Kenneth Böhnke (rechts) und Herbert Schmidt aus dem SVGO-Organisationsteam haben alle Hände voll zu tun. Hier bauen sie auf dem Turnierplatz "Im Föhrenbrok" Zelte auf. (Olaf Kowalzik)

Grambke. Raus aus der stickigen Halle und ab an die frische Luft: Einmal im Jahr tauschen die Handballer des SV Grambke-Oslebshausen die Spielstätte und den Untergrund. Mit großem Erfolg. Exakt 100 Jugendmannschaften haben sich bei ihnen für dieses Wochenende angesagt, um das Kleinfeld-Turnier auf der Sportanlage „Im Föhrenbrok“ zu einem großen Freiluftfestival werden zu lassen.

Das macht rund 1200 Sportler, die auf den sechs Rasenfeldern ihr Können unter Beweis stellen wollen. Los geht es am Sonnabend um 10.30 Uhr mit den Mannschaften von der A- bis C-Jugend (Ende gegen 19 Uhr), am Sonntag wird das Event dann um 8.30 Uhr mit den jüngeren Mannschaften ab der D-Jugend bis hin zu den Minis weiter (Ende gegen 16 Uhr) fortgesetzt.

Der Turnierleiter Heinz Denker, seit 39 Turnieren Chefplaner, ist mit dem Meldeergebnis rundum zufrieden: „Die Zahl der Mannschaften ist konstant geblieben“, bilanziert er. „Würden wir noch fünf bis zehn Einzelmannschaften aus den Vereinen mehr haben, dann wäre unser Ergebnis sogar außerordentlich gut.“

Apropos Einzelteams: Kleinere Vereine sind bei der Mammutveranstaltung der Gelb-Blauen etwas weniger geworden, dafür haben die großen Vertreter aus Laatzen, Halle, Porta Westfalica oder auch Hellweg sukzessive mehr Teilnehmer draufgesattelt. Allerdings freut man sich beim SV Grambke-Oslebshausen auch darüber, dass mit dem VfL Fredenbeck ein Turnierneuling drei Mädchenmannschaften ins Rennen schickt.

Sehr mager ist lediglich die weibliche A-Jugend besetzt, bei der sich neben dem Gastgeber mit dem HSV Grimmen und der HSG Union Halle nur noch zwei weitere Mannschaften gemeldet haben. Eine vierte war wieder abgesprungen. „Unser A-Jugend-Trainer Stephan Rix hat viele Vereine angesprochen, doch nach den Aufstiegsrunden hat er keine Mannschaft mehr für unser Turnier gewinnen können“, erklärt Heinz Denker die schwierige Lage.

Bei der männlichen A-Jugend dürfte der SVGO als knapp an der Aufstiegsrunde zur Oberliga gescheiterter Lokalmatador bei der Pokalvergabe ein Wörtchen mitreden können, er hatte auch die Woche zuvor das Hallenturnier in Ibbenbüren gewonnen. Bei der männlichen B-Jugend steigt die SG HC Bremen/Hastedt, die gerade erst im Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft ausgeschieden war, aussichtsreich ins Turnier ein. Auch deren C-Jugend dürfte als Oberliga-Aufsteiger um das Siegertreppchen mitspielen. Aus der Region gehen beim SVGO-Kleinfeld-Turnier an beiden Spieltagen die HSG Lesum/St. Magnus, HSG Schwanewede/Neuenkirchen und TSV Farge-Rekum an den Start. Bei der Ausrichtung von nunmehr 42 Turnieren haben die Gelb-Blauen in ihren Arbeitsabläufen längst eine beträchtliche Routine entwickelt, vor Überraschungen sind sie trotzdem nicht sicher. So mussten sie sich in diesem Jahr nach dem Aus ihrer Stammbäckerei im Ortsteil ein neues Unternehmen suchen, das für sie am kompletten Wochenende frühmorgens 1600 Brötchen herstellt, die möglichst auch noch um die Ecke abgeholt werden können. Diesbezüglich haben sich aus dem Orga-Team Karina Sempf und Sabine Rix ins Zeug gelegt und am Ende auch Erfolg gehabt.

„Es wird eben nie langweilig“, sagt Kenneth Böhnke, seit 22 Jahren Orga-Chef des Turnieres. Er musste mit seinem Helferstab auch noch andere Baustellen schließen: Zum Beispiel einen Transporteur finden, der 51 Übernachtungszelte aus Hamburg abholt und in den Föhrenbrok bringt. Die Dimension des Problems erschließt sich erst, wenn man einen Blick auf das Gesamtgewicht der Fuhre von 4,5 Tonnen wirft, das einen entsprechend schweren Lkw mit hohen Kosten voraussetzt. Hier hatte sich Andreas Hett in seinem Griechenlandurlaub ans Handy gesetzt und einen Sponsor akquiriert, der das Ganze auch noch logistisch erledigt. Das Problem setzt sich fort, da die Zelte nach der Anlieferung am Sportplatz auch noch einzeln an ihre Aufstellplätze transportiert werden mussten. Der Lkw hätte den Platz ja sonst mit seinem Gewicht ramponiert.

Damit nicht genug, wurde selbst das Engagieren von Sanitätern zur Sisyphosarbeit, da sämtliche renommierte Unternehmen aufgrund vieler paralleler Veranstaltungen längst ausgebucht waren. Letztlich war hier die Beharrlichkeit von Angelika von Leesen von Erfolg gekrönt. „Das alles hilft uns letztlich auch, immer noch einen Tick besser zu werden“, sagt Kenneth Böhnke, dessen Team vor einer Woche mit den ersten größeren Arbeiten auf dem Turnierplatz begonnen hatte. Am Mittwoch war dann ein Großteil der Handballer auf den Beinen, um die angelieferten Zelte aufzubauen.

„Unsere Abteilung lebt, wir sind eine intakte Familie“, sagt Kenneth Böhnke nicht ohne Stolz. Auch während der drei Turniertage sind alle Mannschaften auf die verschiedensten Arten und Weisen in die Tätigkeiten mit eingebunden – vom Helfen in den Verpflegungsständen über die Unterstützung direkt auf und an den Feldern, Reinigungstätigkeiten, dem Helfen bei der Turnierdisco bis hin zum späteren Wiederabbau der Plätze. Rein auf den Handball fixiert ist man beim SVGO trotzdem nicht: Für die Trainer und Betreuer wird ein Fernseher aufgebaut, damit diese die größere Lederkugel bei der Fußball-WM verfolgen können.