abwehrfehler der Gastgeber eiskalt ausnutzten.

Trotz des Rückstandes kämpfte SAV II gegen den starken Gegner an und erzielte drei Minuten später durch einen direkt getretenen Freistoß von Alexander Kop das 1:1. Der Einbruch folgte in der 50. Minute, als Vegesacks Maurice Lange nach einem Foulspiel die Rote Karte gezeigt bekam und die Gäste den anschließenden Freistoß in Person von Berkay Imren zur 2:1-Führung nutzten. Vegesack II agierte nun sehr unkonzentriert und kassierte in der Schlussphase durch einen Torwartfehler das 1:3 (72.), für das Mustafa Celik verantwortlich zeichnete.

Zwar mobilisierte SAV II trotz Unterzahl noch einmal die letzten Kräfte und erspielte sich durch Evgeny Ludtsev das 2:3 (81.), doch in der Nachspielzeit machte Burak Yücel für Sebaldsbrück alles klar (90.+3). „Es fehlt uns an Glück und Erfahrung, aber wir werden von Spiel zu Spiel besser, und ich bin mir sicher, dass wir auch bald wieder ein Spiel gewinnen werden“, so Broekmann.