Der DJK-Stürmer Kemal Kalac (Zweiter von links) konnte mit seinen Teamkollegen kurz nach der Pause die 1:0-Führung bejubeln, doch am Ende mussten die Blumenthaler eine 1:3-Niederlage hinnehmen. (Olaf Schnell)

Blumenthal. Um ganz sicher im Abstiegskampf zu gehen, braucht der Fußball-Landesligist DJK Germania Blumenthal noch einen Dreier. Diese drei Punkte wollten die Blumenthaler daheim eigentlich gegen Tura Bremen holen, doch nach einer 1:0-Führung konnten schließlich die Stadtbremer am Ende noch einen 3:1 (0:0)-Erfolg feiern.

Auf dem heimischen Burgwall mussten die Gastgeber kurzfristig auf den erkrankten Keeper Yusuf Dingil verzichten, für ihn hütete Abou Singhateh das Tor. Der 20-jährige Schlussmann erfüllte seine Aufgabe, konnte die drei Gegentore aber nicht verhindern. Sehr aufmerksam war Singhateh kurz vor dem Halbzeitpfiff, als er rechtzeitig aus dem Kasten kam und so noch vor dem sehr auffälligen Tura-Stürmer Jakub Keller klären konnte. Auf dem Posten war Abou Singhateh auch, als er eine gefährliche Rechtsflanke von Sipan Heso unschädlich machte (66.).

Glück hatten die Nordbremer aber auch schon in der Anfangsphase. Hier rettete Turgay Kaptan gegen den Turaner Jakub Keller und kurz danach auch noch der DJK-Mannschaftsführer Marcel Wilpert gegen Sipan Heso (9.). Sehr dicht vor der 1:0-Führung waren die Gäste in der 28. Minute, als Veyis Albayrak an einem Ball vorbei rutschte. So machte sich der Tura-Akteur Sipan Heso auf und davon, doch Marcel Wilpert spitzelte ihm das Spielgerät noch vom Fuß. Die erste Möglichkeit konnte für die Hausherren dann in Minute 29 notiert werden. Nach einem Foul an Kemal Kalac legte sich Samet Polatgil den Ball zurecht, doch sein Schuss aus 25 Metern klatschte nur an den Pfosten.

Zwei Minuten später hatte Kemal Kalac noch eine sehr gute Chance, doch sein Schuss lenkte der Tura-Schlussmann Ersin Riza Konzulcali mit den Fingerspitzen zur Ecke. So ging es torlos in die Pause, wo der DJK-Trainer Aydin Pekyalcin von seiner Mannschaft in Halbzeit zwei noch etwas mehr Aggressivität erwartete.

Aggressiv zeigten sich die Gastgeber schon eine Minute nach dem Wiederanpfiff, als Samet Polatgil sich an der Mittellinie energisch durchsetzte – mit einem tollen Pass Kemal Kalac in Szene setzte und dieser dem Stadtbremer Torwart Konzulcali keine Abwehrchance ließ. Die Turaner zeigten sich von diesem Rückstand aber keineswegs geschockt und so erzielten sie durch Sipan Heso (58./Hechtflugball) das 1:1. Nach einem Wilpert-Solo hatte der DJK-Stürmer Kemal Kalac noch eine gute Möglichkeit (64.), doch sorgte Steven-Arnold Srock dann mit seinen beiden Treffern im Burgwallstadion für die Entscheidung (70./76.). „Ich konnte ja unser 1:0 vorbereiten, aber insgesamt war bei uns mental der Druck schon etwas raus, weil wir jetzt die nötigen Punkte am Sonnabend gegen Lesum holen können“, meinte der 27-jährige DJK-Mittelfeldspieler Samet Polatgil.